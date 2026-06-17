México registra el día con menos homicidios en una década: solo 27 asesinatos en todo el país

Agentes de policía mexicanos se observan detrás de una cinta de precaución que indica un área restringida, en un día histórico para el país al registrar el menor número de homicidios en una década. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 16 de junio de 2026, México registró solo 27 homicidios en todo el territorio nacional, la cifra diaria más baja en al menos 13 o 14 años, según el reporte preliminar del Gabinete de Seguridad. El dato superó los mínimos previos de 28 asesinatos del 7 de junio y 30 del 11 de junio, ambos ya récords en lo que va del año.

La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció públicamente el logro ante su gabinete. “Hoy hasta les aplaudí en el gabinete de seguridad, porque 27 homicidios en un día, pues no se había visto en México por lo menos en 13, 14 años”, declaró la mandataria durante la conferencia matutina de ayer desde Palacio Nacional.

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19 estados sin un solo homicidio

Detrás del nuevo mínimo está un dato que explica la cifra: 19 de las 32 entidades del país cerraron la jornada sin registrar ningún asesinato. Otras tres —Chiapas, la Ciudad de México y Jalisco— reportaron un caso cada una. En conjunto, 22 estados terminaron el día con cero o un homicidio, es decir, casi 7 de cada 10 entidades del país.

Las entidades con saldo en blanco fueron Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Durango, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas.

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El dato se enmarca en una caída sostenida del 46 por ciento en el promedio diario de homicidios desde septiembre de 2024, cuando se registraban 86.9 casos por día frente a los 47.3 de mayo de 2026. Crédito: Infobae

El resultado de Chihuahua llamó la atención por ser una de las entidades con mayor promedio diario de asesinatos en 2026. La entidad norteña cerró sin homicidios, algo que contrasta con su comportamiento habitual en la estadística nacional.

Guanajuato, que encabeza con frecuencia los reportes diarios de violencia letal, registró dos casos. Su promedio diario en 2026 ronda los 3.6 asesinatos, por lo que la jornada también representó una contención para ese estado.

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Los estados con más casos ese día

El mayor número de homicidios del 16 de junio se concentró en Colima, con 4 casos, por encima de su promedio habitual de 1.5 asesinatos diarios. Le siguieron Oaxaca y Veracruz, con 3 cada uno, también por arriba de sus promedios recientes de 2.1 y 2.2, respectivamente.

Baja California, el Estado de México, Guerrero, Morelos, Sinaloa y Tabasco reportaron 2 homicidios cada uno. La distribución territorial del día fue distinta a la del 11 de junio, cuando Guanajuato había encabezado el reporte.

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Un cuerpo cubierto con una sábana blanca yace en el asfalto de una carretera, acordonada con una cinta amarilla de "NO PASAR" mientras las autoridades inician la investigación del suceso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una semana de registros bajos, pero con altibajos

La jornada del 16 de junio se enmarca en una semana con varios días de cifras reducidas. El 7 de junio se contabilizaron 28 homicidios; el 11, 30; el 15, 31. Sin embargo, el 14 de junio el país registró 49 casos, lo que muestra que la baja no ha sido constante.

El Gabinete de Seguridad advirtió que los datos diarios son preliminares y se elaboran con información de fiscalías estatales y dependencias federales. Las cifras oficiales y definitivas las publica mensualmente el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

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La caída sostenida desde septiembre de 2024

El mínimo del 16 de junio no es un hecho aislado. El promedio diario de homicidios dolosos bajó 46 por ciento entre septiembre de 2024 y mayo de 2026, al pasar de 86.9 a 47.3 casos por día, según informó la titular del SESNSP, Marcela Figueroa, en la conferencia mañanera del 16 de junio.

Mayo de 2026 se convirtió en el mes con menos asesinatos desde 2015. El periodo enero-mayo de 2026 promedió 50.4 homicidios diarios, el más bajo desde 2016.

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Casquillos de bala yacen dispersos sobre el asfalto junto a una cinta policial de "No Pasar", mientras luces de una patrulla iluminan el sombrío entorno urbano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, atribuyó la reducción a la estrategia del gobierno federal. “La disminución del 46 por ciento en homicidios dolosos refleja que la estrategia encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum está dando resultados”, afirmó, aunque aclaró que “no es una tarea terminada”.

Los delitos de alto impacto —que incluyen homicidios, feminicidios y secuestros— acumulan una caída del 31 por ciento desde octubre de 2024, al bajar de 636 denuncias diarias a 437. Ocho estados concentran el 54 por ciento del total de homicidios del país: Guanajuato, Baja California, Chihuahua, Sinaloa, Morelos, Estado de México, Guerrero y Veracruz.

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Sheinbaum cifró el impacto humano de la tendencia en términos concretos: “39 vidas salvadas cada día” respecto al arranque de su administración. “Muéstrenme otro país en el mundo que haya bajado en 20 meses a la mitad los homicidios dolosos, con una situación como la que se vive en México”, planteó la presidenta.