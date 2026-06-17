Precio del euro hoy en México: cotización de apertura del 17 de junio

En la apertura del día, el euro se cotiza en 19,95 pesos mexicanos, experimentando una ligera caída del -0,02% en comparación con el precio de cierre anterior de 19,95, según datos de Dow Jones.
En la última semana, los euros experimentaron un descenso del -0,71%, mientras que su variación interanual se sitúa en una caída del -8,95%.
En los últimos días, el tipo de cambio del euro a peso mexicano ha mostrado una tendencia negativa tras un día de declive constante. Con una volatilidad actual del 4,17%, por debajo de la volatilidad de referencia del 5,72%, el mercado presenta señales de estabilidad.
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