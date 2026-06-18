México

Israel Vallarta podría enfrentar nuevo revés: hoy se resolverá la apelación de la FGR contra su absolución por caso Florence Cassez

En agosto de 2025 fue liberado luego de que una jueza lo declaró inocente de delincuencia organizada, secuestro y portación de armas y cartuchos de uso del Ejército Mexicano

Guardar
Google icon
REUTERS/Paola Garcia
REUTERS/Paola Garcia

Este jueves 18 de junio un Tribunal Federal resolverá la apelación realizada por la Fiscalía General de la República (FGR) contra la absolución de Israel Vallarta Cisneros de los delitos que le imputaron desde 2005 por el caso Florence Cassez.

Su esposa, Mary Sainz, se dijo estar a la expectativa para ver “si se respeta el estado de derecho o si siguen con consignas y persecución política”, debido a que será en las próximas horas en las que se conocerá si Vallarta Cisneros enfrentará un revés sobre su liberación.

PUBLICIDAD

Fue el viernes 1 de agosto de 2025 que fue liberado del penal del Altiplano, ubicado en el Estado de México, por un fallo que le permitió ser absuelto del proceso judicial en su contra tras ser señalado como presunto líder de un grupo criminal llamado “Los Zodiaco”.

La jueza Mariana Vieyra Valdés, titular del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal con sede en Toluca, concluyó que durante el proceso no se logró acreditar la responsabilidad penal de Vallarta en los delitos de secuestro, delincuencia organizada, posesión de armas y cartuchos de uso exclusivo del Ejército Mexicano, así como de privación ilegal de la libertad que la FGR le imputó, por lo que ordenó su liberación tras 20 años preso.

PUBLICIDAD

Apelación se formuló por la existencia de víctimas: aseguró la FGR

israel vallarta libertad mexico agosto 01
ALMOLOYA DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO, 01AGOSTO2025.- Israel Vallarta Cisneros, recuperó su libertad después de permanecer casi 20 años en el Centro Federal de Readaptación Social núm. 1 El Altiplano, presunto integrante de “Los Zodiacos”, recuperó su libertad al obtener una sentencia absolutoria, sin lograr probar su responsabilidad en los delitos que le eran imputados. FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR/CUARTOSCURO.COM

El entonces titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, informó que imputarían la resolución afirmando que existían víctimas de secuestro que no contaban con justicia.

“Hay seis personas que sufrieron secuestro (…) antes de que hubiera una diligencia, evidentemente ilegal y abusiva, y esas personas no pueden quedar en estado de indefensión. Es una obligación moral, ética y jurídica defender a las víctimas”, indicó en conferencia de prensa matutina.

Al respecto, el propio Vallarta dijo no estaba relacionado con el secuestro de las víctimas, y acusó que las autoridades quisieran hacer justicia ante la realización de un montaje para aparentar hacerlo.

“El fiscal dijo que era una obligación ética y jurídica por esas seis víctimas de secuestro. Estoy de acuerdo en que se haga justicia para todos, pero es muy suspicaz que, a 20 años, hoy la autoridad esté tan preocupada por los derechos de estas víctimas cuando ellos mismo hicieron un montaje y obligaron a estas personas, engañándolas o no, a que se presentaran”, sentenció.

Así fue la detención de Israel Vallarta y Florence Cassez

Florence Cassez e Israel Vallarta
Florence Cassez e Israel Vallarta durante su detención en diciembre de 2005. FOTO: Pedro Marrufo/CUARTOSCURO.COM

El 8 de diciembre de 2005 fue detenido Israel Vallarta junto con su entonces pareja, la ciudadana francesa Florence Cassez cuando se encontraban en el rancho “Las Chinitas”, en la carretera México-Cuernavaca.

Al día siguiente, fueron presentados ante las cámaras de televisión como los detenidos en un supuesto operativo en vivo de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI), dirigida en ese entonces por Genaro García Luna.

Más tarde, en un programa con Denisse Maerker en febrero de 2006, el propio García Luna reconoció que el operativo había sido una recreación. El mismo funcionario, en 2024, fue sentenciado a 38 años de prisión en Estados Unidos por tener nexos con el Cártel de Sinaloa.

