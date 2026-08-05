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Confirmado: Yair Rodríguez encabezará Noche UFC 2026 frente a Jean Silva

Por primera vez, los tres peleadores nacidos en México que han conquistado un campeonato de UFC compartirán cartelera

Yair Pantera Rodríguez - pantera rodríguez - yair rodriguez
(X / @UFCEspanol)
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El UFC confirmó este martes 4 de agosto uno de los combates más esperados para la Noche UFC 2026.

El mexicano Yair “Pantera” Rodríguez será el protagonista del evento principal, donde enfrentará al brasileño Jean Silva el próximo 12 de septiembre en Glendale, Arizona.

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El anuncio fue realizado por Dana White, presidente y CEO de la empresa, quien oficializó una cartelera que también reunirá, por primera vez, a los tres campeones nacidos en México que han conquistado un cinturón de la organización.

Yair Rodríguez regresa al octágono como pelea estelar

(Ed Mulholland-USA TODAY Sports)
(Ed Mulholland-USA TODAY Sports)

Rodríguez (20-5), de 33 años, disputará por primera vez Noche UFC, evento conmemorativo por la Independencia de México.

El chihuahuense volverá a pelear después de casi un año y medio de ausencia, ya que su última presentación fue en abril de 2025, durante UFC 314, donde derrotó por decisión unánime al ex campeón de Bellator, Patricio Pitbull.

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El “Pantera” ganó la primera edición de The Ultimate Fighter Latinoamérica en 2014 y desde entonces se ha consolidado como una de las principales figuras mexicanas de la empresa.

En febrero de 2023 conquistó el campeonato interino del peso pluma tras someter a Josh Emmett, antes de enfrentar al entonces campeón Alexander Volkanovski, quien retuvo el cinturón meses después.

De acuerdo con la información compartida por UFC, Rodríguez realizó parte de su preparación en el Performance Institute de la Ciudad de México y posteriormente trasladó su campamento a Chicago, bajo la dirección del entrenador Mike Valle, acompañado por el chileno Ignacio Bahamondes.

Su rival será Jean Silva (17-3), brasileño de 29 años que atraviesa un importante ascenso en la división pluma, donde registra marca de 5-1.

(Stephen R. Sylvanie-Imagn Images)
(Stephen R. Sylvanie-Imagn Images)

Noche UFC reunirá a los tres campeones mexicanos de la empresa

Además del combate estelar, la edición 2026 de Noche UFC tendrá un momento inédito para las artes marciales mixtas mexicanas.

Por primera vez, los tres peleadores nacidos en México que han conquistado un campeonato de UFC compartirán cartelera:

  • Yair Rodríguez vs Jean Silva
  • Alexa Grasso vs Manon Fiorot
  • Brandon Moreno vs Joseph Morales
  • Waldo Cortés-Acosta vs Curtis Blaydes
  • David Martínez vs Dan Ige
  • Ignacio Bahamondes vs Muslim Sadykov
  • JJ Aldrich vs Regina Tarin
  • Tim Elliot vs Édgar Cháirez
  • Kelvin Gastelum vs Yousri Belgaroui

Hasta ahora, la única ocasión en que Yair Rodríguez, Alexa Grasso y Brandon Moreno coincidieron en un mismo evento fue durante la función realizada en la Ciudad de México en 2019, aunque entonces ninguno de ellos llegaba como campeón de la organización.

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