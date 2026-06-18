México

Prepárase antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Mazatlán este jueves 18 de junio

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

Guardar
Google icon
Probabilidad de lluvia para este día (Wikimedia Commons)
Probabilidad de lluvia para este día (Wikimedia Commons)

A causa del cambio climático, las alteraciones en el estado del tiempo son más constantes lo que provoca que, en un solo día, puedan registrarse altas temperaturas, lluvias constantes, así como fuertes heladas; lo mejor es tomar precauciones e infórmate sobre el pronóstico del clima para este 18 de junio en Mazatlán.

Sin importar si se aprovechará el día para dar un paseo o simplemente ir a la oficina a trabajar, conocer el clima que habrá en las próximas horas puede ayudar a evitar mojarse en la lluvia o cargar innecesariamente un paraguas y abrigo.

PUBLICIDAD

Para este jueves, se prevé que en Mazatlán habrá un 5% de posibilidad de lluvia, así como una temperatura máxima de 32 centígrados y una mínima de 25°. La nubosidad será del 74% y por la noche habrá una probabilidad del 11% de lluvias.

El pronóstico del clima en Mazatlán (Imagen ilustrativa Infobae)
El pronóstico del clima en Mazatlán (Imagen ilustrativa Infobae)

Así es el clima en Mazatlán

Mazatlán, ubicado en Sinaloa, es un municipio que goza de un tipo de clima tropical semi húmedo seco-lluvioso, que además está marcado por una temporada de sequía.

PUBLICIDAD

La temperatura promedio anual para esta región es de 26 grados, aunque es usual que en el verano la humedad provoque sensación de bochorno. El clima es cálido de diciembre a febrero y hay precipitaciones entre los meses de julio a octubre, aunque en ese lapso puede que los termómetros alcancen los 35 grados.

De vez en cuando, entre los meses de junio a noviembre, Mazatlán podría verse afectada por la temporada de tormentas y huracanes, aunque éstos afectan más al oeste del lado de la península de California. Sólo tres veces la ciudad ha sido azotada por estos fenómenos: en 1943; en 1957 y en 1975.

Esta ciudad sinaloense posee una temperatura anual promedio de 26 grados. (Cuartoscuro)
Esta ciudad sinaloense posee una temperatura anual promedio de 26 grados. (Cuartoscuro)

Dónde está el mejor clima de México

México es un país privilegiado, pues su ubicación geográfica (su salida al mar Caribe, al océano Pacífico y la división que le hace el Trópico de Cáncer) lo convierte en una zona megadiversa, siendo hogar de al menos el 12% de las especies del mundo, siendo 12 mil de ellas endémicas.

Aunque el Trópico de Cáncer segmenta al país en dos zonas climáticas –una templada y otra tropical– lo cierto es que la altitud, latitud y la distribución de tierra y agua hacen que en el territorio nacional se identifiquen hasta siete tipos de clima: cálido subhúmedo, seco, semiseco, seco desértico, cálido húmedo, templado subhúmedo, templado húmedo y frío.

En este panorama, no es de extrañar que en las partes altas de Chihuahua el termómetro alcance los -30 grados de temperatura, mientras que en el desierto de Mexicali, igual al norte del país, ascienda hasta registrar 50 grados centígrados.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura promedio anual del país es de 19 grados, sin embargo, hay ciudades como Mexicali, Culiacán, Ciudad Juárez, Hermosillo, Torreón, Saltillo y Monterrey en donde las temperaturas son en extremo altas.

Como prueba de ello está San Luis Río Colorado, una ciudad ubicada en Sonora y que se encuentra en los límites del Gran Desierto de Altar de Baja California y el estado de Arizona y que es bien conocida por poseer el récord de la temperatura más alta registrada en el país, luego de que el 6 de julio de 1966 el termómetro subió hasta marcar los 58.5 grados centígrados.

En contraste, la temperatura más baja registrada en la historia fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta marcar -25 grados en el municipio chihuahuense de Madero.

