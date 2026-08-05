Paternidades se fortalecen en México, aunque la carga del proveedor y los estereotipos aún pesan sobre los hombres

Paternidad en México (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las expectativas sociales, los estereotipos de género y las exigencias laborales siguen siendo barreras importantes para que los hombres participen de forma activa en el cuidado familiar. Aunque la imagen del padre proveedor ha comenzado a modificarse, todavía existe una marcada distancia entre el ideal de la paternidad cercana y la realidad cotidiana. La presión para que los varones sean el sostén económico principal no solo limita su papel en el hogar, sino que también tiene consecuencias profundas para su bienestar emocional.

En México, este debate sigue causando polémica, a pesar de algunos cambios observados en la vida diaria. Las largas jornadas laborales y el mandato de masculinidad tradicional mantienen vigente la idea de que el valor de estos individuos radica, en gran medida, en su capacidad para aportar recursos materiales. Esta visión, dificulta que los papás se involucren plenamente en la crianza y las tareas domésticas.

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De acuerdo con la especialista María Lucero Jiménez Guzmán, investigadora del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, aunque existen avances en la participación masculina dentro de las familias, la sociedad todavía impone expectativas rígidas sobre lo que significa ser hombre. La nueva paternidad, que promueve relaciones afectivas y presencia activa, es aún una meta más que una realidad consolidada.

Obstáculos sociales y laborales en la transformación de la paternidad

Las condiciones en las que se desarrollan los varones mexicanos están marcadas por factores sociales, económicos y culturales. De acuerdo con el especialista, uno de los mayores retos es que el mandato de ser proveedor sigue profundamente arraigado.

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Asimismo, la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo ha cambiado las dinámicas sociales, pero no ha ido acompañada de una redistribución equitativa entre ambos géneros. Aunque se observan más hombres realizando compras o acompañando a sus hijos en actividades recreativas, los datos sobre el uso del tiempo siguen mostrando que la comunidad femenina asumen la mayor parte de estas responsabilidades.

La infografía de Infobae detalla los retos y barreras de los hombres en México para una paternidad activa, así como las consecuencias y caminos de cambio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las familias, influenciadas por modelos culturales tradicionales, continúan reforzando la idea de que el éxito masculino depende del aporte económico. Además, el bienestar familiar suele ser valorado menos que el éxito material, perpetuando estereotipos que afectan a todos los miembros del hogar.

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Propuestas para el cambio en las familias

Los mandatos convencionales no solo afectan a las mujeres, sino que también generan consecuencias negativas para los hombres. Jiménez Guzmán señaló que en sectores como el agrícola, muchos trabajadores recurren al consumo de sustancias como el cristal para soportar las exigencias laborales y cumplir con su papel de proveedores. Esta situación, agravada por la precarización en el trabajo, deja poco margen para la convivencia y el cuidado familiar.

Pese a estos desafíos, la académica reconoció que se están produciendo cambios culturales y que las nuevas generaciones muestran una mayor apertura a modelos de paternidad más igualitarios. La clave es construir relaciones familiares donde el cuidado no sea considerado una tarea exclusiva de la comunidad femenina, sino una responsabilidad compartida. Solo así se podrá avanzar hacia una sociedad más equitativa y justa, en beneficio de todas las personas.

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