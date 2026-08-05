México
Agregar Infobae enGoogle

Paternidades se fortalecen en México, aunque la carga del proveedor y los estereotipos aún pesan sobre los hombres

La nueva paternidad, que promueve relaciones afectivas y presencia activa, es aún una meta más que una realidad consolidada

Primer plano de un hombre sosteniendo a un bebé recién nacido envuelto en una manta clara. Se ve la cabeza del bebé, no su rostro. El hombre mira al bebé.
Paternidad en México (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Las expectativas sociales, los estereotipos de género y las exigencias laborales siguen siendo barreras importantes para que los hombres participen de forma activa en el cuidado familiar. Aunque la imagen del padre proveedor ha comenzado a modificarse, todavía existe una marcada distancia entre el ideal de la paternidad cercana y la realidad cotidiana. La presión para que los varones sean el sostén económico principal no solo limita su papel en el hogar, sino que también tiene consecuencias profundas para su bienestar emocional.

En México, este debate sigue causando polémica, a pesar de algunos cambios observados en la vida diaria. Las largas jornadas laborales y el mandato de masculinidad tradicional mantienen vigente la idea de que el valor de estos individuos radica, en gran medida, en su capacidad para aportar recursos materiales. Esta visión, dificulta que los papás se involucren plenamente en la crianza y las tareas domésticas.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la especialista María Lucero Jiménez Guzmán, investigadora del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, aunque existen avances en la participación masculina dentro de las familias, la sociedad todavía impone expectativas rígidas sobre lo que significa ser hombre. La nueva paternidad, que promueve relaciones afectivas y presencia activa, es aún una meta más que una realidad consolidada.

Obstáculos sociales y laborales en la transformación de la paternidad

Las condiciones en las que se desarrollan los varones mexicanos están marcadas por factores sociales, económicos y culturales. De acuerdo con el especialista, uno de los mayores retos es que el mandato de ser proveedor sigue profundamente arraigado.

PUBLICIDAD

Asimismo, la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo ha cambiado las dinámicas sociales, pero no ha ido acompañada de una redistribución equitativa entre ambos géneros. Aunque se observan más hombres realizando compras o acompañando a sus hijos en actividades recreativas, los datos sobre el uso del tiempo siguen mostrando que la comunidad femenina asumen la mayor parte de estas responsabilidades.

Infografía de Infobae sobre paternidad en México. Muestra un padre con su hijo, relojes, dinero, maletín, símbolo masculino, e iconos que representan barreras y cambios.
La infografía de Infobae detalla los retos y barreras de los hombres en México para una paternidad activa, así como las consecuencias y caminos de cambio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las familias, influenciadas por modelos culturales tradicionales, continúan reforzando la idea de que el éxito masculino depende del aporte económico. Además, el bienestar familiar suele ser valorado menos que el éxito material, perpetuando estereotipos que afectan a todos los miembros del hogar.

Propuestas para el cambio en las familias

Los mandatos convencionales no solo afectan a las mujeres, sino que también generan consecuencias negativas para los hombres. Jiménez Guzmán señaló que en sectores como el agrícola, muchos trabajadores recurren al consumo de sustancias como el cristal para soportar las exigencias laborales y cumplir con su papel de proveedores. Esta situación, agravada por la precarización en el trabajo, deja poco margen para la convivencia y el cuidado familiar.

Pese a estos desafíos, la académica reconoció que se están produciendo cambios culturales y que las nuevas generaciones muestran una mayor apertura a modelos de paternidad más igualitarios. La clave es construir relaciones familiares donde el cuidado no sea considerado una tarea exclusiva de la comunidad femenina, sino una responsabilidad compartida. Solo así se podrá avanzar hacia una sociedad más equitativa y justa, en beneficio de todas las personas.

Temas Relacionados

paternidadesestereotipospadreshijosmaternidadesfamiliashombresroles de géneroUNAMmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿Buscas trabajo? Estas son las Ferias de Empleo que hay esta semana en la CDMX

La oferta incluye más de doce empresas en la jornada de empleo del 13 de agosto en Venustiano Carranza

¿Buscas trabajo? Estas son las Ferias de Empleo que hay esta semana en la CDMX

Conciertos gratis en el Festival de Cuautitlán 2026: DLD, Los Cardenales de Nuevo León y Rayito Colombiano, en el programa

Del 12 al 16 de agosto, la celebración por el aniversario 202 del municipio reúne cumbia, norteño, rap y rock en la parte trasera del Estadio Municipal Los Pinos

Conciertos gratis en el Festival de Cuautitlán 2026: DLD, Los Cardenales de Nuevo León y Rayito Colombiano, en el programa

Estos son los influencers asesinados que aparecieron en volantes por presuntos vínculos con Los Chapitos en Sinaloa

En enero de 2025 fueron lanzados panfletos desde avionetas en Culiacán con los nombres de 25 creadores de contenido, músicos y figuras públicas, señalados —sin pruebas— de ser ‘financieros’, ‘colaboradores cercanos’ y ‘lavadores de dinero’ de Los Chapitos

Estos son los influencers asesinados que aparecieron en volantes por presuntos vínculos con Los Chapitos en Sinaloa

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 5 de agosto? L5 del MB con retrasos por manifestación

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 5 de agosto? L5 del MB con retrasos por manifestación

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy miércoles 5 de agosto: la mandataria insiste en que Papa León XIV visite a México

La mandataria mexicana informa sobre temas de relevancia nacional e internacional y responde a preguntas de la prensa en su conferencia

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy miércoles 5 de agosto: la mandataria insiste en que Papa León XIV visite a México
MÁS NOTICIAS

NARCO

Estos son los influencers asesinados que aparecieron en volantes por presuntos vínculos con Los Chapitos en Sinaloa

Estos son los influencers asesinados que aparecieron en volantes por presuntos vínculos con Los Chapitos en Sinaloa

Investigan publicaciones de César Gastélum sobre un grupo delictivo tras ser asesinado en Sinaloa

Familiares de Zulema de la Luz exigen capturar al presunto feminicida en Veracruz: “Está identificado”

Estadounidense asesina a tres personas para llevarse a su hijo de 3 años en Saltillo: contaba con restricción

Asesinatos en vivo de César Gastélum y Valeria Márquez: las similitudes y presuntos nexos con el mundo del narco

ENTRETENIMIENTO

¡El pastel de la discordia! Ximena Herrera y Masad Altamimi desatan polémica por comida dentro de La Casa de los Famosos México 2026

¡El pastel de la discordia! Ximena Herrera y Masad Altamimi desatan polémica por comida dentro de La Casa de los Famosos México 2026

Conciertos gratis en el Festival de Cuautitlán 2026: DLD, Los Cardenales de Nuevo León y Rayito Colombiano, en el programa

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: cómo quedaron las habitaciones tras la moneda del destino

¿Por qué eliminaron a Mariana Ochoa? Esto reveló tras salir de La Casa de los Famosos México: “Quería negociar cuatro semanas”

El tierno video de León, el primogénito de Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez, dando sus primeros pasos

DEPORTES

Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 EN VIVO: llega la segunda medalla para México en el día

Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 EN VIVO: llega la segunda medalla para México en el día

Confirmado: Yair Rodríguez encabezará Noche UFC 2026 frente a Jean Silva

Leones Negros acusa engaño de la FMF y arremete contra Mikel Arriola por mantener congelado el ascenso

Gabriel Milito frena los rumores sobre salida a River Plate y ratifica su compromiso total con Chivas

Colombia será el rival de México en la final del futbol femenil en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026