Jengibre rallado con miel: la combinación que alivia la tos persistente si se prepara a una temperatura específica

El jengibre y la miel forman parte de los ingredientes más valorados en la tradición de los remedios caseros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La combinación de jengibre rallado con miel se consolida como uno de los remedios caseros más recomendados para aliviar la tos asociada a resfriados y la irritación de garganta, especialmente en épocas de frío.

Esta práctica, lejos de ser solo un consejo popular, cuenta con el respaldo de instituciones como el National Center for Complementary and Integrative Health y la Office of Dietary Supplements, National Institutes of Health, que reconocen los beneficios potenciales de estos ingredientes siempre que se preparen de manera adecuada.

PUBLICIDAD

El jengibre fresco contiene compuestos como los gingeroles y, tras el hervor, shogaoles.

Según información oficial, los shogaoles no solo tienen actividad antioxidante, sino que además actúan como broncodilatadores, ayudando a relajar el músculo liso de las vías respiratorias.

PUBLICIDAD

De este modo, disminuyen la intensidad del espasmo de la tos y bloquean la acción de mediadores proinflamatorios, lo que reduce la irritación y el malestar de la garganta.

La miel destaca por su acción demulcente. De acuerdo con la World Health Organization, la miel recubre la mucosa irritada y atenúa el reflejo de la tos, además de aportar enzimas vivas y compuestos antimicrobianos.

PUBLICIDAD

También contiene antioxidantes que contribuyen a la protección de las vías respiratorias y a la mejora del sueño en adultos y niños mayores de un año.

La temperatura, factor clave en la efectividad

Un aspecto fundamental para mantener las propiedades de esta infusión es la temperatura de preparación. El jengibre debe hervirse en agua, durante al menos diez minutos, para liberar los shogaoles.

PUBLICIDAD

Sin embargo, es importante tener en cuenta que la vitamina C del limón —si se añade al preparado— y las enzimas de la miel se degradan o pierden su efectividad a temperaturas elevadas.

La Office of Dietary Supplements, National Institutes of Health indica que la vitamina C empieza a degradarse a partir de los setenta grados Celsius y que las enzimas de la miel se desnaturalizan por encima de los cuarenta grados.

PUBLICIDAD

La recomendación oficial es hervir el jengibre, colar la infusión y dejarla enfriar hasta que la temperatura baje de los cuarenta grados antes de añadir la miel.

De este modo, se aprovechan plenamente las propiedades enzimáticas y antimicrobianas de la miel y, si se añade limón fresco, se preserva mejor la vitamina C.

PUBLICIDAD

La preparación consiste en hervir una taza de agua con una rodaja fina de jengibre fresco durante diez minutos, colar el líquido y esperar a que esté tibio.

Solo entonces se agregan una o dos cucharaditas de miel. Esta infusión puede tomarse hasta tres veces al día, preferiblemente antes de dormir para aliviar la tos nocturna y facilitar el descanso.

PUBLICIDAD

Un aspecto fundamental para mantener las propiedades de esta infusión es la temperatura de preparación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Precauciones y advertencias de instituciones oficiales

El uso de jengibre y miel resulta seguro en adultos sanos, siempre que se respeten las dosis recomendadas.

Las instituciones oficiales aconsejan no superar los cuatro gramos diarios de jengibre fresco y limitar el consumo a no más de tres tazas diarias, para evitar molestias digestivas.

PUBLICIDAD

En cuanto a la miel, la World Health Organization y los Centers for Disease Control and Prevention advierten que no debe administrarse bajo ninguna circunstancia a menores de doce meses, debido al riesgo de botulismo infantil.

Por su parte, el National Center for Complementary and Integrative Health destaca que el jengibre tiene efectos anticoagulantes.

Por eso, quienes toman medicamentos anticoagulantes como warfarina, heparina o aspirina, o padecen trastornos hemorrágicos, deben consultar a un profesional de la salud antes de consumir jengibre, ya que puede aumentar el riesgo de sangrado.

Además, dosis superiores a cinco gramos diarios pueden provocar irritación gástrica y afectar la microbiota.

Este gráfico detalla cómo preparar correctamente una infusión de jengibre, miel y limón para aprovechar sus propiedades, incluyendo los pasos clave y las advertencias oficiales sobre su consumo seguro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuándo buscar atención profesional

Este remedio está indicado solo para tos aguda asociada a resfriados o irritación de garganta de corta duración.

Las instituciones médicas subrayan que, si la tos dura más de tres semanas, se intensifica, o se acompaña de fiebre alta, dificultad respiratoria, dolor en el pecho o expectoración con sangre, es indispensable consultar a un médico.

Una tos que persiste más de cuatro a ocho semanas se considera crónica y requiere evaluación profesional para descartar causas como asma, reflujo gastroesofágico, bronquitis crónica o infecciones pulmonares.

La combinación de jengibre rallado con miel, preparada y consumida respetando la temperatura adecuada, se presenta como una opción eficaz y segura para aliviar la tos de vías respiratorias altas y la irritación de garganta propias de infecciones leves.

Su uso responsable, la atención a las advertencias oficiales y la consulta médica ante síntomas persistentes aseguran el mejor aprovechamiento de sus beneficios.