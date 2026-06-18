Padres de familia retienen a director y maestro de secundaria en Yucatán por presunto encubrimiento de acoso sexual

El video muestra una confrontación entre un grupo de personas, identificadas como padres de familia, y otras personas dentro de un edificio. Se observa el movimiento de una reja metálica en una abertura. Posteriormente, se ve a una persona entrevistando a un hombre con un micrófono. El contexto indica que la confrontación está relacionada con acusaciones de abuso sexual a menores por parte de profesores y encubrimiento por el director de una secundaria en Valladolid, Yucatán. Este material es cobertura de evento.

Padres y habitantes de Tesoco retuvieron este miércoles al director y a docentes de la telesecundaria “José Inés Novelo”, en Valladolid, Yucatán, para exigir acciones por el presunto abuso sexual contra un estudiante menor de edad y por la permanencia del trabajador señalado dentro del plantel pese a una denuncia ya presentada ante la FGE.

La protesta escaló hasta la comisaría municipal, donde los inconformes encerraron a parte del personal escolar en los separos. Después, autoridades estatales y educativas intervinieron para negociar su liberación y acordar cambios en la escuela a partir del próximo lunes.

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El caso se originó, según el testimonio de la madre del menor, por hechos que habrían ocurrido hace aproximadamente una semana. La mujer sostuvo que su hijo acudió a realizar una actividad relacionada con la entrega de guayas y, al volver a su casa, mostró un comportamiento inusual.

Tras platicar con él, el adolescente le habría dicho que fue víctima de una agresión sexual presuntamente cometida por el intendente del plantel, identificado como Lucio “N”. La madre buscó asesoría legal y presentó la denuncia ante la FGE de Yucatán, además de avisar a autoridades educativas.

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Padres de secundaria en Valladolid, Yucatán piden cárcel para director y maestros por encubrimiento de presunto acosos sexual Foto: Captura de pantalla video Facebook Jesus Noh

La comunidad reclamó que el trabajador seguía asistiendo a la escuela

La molestia creció entre madres, padres y habitantes de la comisaría porque, según los señalamientos de la comunidad, el trabajador acusado continuó presentándose a laborar. Esa falta de respuesta inmediata detonó la concentración de inconformes a las puertas de la telesecundaria este miércoles.

De acuerdo con los reportes incluidos en el texto fuente, el grupo entró al plantel tras romper los candados de acceso. Después trasladó al director, a varios docentes y, más tarde, a quienes acudieron a dialogar, hasta la comisaría municipal.

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Entre las personas que llegaron al lugar estuvo el supervisor de la Zona 09 de telesecundarias, Jaime Moo, quien intentó mediar con los manifestantes. La comunidad sostuvo que el personal retenido habría protegido al presunto agresor o permitido que siguiera en contacto con alumnos.

Los inconformes expresaron su enojo con una frase dirigida a las autoridades locales cuando se les preguntó si existía orden de aprehensión: “¡No es el comisario! ¡El pueblo habla!”. También reclamaron que habían denunciado al intendente, pero que “lo defienden” y lo dejaban seguir yendo a trabajar aun con una denuncia en curso.

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Ese reclamo se centró en un punto concreto: para los padres, permitir la presencia del trabajador dentro de la escuela habría expuesto a otros estudiantes. Por eso decidieron retener al personal escolar como medida de presión mientras exigían una respuesta oficial.

El acuerdo incluyó liberar a los retenidos y cambiar a toda la plantilla docente

Tras la mediación con autoridades del estado y personal de la zona escolar, los pobladores aceptaron liberar a maestros y maestras retenidos. Como parte de los acuerdos, se estableció el relevo total del personal docente y la asignación de nuevos mentores desde el próximo lunes.

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El arreglo también contempló la entrega de documentación de fin de curso para los alumnos y la gestión del seguimiento de la denuncia por abuso ante la Fiscalía General del Estado. Además, la comunidad pidió que no se sancionara a los padres involucrados en la retención, bajo el argumento de usos y costumbres.

En una parte del texto fuente se señaló que la gestión ante la Fiscalía buscaba dar seguimiento a una denuncia por abuso contra “la alumna”. En el resto de la información disponible, la presunta víctima fue referida como un estudiante varón menor de edad.

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Hasta ese momento, ninguna autoridad educativa o de seguridad había emitido información oficial para confirmar los hechos o precisar la situación jurídica de Lucio “N”. Tampoco se informó si existía una orden de aprehensión o alguna medida cautelar en su contra.

El texto fuente también incorporó otro caso ocurrido en Mérida, donde una madre denunció que su hija de 13 años dejó la Secundaria Número 38 “Serapio Rendón” tras señalar presuntos actos de acoso dentro del plantel. Según ese testimonio, la menor recibió atención psicológica y enfrentó ansiedad, depresión y alteraciones del sueño.

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En ese expediente, la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán informó que el profesor señalado fue separado de sus funciones mientras se realizaban las investigaciones y que se activaron los protocolos de atención. La madre de la adolescente exigió justicia para su hija y para otras alumnas que, afirmó, también habrían sido afectadas.

En el caso de Tesoco, la demanda inmediata de la comunidad se concentró en dos hechos: la denuncia penal ya estaba presentada y, aun así, el trabajador señalado seguía vinculado al plantel. Esa combinación provocó la retención del director y de otros integrantes del personal escolar dentro de la comisaría.

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La comunidad de Tesoco retuvo al director y a docentes de la telesecundaria por el presunto abuso sexual contra un menor y por un posible encubrimiento.

La madre del adolescente presentó una denuncia ante la FGE y señaló al intendente Lucio “N” como presunto responsable.

Tras la mediación, se acordó liberar a los retenidos, cambiar a toda la plantilla docente y dar seguimiento a la denuncia.