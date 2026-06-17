EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy miércoles 17 de junio

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo podría detallar el decreto que emitió para implementar actividades de manera remota en la Ciudad de México, así como en Jalisco, en el marco del Mundial 2026.

Asimismo, la mandataria podría adelantar algo sobre cómo avanza la segunda ronda de revisión al T-MEC, en la que participan la Secretaría de Relaciones Exteriores y de Economía junto con el embajador de Estados Unidos en México.