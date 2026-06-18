Israel Vallarta podría enfrentar nuevo revés: hoy se resolverá la apelación de la FGR contra su absolución por caso Florence Cassez

REUTERS/Paola Garcia

Este jueves 18 de junio un Tribunal Federal resolverá la apelación realizada por la Fiscalía General de la República (FGR) contra la absolución de Israel Vallarta Cisneros de los delitos que le imputaron desde 2005 por el caso Florence Cassez.

Su esposa, Mary Sainz, se dijo estar a la expectativa para ver “si se respeta el estado de derecho o si siguen con consignas y persecución política”, debido a que será en las próximas horas en las que se conocerá si Vallarta Cisneros enfrentará un revés sobre su liberación.

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Fue el viernes 1 de agosto de 2025 que fue liberado del penal del Altiplano, ubicado en el Estado de México, por un fallo que le permitió ser absuelto del proceso judicial en su contra tras ser señalado como presunto líder de un grupo criminal llamado “Los Zodiaco”.

La jueza Mariana Vieyra Valdés, titular del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal con sede en Toluca, concluyó que durante el proceso no se logró acreditar la responsabilidad penal de Vallarta en los delitos de secuestro, delincuencia organizada, posesión de armas y cartuchos de uso exclusivo del Ejército Mexicano, así como de privación ilegal de la libertad que la FGR le imputó, por lo que ordenó su liberación tras 20 años preso.

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Apelación se formuló por la existencia de víctimas: aseguró la FGR

ALMOLOYA DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO, 01AGOSTO2025.- Israel Vallarta Cisneros, recuperó su libertad después de permanecer casi 20 años en el Centro Federal de Readaptación Social núm. 1 El Altiplano, presunto integrante de “Los Zodiacos”, recuperó su libertad al obtener una sentencia absolutoria, sin lograr probar su responsabilidad en los delitos que le eran imputados. FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR/CUARTOSCURO.COM

El entonces titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, informó que imputarían la resolución afirmando que existían víctimas de secuestro que no contaban con justicia.

“Hay seis personas que sufrieron secuestro (…) antes de que hubiera una diligencia, evidentemente ilegal y abusiva, y esas personas no pueden quedar en estado de indefensión. Es una obligación moral, ética y jurídica defender a las víctimas”, indicó en conferencia de prensa matutina.

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Al respecto, el propio Vallarta dijo no estaba relacionado con el secuestro de las víctimas, y acusó que las autoridades quisieran hacer justicia ante la realización de un montaje para aparentar hacerlo.

“El fiscal dijo que era una obligación ética y jurídica por esas seis víctimas de secuestro. Estoy de acuerdo en que se haga justicia para todos, pero es muy suspicaz que, a 20 años, hoy la autoridad esté tan preocupada por los derechos de estas víctimas cuando ellos mismo hicieron un montaje y obligaron a estas personas, engañándolas o no, a que se presentaran”, sentenció.

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Así fue la detención de Israel Vallarta y Florence Cassez

Florence Cassez e Israel Vallarta durante su detención en diciembre de 2005. FOTO: Pedro Marrufo/CUARTOSCURO.COM

El 8 de diciembre de 2005 fue detenido Israel Vallarta junto con su entonces pareja, la ciudadana francesa Florence Cassez cuando se encontraban en el rancho “Las Chinitas”, en la carretera México-Cuernavaca.

Al día siguiente, fueron presentados ante las cámaras de televisión como los detenidos en un supuesto operativo en vivo de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI), dirigida en ese entonces por Genaro García Luna.

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Más tarde, en un programa con Denisse Maerker en febrero de 2006, el propio García Luna reconoció que el operativo había sido una recreación. El mismo funcionario, en 2024, fue sentenciado a 38 años de prisión en Estados Unidos por tener nexos con el Cártel de Sinaloa.

*Información en desarrollo...