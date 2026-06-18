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Clima en México: temperatura y probabilidad de lluvia para Acapulco de Juárez este 18 de junio

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta los -25 grados

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Probabilidad de lluvia para este día (Secretaría de Turismo)
Probabilidad de lluvia para este día (Secretaría de Turismo)

¿Lloverá, será un día soleado o caerá el frío este jueves?, aquí está el pronóstico del clima para las siguientes horas en Acapulco de Juárez.

La probabilidad de precipitaciones para este jueves en Acapulco de Juárez es de 70% durante el día y del 55% a lo largo de la noche.

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En tanto, la nubosidad será del 63% en el transcurso del día y del 91% en el curso de la noche.

En cuanto a la temperatura se pronostica un máximo de 31 grados y un mínimo de 25 grados en esta región. Los rayos UV se espera llegarán a un nivel de hasta 11.

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Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 24 kilómetros por hora en el día y los 20 kilómetros por hora por la noche.

El pronóstico del estado del tiempo en Acapulco de Juárez (Imagen ilustrativa Infobae)
El pronóstico del estado del tiempo en Acapulco de Juárez (Imagen ilustrativa Infobae)

Cuál es el clima en el famoso puerto de Acapulco

Acapulco de Juárez, uno de los lugares más turísticos de México localizado en Guerrero, se caracteriza por tener un clima tropical húmedo beneficiado por las aguas del océano Pacífico, las más cálidas en el mundo.

En promedio anual, el termómetro llega a marcar 26 grados, aunque las temperaturas máximas incluso suben hasta 36 grados con percepción térmica de 41 grados.

Por el contrario, las temperaturas más bajas rondan entre los 23 grados, aunque raras veces han llegado a disminuir hasta los 16 grados por masas de aire provenientes del Ártico, como pasó en febrero de 2021.

Entre los meses de mayo a noviembre las tormentas tropicales y los huracanes pueden representar una amenaza para la población; de ellos, agosto y septiembre son los meses en donde hay más días de lluvia.

Este famoso puerto se caracteriza por tener un clima tropical húmedo (Cuartoscuro)
Este famoso puerto se caracteriza por tener un clima tropical húmedo (Cuartoscuro)

Dónde está el mejor clima de México

México es uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo, pues debido a su ubicación geográfica que lo hace acreedor a una gran variedad de climas es que se ha convertido en hogar para el 12% de las especies del mundo (12,000 de las cuales son endémicas).

El país se encuentra ubicado en dos áreas completamente diversas al ser atravesado por el trópico de Cáncer: por un lado está la zona tropical y por otra con un clima templado, sin embargo, estos se entremezclan por los océanos y relieves que rodean a México dando origen a más tiempos.

Ante ello, no es de extrañarse encontrar que en las partes más altas de Chihuahua las temperaturas ronden los -30 grados, mientras que en el desierto de Mexicali el termómetro alcance hasta los 50 grados.

El país tiene una zona cálida lluviosa que comprende la llanura costera baja del Golfo de México y el Pacífico; regiones cálido-húmedas y cálido sub-húmedas que se pueden encontrar en planicies costeras del Golfo de México, del océano Pacífico, istmo de Tehuantepec, en el norte de Chiapas y en la Península de Yucatán; clima seco en la Sierra Madre Occidental y Oriental, las cuencas altas de los ríos Balsas y Papaloapan, partes del istmo de Tehuantepec, Yucatán y Chiapas; zonas templadas, en su mayoría el territorio al norte del trópico de Cáncer; y semidesérticas, al norte del Altiplano.

La temperatura promedio del país es de 19 grados, no obstante, hay ciudades como Mexicali, Culiacán, Ciudad Juárez, Hermosillo, Torreón, Saltillo o Monterrey en donde las altas temperaturas son realmente extremas.

Al hablar de las temperatura máximas y mínimas récord en México se tiene que San Luis Río Colorado, una ciudad ubicada en Sonora pero limítrofe con el Gran Desierto de Altar de Baja California, ascendió hasta los 58.5 grados el 6 de julio de 1966; en contraste la temperatura más baja se registró el 27 de diciembre de 1997 en el municipio de Madero en Chihuahua, con -25 grados.

Expertos aseguran que debido al cambio climático México sufrirá en un futuro una disminución de las lluvias anuales y un incremento considerable de las temperaturas; además, se han registrado grandes afectaciones a los agricultores y ganaderos debido a las sequías o las severas inundaciones de los últimos años; mientras que en épocas de calor se ha visto una subida en el número de contingencias ambientales en las principales ciudades como la CDMX o Monterrey.

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