Sin embargo, esta variedad de climas se han visto afectados en los últimos años por el cambio climático y expertos prevén un futuro desalentador para el país con una reducción considerable de aguas pluviales anuales y un aumento considerable de las temperaturas.

Los estragos ya han comenzado a reflejarse con afectaciones a los agricultores y ganaderos debido a las sequías o las severas inundaciones, mientras que en las épocas de calor se ha visto un incremento en la cantidad de contingencias ambientales en las principales urbes, como es el caso de la capital mexicana.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClima en MazatlánClimaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Yogurt griego y otros alimentos para acompañar el pan tostado y tener un desayuno saludable

Estas son excelentes ideas para empezar el día con comida nutritiva

Yogurt griego y otros alimentos para acompañar el pan tostado y tener un desayuno saludable

Maluma presente en el Estadio Ciudad de México para apoyar a Colombia en el duelo mundialista

El cantante de urbano visitó el país y logró incluso patear un balón en el campo

Maluma presente en el Estadio Ciudad de México para apoyar a Colombia en el duelo mundialista

Luisa Alcalde adelanta que control de plazas no se le regresará a la CNTE tras posible desaparición de la USICAMM

Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación han mantenido protestas durante 17 días en el marco del Mundial 2026

Luisa Alcalde adelanta que control de plazas no se le regresará a la CNTE tras posible desaparición de la USICAMM

Maná en el Estadio GNP Seguros de CDMX: esto cuestan los boletos en cada sección

La banda se prepara para un mega concierto en la Ciudad de México

Maná en el Estadio GNP Seguros de CDMX: esto cuestan los boletos en cada sección

Kitty Fest 2026: todo sobre el megabazar de Hello Kitty en CDMX

Hello Kitty y sus amigos invaden la CDMX con un megabazar temático, comida kawaii y actividades gratuitas para toda la familia

Kitty Fest 2026: todo sobre el megabazar de Hello Kitty en CDMX
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 17 de junio: Caro Quintero estaría buscando un acuerdo con EEUU

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 17 de junio: Caro Quintero estaría buscando un acuerdo con EEUU

Sonora investiga cargamento de 200 litros de metanfetamina procedentes de Culiacán, Sinaloa

Esta es la multa que deberá pagar Baltazar Gaona por el corrido dedicado al socio de “El Mayo” Zambada tocado en el Congreso de Michoacán

Procesan a tres por extorsionar al Bazar de Gaby en Mexicali: amenazaron de muerte a la dueña a nombre del CJNG

Procesan a integrante de “Los Güeros” por doble homicidio en Iztapalapa: manejó la moto usada el día del ataque

ENTRETENIMIENTO

Maluma presente en el Estadio Ciudad de México para apoyar a Colombia en el duelo mundialista

Maluma presente en el Estadio Ciudad de México para apoyar a Colombia en el duelo mundialista

Maná en el Estadio GNP Seguros de CDMX: esto cuestan los boletos en cada sección

Jesse & Joy regresan al Auditorio Nacional en una noche marcada por el desamor y la nostalgia con su ‘Despecho tour’

Bertha Ocaña revela si le pondrá “Octavio” al bebé que espera en honor a su hermano fallecido, actor de Vecinos

¿Mejor que Piqué para Shakira? esto piensan los fans de Manuel Garcia-Rulfo, presunto nuevo galán de la artista

DEPORTES

La Selección Mexicana analiza tres cambios para el partido frente a Corea del Sur en Guadalajara

La Selección Mexicana analiza tres cambios para el partido frente a Corea del Sur en Guadalajara

Corea rompe el silencio: DT habla sobre el dron que vigiló su práctica en Guadalajara previo al partido contra México

FIFA Fan Fest en CDMX se extiende para el México vs Corea: estos son los lugares donde instalarán pantallas para ver el juego gratis

Tala Rangel confesó que Memo Ochoa lo aconsejó para su debut en el Mundial 2026

Ghana vence a Panamá con agónico gol de Caleb Yirenkyi en tiempo agregado