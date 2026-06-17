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Yeonjun, integrante del grupo TXT, anuncia su segundo álbum como solista: esta es la fecha de estreno en México

La estrella del K-pop estrenará este material musical después del éxito obtenido con “NO LABELS: PART 01”

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Yeonjun
Yeonjun , integrante de la banda TXT, confirma su segundo álbum NO LABELS: PART 02, (Instagram - @yawnzzn)

Yeonjun, integrante del grupo TOMORROW X TOGETHER (TXT), anunció hace unos días la fecha oficial de estreno para su segundo álbum como solista titulado " NO LABELS: PART 02“, después del éxito logrado con “NO LABELS: PART 01”, lanzado el pasado 7 de noviembre de 2025.

La noticia generó una gran expectativa entre las MOAs (nombre del fandom) mexicanas e internacionales, tras el impacto obtenido con todo su material individual. Actualmente, el artista se prepara para una nueva etapa musical que promete mostrar su evolución y madurez artística.

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El anuncio de este lanzamiento se dio a conocer a través de Weverse, la plataforma de fans, junto a un video titulado “Choi Yeonjun” difundido en las cuentas oficiales del grupo de K-pop. La publicaciones incluyen un video, donde el interprete de “GGUM” aparece en escenas íntimas y cotidianas, mostrando una faceta más personal y genuina al público.

Asimismo, el clip utiliza varias canciones que forman parte de su primer producción musical: “NO LABELS: PART 01”, conectando de manera natural ambos capítulos de su trayectoria como solista.

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Fecha de estreno de NO LABELS: PART 02

El segundo álbum en solitario de Yeonjun, NO LABELS: PART 02, tiene fecha de estreno para el próximo 10 de julio. Este lanzamiento llega casi ocho meses después de su debut como solista, cuyo primer disco logró posicionarse dentro del Top 10 del Billboard 200.

Este nuevo proyecto promete profundizar en la narrativa y el crecimiento artístico del cantante surcoreano, consolidándolo como una figura capaz de romper moldes dentro de la industria musical de Corea del Sur y el mundo.

Yeonjun, integrante de TXT, revela video como parte de su segundo álbum como solista " NO LABELS: PART 02“. (X - @TXT_bighit)

Durante las próximas semanas, BIGHIT MUSIC (sello discográfico de HYBE) y las redes sociales del artista seguirán compartiendo adelantos y detalles sobre el concepto y las canciones que formarán parte de este esperada producción discográfica.

Versiones del álbum de Yeonjun

Cap (Gorra) Versión

  • Outbox: 1 tipo / Ancho 221 × Alto 211 × D117 (mm)
  • Photocard: 3 tipos / Ancho 55 × Alto 85 (mm)
  • CD-R: 1 tipo / Ancho 120 × Alto 120 (mm)
  • CD Envelope: 1 tipo / Ancho 125 × Alto 125 (mm)
  • Gorra: 1 tipo / Circunferencia interior 57 × Ancho 7.5 × Alto 10 (cm)

Photocard Case Versión

  • Outbox : Ancho 80 x Alto 102.5 x Profundidad 20 (mm) / 1ea
  • Photocard Case Keyring : Ancho 74 x Alto 92 x Profundidad 11 (mm) / 1ea
  • Photocard (Selfie) : Ancho 55 x Alto 85 (mm) / 1ea out of 4ea
  • Photocard (Official Photo) : Ancho 55 x Alto 85 (mm) / 3ea
  • Sticker : Ancho 85 x Alto 55 (mm) / 1ea
  • NFC Guide : Ancho 55 x Alto 85 (mm) / 1ea
  • NFC DISC : Ancho 50 x Alto 50 (mm) / 1ea

Weverse Albums Versión

  • Card Holder : Ancho 90 x Alto 120 (mm) / 1ea
  • QR Card : Ancho 55 x Alto 85 (mm) / 1ea
  • User Guide : Ancho 55 x Alto 85 (mm) / 1ea
  • Sticker : Ancho 55 x Alto 85 (mm) / 1ea
  • Photocard : Ancho 55 x Alto 85 (mm) / 1ea de 4ea

Compact Versión

  • Photo Book: 1 tipo / Ancho 300 × Alto 300 (mm) / 24p
  • Poster: 1 tipo / Ancho 445 × Alto 295 (mm)
  • Lyric Poster: 1 tipo / Ancho 295 × Alto 445 (mm)
  • Sobre: 1 tipo / Ancho 220 × Alto 150 (mm)
  • Postcard: 2 tipos / Ancho 185 × Alto 130 (mm)
  • Sticker: 5 tipos / Ancho 78.4 × Alto 11.8, Ancho 65.5 × Alto 29.8, Ancho 51 × Alto 39.5, Ancho 50 × Alto 50, Ancho 49 × Alto 74 (mm)
  • Photocard: 1 de 5 tipos / Ancho 55 × Alto 85 (mm)
  • CD Tray: 1 tipo / Ancho 125 × Alto 125 (mm)
  • CD-R: 1 tipo / Ancho 120 × Alto 120 (mm)

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