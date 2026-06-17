Abandonan cuerpo decapitado con narcomenzaje de La Chapiza en Baja California

El hallazgo ocurrió la noche del martes en las inmediaciones de la colonia Las Minitas, en el puerto de San Felipe. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un hombre fue localizado decapitado la noche del martes en las afueras de la comunidad portuaria de San Felipe, en Baja California, en un hecho que volvió a poner de manifiesto los niveles de violencia que persisten en la entidad y la utilización de mensajes atribuidos a grupos del crimen organizado.

El hallazgo ocurrió alrededor de las 20:00 horas del 16 de junio en las inmediaciones de la colonia Las Minitas, una zona ubicada en el séptimo municipio de Baja California, donde vecinos reportaron la presencia de un cuerpo abandonado sobre un camino de terracería.

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La denuncia movilizó a elementos de corporaciones preventivas y a agentes de investigación, quienes al llegar al sitio localizaron el cadáver de un hombre junto a una hielera con la leyenda de una conocida cadena comercial.

Al inspeccionar el lugar, las autoridades descubrieron que en el interior de la hielera se encontraba la cabeza de la víctima.

Además, el cuerpo presentaba otras señales de violencia, ya que tenía un cuchillo clavado en la espalda y, a un costado, fue localizada una cartulina de color blanco con mensajes amenazantes atribuidos a una facción del Cártel de Sinaloa identificada como la Chapiza.

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La escena del crimen incluía una hielera, un cuchillo y un mensaje atribuido a una facción del Cártel de Sinaloa. (X @la_contrasena)

El mensaje hacía referencia a presuntos rivales

De acuerdo con información preliminar, la cartulina contenía amenazas dirigidas a supuestos grupos rivales y advertencias sobre el control de la plaza.

El mensaje señalaba que ese sería el destino de cualquier persona que intentara alterar la tranquilidad del poblado y hacía referencia a diversos apodos relacionados con organizaciones criminales.

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La cartulina concluía con la representación de una porción de pizza, un símbolo que ha sido utilizado en distintas ocasiones en mensajes atribuidos a la Chapiza, facción del Cártel de Sinaloa ligada a los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

En el escrito también aparecían menciones a páginas de redes sociales y espacios de denuncia ciudadana.

Las autoridades no han informado sobre la identidad de la víctima ni sobre posibles personas detenidas en relación con el crimen.

Peritos y agentes de investigación realizaron el levantamiento de evidencias para esclarecer el homicidio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Elementos de la Fiscalía estatal y peritos especializados permanecieron varias horas en el lugar realizando el procesamiento de la escena y recabando indicios que permitan esclarecer el homicidio.

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Los narcomensajes se han repetido en Baja California

El caso de San Felipe se suma a otros hechos violentos registrados recientemente en Baja California, donde la aparición de cadáveres acompañados de mensajes atribuidos al crimen organizado se ha convertido en una práctica recurrente.

Uno de los episodios más recientes ocurrió en abril pasado en la ciudad de Tijuana.

En aquella ocasión, un cuerpo sin vida con huellas de violencia fue localizado a unos metros de la comandancia de Policía de Ciudad Industrial.

Según los reportes, el hallazgo se produjo alrededor de las 23:52 horas del 15 de abril sobre las calles Uno Norte y Uno Poniente, donde agentes encontraron el cadáver de un hombre de tez morena que vestía sudadera gris, pantalón de mezclilla azul y tenis blancos.

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La víctima presentaba marcas de sujeción en el cuello y junto al cuerpo fue encontrada una cartulina blanca con un mensaje amenazante aparentemente dirigido contra personas señaladas de extorsionar a comerciantes de la zona.

En ese caso tampoco se reportaron personas detenidas y la identidad de la víctima permanecía sin ser establecida.

La reiterada aparición de cuerpos acompañados de mensajes intimidatorios ha generado preocupación entre habitantes de distintas regiones de Baja California, debido a que estos hechos suelen estar relacionados con disputas entre grupos del crimen organizado, advertencias a rivales o intentos de ejercer control territorial.

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En el caso de San Felipe, las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar la identidad del hombre asesinado, establecer el móvil del crimen y confirmar la autenticidad y el origen del mensaje localizado en la escena.

Mientras tanto, el hallazgo del cadáver decapitado en Las Minitas se suma a la lista de episodios de violencia extrema registrados en el estado y vuelve a colocar la atención sobre la presencia y actividad de grupos criminales en la región.

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