*Información en desarrollo...

Temas Relacionados

Israel VallartaFlorence CassezFGRapelaciónabsoluciónLos Zodiacomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Morena pierde más de 93 mil afiliados por registros duplicados: Somos México y otras organizaciones avanzan para ser partido

La resolución del Tribunal Electoral representa un paso clave en el proceso de conformación de nuevas fuerzas políticas

Morena pierde más de 93 mil afiliados por registros duplicados: Somos México y otras organizaciones avanzan para ser partido

Popocatépetl registró 202 emisiones en las últimas 24 horas

Al ser un volcán activo y uno de los de mayor riesgo en todo México, la actividad del Popocatépetl es de principal importancia para pobladores de zonas vecinas en Morelos, Puebla y el Estado de México

Popocatépetl registró 202 emisiones en las últimas 24 horas

Defensores del bienestar animal de la UNAM denuncian al IPN de no respetar protocolo y sacrificar 34 conejos usados en laboratorio

Colectivos presentaron una denuncia ante la FGJCDMX para solicitar claridad sobre el destino de los conejos

Defensores del bienestar animal de la UNAM denuncian al IPN de no respetar protocolo y sacrificar 34 conejos usados en laboratorio

Trasladan a 25 reos desde penales de Sinaloa a centros de máxima seguridad en medio de crisis y violencia penitenciaria

El operativo se realizó desde los penales de Aguaruto, Culiacán, y El Castillo, Mazatlán; autoridades señalan que busca reducir riesgos internos en un estado marcado por enfrentamientos, homicidios y crisis penitenciaria

Trasladan a 25 reos desde penales de Sinaloa a centros de máxima seguridad en medio de crisis y violencia penitenciaria

Inflamación y estreñimiento: las consecuencias de abusar de las botanas durante la temporada del Mundial

El aumento en el consumo de alcohol, frituras y snacks durante los partidos de futbol puede afectar la salud digestiva de millones de mexicanos

Inflamación y estreñimiento: las consecuencias de abusar de las botanas durante la temporada del Mundial
MÁS NOTICIAS

NARCO

Trasladan a 25 reos desde penales de Sinaloa a centros de máxima seguridad en medio de crisis y violencia penitenciaria

Trasladan a 25 reos desde penales de Sinaloa a centros de máxima seguridad en medio de crisis y violencia penitenciaria

Desaparece líder de taxistas en Veracruz: su unidad fue hallada abandonada en Acayucan

México cierra segunda de negociaciones del T-MEC en Washington: Trump insiste que no lo necesita

“El Chapo” Guzmán no se cansa: envía nueva carta a Estados Unidos para solicitar su extradición y obtener “su libertad”

Lo citaron para vender tarjetas de Pokémon y terminó preso: el caso de Adolfo Plata que desató una campaña por su liberación

ENTRETENIMIENTO

Ernesto Zepeda vs Livia Brito: “No por ser famoso alguien puede agredir a la prensa y quedar impune”

Ernesto Zepeda vs Livia Brito: “No por ser famoso alguien puede agredir a la prensa y quedar impune”

Cuál es el motivo por el que Itatí Cantoral nunca llegó al altar con Cristian Castro

De qué murió la mamá de Steff y Kimberly Loaiza, Mary Martínez, en Mazatlán

Entre flores y poca gente: revelan video y fotos del funeral de la mamá de Steff y Kimberly Loaiza

Confirman la muerte de la mamá de Steff y Kimberly Loaiza tras permanencia en terapia intensiva: revelan datos del sepelio

DEPORTES

México vs Corea del Sur: ¿Cómo era el mundo la última vez que se enfrentaron ambas selecciones en un Mundial?

México vs Corea del Sur: ¿Cómo era el mundo la última vez que se enfrentaron ambas selecciones en un Mundial?

Erick Portillo sigue haciendo historia y suma una nueva medalla de oro en Salto de Altura

Darianne Hernández avanza a cuartos de final en la Copa Mundial de Boxeo Guiyang 2026

Colombia iguala a México y rompe récord de asistencia en el Mundial 2026

Willer Ditta agradece el respaldo de los fans del Cruz Azul tras la victoria de Colombia en el Mundial 2026