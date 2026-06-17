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Las razones por las que Morena busca anular la elección en Coahuila

El partido sostiene que halló anomalías en 962 casillas, equivalentes a 22.6% de los sufragios

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Morena busca la nulidad total de la elección local en los 16 distritos de Coahuila por presuntas irregularidades en 962 casillas, según Ariadna Montiel Reyes. (Archivo Infobae)
Morena busca la nulidad total de la elección local en los 16 distritos de Coahuila por presuntas irregularidades en 962 casillas, según Ariadna Montiel Reyes. (Archivo Infobae)

Morena buscará la nulidad total de la elección en los 16 distritos locales de Coahuila, al argumentar que detectó irregularidades en 962 casillas y que llevará la impugnación “hasta la última instancia”, según informó la presidenta nacional del partido Ariadna Montiel Reyes este 16 de junio en un comunicado del Comité Ejecutivo Nacional.

La dirigencia de Morena sostuvo que esas 962 casillas representan 22.6% de la votación. Con esa base, el partido presentó 17 quejas: una por cada distrito electoral y una adicional de carácter general.

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Morena acusa que en la elección hubo compra y coacción del voto mediante códigos QR, participación indebida de servidores públicos, uso electoral de programas sociales del estado, intimidación, violencia política y de género, además de rebase de topes de campaña, según detalló Ariadna Montiel Reyes en conferencia de prensa.

Morena presentó 17 quejas y pidió investigaciones a FGR, INE y UIF

Once urnas transparentes con boletas y logos de partidos políticos como PRI y PAN, dispuestas frente a un mapa iluminado de Coahuila en una pared neutra.
Montiel Reyes sostuvo que durante el conteo aparecen boletas nulas con mensajes que señalan pagos de 200 pesos y que algunos electores depositaron códigos QR en la urna. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Montiel Reyes afirmó que el partido ya solicitó a la FGR, por conducto de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, investigar la presunta compra y coacción del voto. También denunció ante el INE el uso de recursos para esa práctica y el presunto rebase de topes de campaña.

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Ante la UIF, Morena pidió rastrear el origen y destino de los recursos que, según su denuncia, se habrían usado para coaccionar y comprar votos, además de indagar posibles redes de financiamiento. La ruta legal, dijo Montiel Reyes, apunta a anular toda la elección local en los 16 distritos.

La dirigente de Morena aseguró que el partido recibió pruebas de ciudadanos y que durante el conteo aparecieron numerosas boletas nulas con mensajes escritos por votantes. Según su versión, algunas personas habrían marcado el sufragio a favor del PRI, se tomaron una fotografía con el código QR y dejaron en la boleta leyendas en las que denunciaban que ese partido dio 200 pesos a cambio del voto.

Montiel Reyes incluso sostuvo que hubo electores que depositaron los códigos QR dentro de la urna. Con esos elementos, añadió, el movimiento no permitirá que el PRI “siga reproduciendo esas prácticas en contra de la democracia.

Morena ligó la denuncia en Coahuila con su agenda rumbo a 2027

Sheinbaum dijo que la mayoría de las empresas sancionadas están en Jalisco. | Presidencia
Morena ligó su agenda rumbo a 2027 con la aprobación de Claudia Sheinbaum Pardo de 71%. | Presidencia

En la misma conferencia, Montiel Reyes reconoció el trabajo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y afirmó que su postura en defensa de la soberanía la llevó a registrar 71% de aprobación en una encuesta nacional reciente.

Ese mismo ejercicio, de acuerdo con Morena, ubicó al expresidente Andrés Manuel López Obrador con 70% de aprobación. También señaló que 47% de los encuestados se identificó con Morena, 9% con el PAN y 11% con el PRI.

La dirigencia agregó que el fin de semana pasado continuaron las asambleas informativas en defensa de México y la soberanía nacional. Esos encuentros ya suman 264, según Montiel Reyes.

También anunció que mañana presentará, junto con la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones Citlalli Hernández Mora y los partidos Verde Ecologista de México y del Trabajo, el plan político integral para la ruta de elección de coordinadores estatales rumbo a los comicios de 2027.

En la conferencia también estuvo Manuel Zavala, designado delegado en funciones de secretario de Organización del partido. Ahí agradeció a Montiel Reyes y al CEN la oportunidad de encabezar esa área y dijo que “el movimiento se creó para servir, recorrer casa por casa, tocando puertas y haciendo conciencia en la gente”.

Con este cambio, Zavala también incorporó las tareas de la Secretaría de Movimientos Sociales. “Le creció la tarea”, dijo Ariadna Montiel, quien además precisó que la designación será ratificada formalmente en el próximo Consejo Nacional.

Montiel acompañó el anuncio con una referencia personal sobre el nuevo funcionario partidista. “Es un poco tímido, pero es muy trabajador.

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