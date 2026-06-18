Pagos Beca Benito Juárez 2026: quiénes son los últimos beneficiarios en recibir el depósito de junio

Desde el pasado lunes 15 de junio los beneficiarios de la Beca Benito Juárez comenzaron a recibir el pago correspondiente al bimestre mayo-junio.

Desde el pasado lunes 15 de junio los beneficiarios de la Beca Benito Juárez comenzaron a recibir el pago correspondiente al bimestre mayo-junio.

Cabe señalar que los alumnos que recibirán el pago al final del calendario son aquellos cuya CURP inicia con las letras que corresponden a las últimas fechas establecidas, ya que la entrega de recursos económicos sigue un orden alfabético según la inicial del primer apellido de cada persona.

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Estudiantes mexicanos de secundaria y preparatoria sonríen mientras reciben sus tarjetas bancarias o dinero en efectivo del programa Beca Benito Juárez en un sencillo entorno escolar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La política forma parte de los Programas para el Bienestar promovidos por el Gobierno de México y está dirigida a todas las personas que estudian el nivel bachillerato o profesional técnico bachiller en alguna institución pública del país.

En 2026, el apoyo económico de 1,900 pesos se entrega cada dos meses a los participantes, utilizando la tarjeta del Banco Bienestar.

¿Quiénes son los últimos beneficiarios en recibir el pago de la Beca Benito Juárez?

De acuerdo con el calendario oficial, los últimos beneficiarios en recibir el pago de la Beca Benito Juárez son aquellos cuyo primer apellido inicia con las letras T, U, V, W, X, Y, Z. Estos alumnos verán reflejado su dinero hasta el próximo 26 de junio.

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Lunes 15 de junio: apellidos con iniciales A, B.

Martes 16 de junio : apellidos con iniciales C.

Miércoles 17 de junio : apellidos con iniciales D, E, F.

Jueves 18 de junio: apellidos con iniciales G .

Viernes 19 de junio : apellidos con iniciales H, I, J, K, L.

Lunes 22 de junio : apellidos con iniciales M .

Martes 23 de junio : apellidos con iniciales N, Ñ, O, P, Q.

Miércoles 24 de junio : apellidos con iniciales R .

Jueves 25 de junio : apellidos con iniciales S .

Viernes 26 de junio: apellidos con iniciales T, U, V, W, X, Y, Z.

Los pagos del bimestre mayo-junio de la Beca Benito Juárez se llevarán a cabo del 15 al 26 de junio de forma ordenada (X@Julio_LeonT)

Formas de saber si ya me llegó del depósito de la beca

Para confirmar si el depósito de la Beca Benito Juárez ya fue acreditado, existen varios métodos prácticos y accesibles. El mecanismo más utilizado es el Buscador de Estatus, una herramienta digital disponible en el sitio oficial buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/consulta/, donde solo se requiere ingresar la CURP para verificar el saldo actualizado.

Otra vía consiste en comunicarse directamente con la línea telefónica 800 900 2000. Al llamar, se debe proporcionar el número de 16 dígitos de la tarjeta para recibir información precisa sobre el pago. Este canal ofrece asistencia personalizada y puede aclarar dudas relacionadas con la dispersión de los recursos.

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La Coordinación Nacional de Becas concluye la dispersión del pago correspondiente al bimestre noviembre–diciembre del ciclo escolar 2025-2026 Crédito: X/@apoyosdelbbienestar

El seguimiento del saldo también es posible a través de la aplicación móvil del Banco Bienestar. Una vez descargada e instalada en el dispositivo, el usuario puede consultar de inmediato si el monto correspondiente a la beca ya fue depositado en la cuenta vinculada. Además, quienes prefieren la atención presencial pueden acercarse a los cajeros automáticos del mismo banco y realizar la consulta de manera rápida y sencilla.