Lluvias, tormentas y calor extremo: así estará el clima este miércoles 17 de junio en México

El SMN advierte una jornada de intensas lluvias y calor extremo en gran parte del país este miércoles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Servicio Meteorológico Nacional prevé lluvias fuertes en gran parte del país, con riesgo de inundaciones, descargas eléctricas y granizo. Mientras tanto, varias entidades continuarán registrando temperaturas superiores a los 40 grados Celsius.

Lluvias fuertes dominarán el pronóstico meteorológico del miércoles

México enfrentará este miércoles 17 de junio una jornada marcada por lluvias intensas, tormentas eléctricas y altas temperaturas, debido a la interacción de diversos sistemas atmosféricos que mantienen condiciones de inestabilidad en gran parte del territorio nacional.

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De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), canales de baja presión, una vaguada en niveles medios de la atmósfera y el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico y el Golfo de México favorecerán precipitaciones en regiones del norte, centro, occidente y sureste del país.

Además, la onda tropical número 7 continuará desplazándose frente a las costas del Pacífico mexicano, mientras una nueva onda tropical se aproximará a la Península de Yucatán, reforzando las condiciones para lluvias.

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La onda tropical número 7 refuerza las condiciones de lluvia en gran parte del territorio nacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estados con mayores acumulados de lluvia

Las precipitaciones más importantes se esperan en:

Chiapas : lluvias muy fuertes de 50 a 75 milímetros.

Sonora , Chihuahua , Durango y Sinaloa : lluvias fuertes de 25 a 50 milímetros.

Tamaulipas , Jalisco y Michoacán : lluvias fuertes.

Hidalgo , Estado de México , Ciudad de México , Tlaxcala y Morelos : lluvias fuertes.

Puebla, Oaxaca, Veracruz, Tabasco y Campeche: lluvias fuertes.

También se pronostican chubascos en:

Nuevo León .

San Luis Potosí .

Zacatecas .

Nayarit .

Aguascalientes .

Colima .

Guanajuato .

Querétaro .

Guerrero .

Yucatán .

Quintana Roo.

Ciudad de México tendrá lluvias fuertes durante la tarde

Para el Valle de México se espera una mañana con ambiente fresco a templado y cielo parcialmente nublado.

Ciudad de México registrará lluvias intensas y descargas eléctricas durante la tarde. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, durante la tarde aumentará la nubosidad y se prevén lluvias puntuales fuertes tanto en la Ciudad de México como en municipios del Estado de México, acompañadas por descargas eléctricas y posibles rachas de viento.

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Las temperaturas previstas para la capital del país serán:

Mínima : entre 14 y 16 grados Celsius.

Máxima: entre 25 y 27 grados Celsius.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta a posibles encharcamientos, reducción de visibilidad y afectaciones viales durante las horas de lluvia.

Alertan por riesgo de inundaciones, granizo y descargas eléctricas

El SMN advirtió que las lluvias pronosticadas podrían estar acompañadas de fenómenos severos.

Entre los principales riesgos destacan:

Inundaciones urbanas .

Encharcamientos en calles y avenidas.

Incremento en niveles de ríos y arroyos .

Deslaves en zonas montañosas.

Caída de granizo .

Descargas eléctricas .

Bancos de niebla en carreteras y zonas altas.

Las condiciones más delicadas podrían presentarse en Chiapas, Oaxaca, Puebla, Veracruz, Michoacán y diversas regiones del centro del país.

Persistirá el calor extremo en varias regiones de México

Aunque las lluvias serán protagonistas en numerosas entidades, el ambiente caluroso continuará afectando gran parte del territorio nacional.

Ola de calor golpea gran parte del país con temperaturas superiores a los 40 grados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las temperaturas máximas previstas son:

Más de 45 grados

Noreste de Baja California.

Entre 40 y 45 grados

Sonora .

Norte de Sinaloa .

Chihuahua .

Coahuila .

Nuevo León .

Tamaulipas .

San Luis Potosí .

Norte de Veracruz.

Entre 35 y 40 grados

Durango .

Nayarit .

Jalisco .

Colima .

Michoacán .

Guerrero .

Morelos .

Oaxaca .

Chiapas .

Tabasco .

Campeche .

Yucatán .

Quintana Roo.

Las autoridades recomiendan evitar la exposición prolongada al sol, mantenerse hidratado y prestar especial atención a menores de edad y adultos mayores.

Vientos fuertes y oleaje elevado afectarán algunas regiones

Otro de los fenómenos relevantes para este miércoles será el incremento en la velocidad del viento.

Fuertes vientos afectan diversas regiones del país con rachas de hasta 80 km/h. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se prevén:

Rachas de 60 a 80 km/h en Chihuahua y Coahuila .

Rachas de 50 a 70 km/h en Baja California , Sonora , Durango , Veracruz y Oaxaca .

Rachas de 30 a 50 km/h en diversas entidades del norte, occidente y sureste.

Asimismo, habrá oleaje de hasta 2.5 metros de altura en:

Costa de Tamaulipas .

Golfo de Tehuantepec.

Mientras que costas de Guerrero, Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo registrarán oleaje de entre uno y dos metros.

Potencial ciclón tropical mantiene vigilancia en el Golfo de México

El SMN informó que este martes se formó el potencial ciclón tropical Uno al sur de Texas, Estados Unidos.

Aunque el sistema no impactará directamente al territorio mexicano durante las próximas horas, su circulación contribuye a la presencia de humedad e inestabilidad atmosférica en el noreste del país.

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Por ello, las autoridades mantienen vigilancia permanente sobre su evolución y recomiendan a la población mantenerse informada mediante los avisos oficiales.

La combinación de lluvias, tormentas eléctricas, calor intenso y fuertes rachas de viento convertirá al miércoles 17 de junio en una jornada meteorológicamente activa para gran parte de México, por lo que se recomienda extremar precauciones y seguir las indicaciones de Protección Civil.

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