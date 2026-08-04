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No perderán su salario: diputados de Morena no deberán pedir licencia por reelección, dice Ariadna Montiel

Pese a que el grueso de los aspirantes morenistas a las elecciones de 2027 deben dejar sus cargos, en San Lázaro la historia puede ser diferente

Las y los diputados morenistas no deberán solicitar licencia para buscar reelección. Crédito: Cuartoscuro
Las y los diputados de Morena no deberán solicitar licencia para buscar reelección. Crédito: Cuartoscuro
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La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel adelantó que los diputados del movimiento que busquen participar en el proceso interno para poder reelegirse en el cargo por tres años más, no tendrán la obligación de solicitar licencia para separarse de su curul.

En conferencia de prensa este martes, Montiel Reyes reveló que esa decisión se hará oficial en la correspondiente convocatoria por las coordinaciones de distritos federales, en la Comisión de Elecciones y el propio Comité Ejecutivo Nacional se analiza que no sea uno de los requisitos.

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“Ya en vísperas del periodo de iniciar el periodo nuevo legislativo tiene que estar ahí concentrados porque hay mucho trabajo legislativo. De hecho nosotras somos quienes hemos propuesto, hemos analizando, que no haya necesidad de hacerlo y les hemos dicho a los diputados que nos preguntan que nadie tome una decisión hasta conocer la convocatoria, pero va en ese sentido, ya se sabe que va en ese sentido, les hemos estado diciendo a los compañeros que se ponen un poco nerviosos”, dijo la dirigente morenista.

Ricardo Monreal solicita que diputados de Morena no dejen su curul

Ayer, el coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, solicitó a su partido que no obligue a los diputados federales que buscarán la reelección en 2027 a dejar su curul.

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De acuerdo con el zacatecano, si los legisladores morenistas de la Cámara de Diputados se separan de sus cargos para buscar reelegirse, su bancada podría enfrentar dificultades, pues, en varios casos, las tareas legislativas ya están recayendo en diputados que no tienen suplentes.

La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, adelantó el futuro electoral de los diputados. Crédito: X/ @A_MontielR
La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, adelantó el futuro electoral de los diputados. Crédito: X/ @A_MontielR

Ricardo Monreal reveló que, hasta el momento, 41 diputados de 253 han pedido licencia para separarse del cargo en distintos momentos; al tiempo, que espera que el número se incremente para las elecciones intermedias de 2027.

Ariadna Montiel defiende proceso de selección de candidatos

Tras revelar el destino electoral de los diputados morenistas, Montiel Reyes defendió la manera interna en la que Morena define a sus coordinadores o futuros candidatos. Tampoco se mostró indiferente a que varios aspirantes ya están en territorio con tareas proselitistas.

Hay que separar los procesos, nosotros estamos en la definición de nuestros coordinadores de la defensa de la soberanía, eso implica procedimientos internos dentro del movimiento, y cuando estén las candidaturas oficiales en 2027, ya para el proceso electoral, tendremos que apegarnos a la ley.

Morena respeta tiempos electorales

La dirigente morenista insistió en que la definición de las coordinaciones es un proceso interno del movimiento, que se apegará a su propia convocatoria, y que la definición oficial de las candidaturas sí respetará la ley electoral vigente.

“¿Qué nos dice la ley electoral? Los diputados no pueden hacer campaña en el horario laboral, entonces lo más recomendable, que además se dediquen al activismo, es que pidan licencia; pero no es una obligación de ley. En su momento en el proceso electoral con candidatos es un asunto y con nosotros en el proceso interno es como lo establezca la convocatoria del Comité Ejecutivo Nacional”, agregó.

Ricardo Monreal reconoció al INE por sancionar al PRI sobre sus dichos de "narcopartido" contra Morena. Crédito: X/ @RicardoMonrealA
Ricardo Monreal no quiere que los diputados de su bancada pidan licencia para buscar reelección. Crédito: X/ @RicardoMonrealA

¿Cómo será el proceso de selección de los diputados de Morena?

Los estatutos del partido oficial detallan que los diputados federales que buscan la reelección deben esperar a la convocatoria oficial para registrarse con el objetivo de encabezar las coordinaciones de distritos federales, que se convertirán en candidaturas para la elección de esos territorios en 2027.

Cabe señalar que las convocatorias, inicialmente, anunciadas para el 3 de agosto, sufrieron un cambio de fecha por parte de la dirigencia morenista; sin embargo, aún no anuncia cuándo se llevarán a cabo.

Esto podría poner en desventaja a sus rivales electorales, ya que la dirigencia de Morena no prevé que sus diputados soliciten licencia si buscan la reelección en las elecciones intermedias de 2027.

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