México

¿Se canceló tu viaje? Revisa el estado de las operaciones del AICM

Con cientos de miles de pasajeros al día, el aeropuerto capitalino llega a sufrir alteraciones en su operación

Guardar
Google icon
El AICM suma cientos de miles de vuelos con millones de pasajeros, los retrasos y las cancelaciones son inevitables (Infobae)
El AICM suma cientos de miles de vuelos con millones de pasajeros, los retrasos y las cancelaciones son inevitables (Infobae)

Antes de salir rumbo al Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM), consulta el estatus de tu vuelo y evita sorpresas.

El aeropuerto cuenta una página oficial en la que actualiza en vivo el estado de sus operaciones.

Aquí están los vuelos que fueron cancelados y que se encuentran demorados en el AICM al corte del 5:00 horas del martes 16 de junio.

PUBLICIDAD

Los vuelos cancelados y retrasados hoy

AICM transporta a millones de pasajeros cada mes (Cuartoscuro)
AICM transporta a millones de pasajeros cada mes (Cuartoscuro)

Vuelo: Y4380

Destino: Hermosillo

Aerolínea: Volaris

Hora: 06:40

Estado: Demorado

Si quieres revisar el estatus del resto de los vuelos del AICM, puedes hacerlo en tiempo real a la siguiente página oficial https://www.aicm.com.mx/vuelos y buscar por número de vuelo, aerolínea o ciudad de llegada o destino.

PUBLICIDAD

¿Vuelo cancelado o demorado? Estos son tus derechos

Como usuario de las aerolíneas tienes derechos ante demoras y cancelaciones (Cuartoscuro)
Como usuario de las aerolíneas tienes derechos ante demoras y cancelaciones (Cuartoscuro)

Ante un caso de vuelo cancelado o retrasado, los pasajeros tienen una serie de derechos mínimos que deben ser respetados por todas las aerolíneas que operan en territorio nacional, así lo señala la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Si tu vuelo fue retrasado por más de una hora, pero menor a cuatro horas, la aerolínea debe proporcionar como mínimo descuentos para vuelos posteriores hacia el mismo destino y/o alimentos o bebidas.

En el caso que el vuelo se haya demorado por más de dos horas, pero menos de cuatro horas, el descuento que te ofrezca la aerolínea no debe estar por debajo del 7.5% del valor del boleto.

Sin embargo, si tu vuelo registra más de cuatro horas de retraso o fue cancelado, la aerolínea debe ofrecerte alguna de las siguientes opciones:

El reintegro del precio del boleto, más una indemnización que no puede ser menor al 25% del valor del vuelo.

Un lugar en el primer vuelo disponible, alimentos y, en su caso, alojamiento y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.

Un boleto para el mismo destino en una fecha posterior, más una indemnización que no puede ser inferior al 25% del precio del boleto.

Cabe mencionar que estas son las obligaciones mínimas de las aerolíneas, sin embargo, cada una de estas tiene sus propias indemnizaciones que debes consultar según sea el caso.

La Profeco se encuentra presente en cada aeropuerto, incluido en el AICM. Acércate a ellos en caso de que necesites información alguna irregularidad sobre tu vuelo y la aerolínea.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesVuelos afectados en MéxicoVuelos afectados AICM

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy martes 16 de junio

La mandataria mexicana informó sobre temas de relevancia nacional e internacional y respondió las preguntas de la prensa en su conferencia

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy martes 16 de junio

El puerto de Veracruz: la probabilidad de lluvia de este 16 de junio

La ciudad portuaria es conocida por su clima tropical y húmedo ampliamente relacionado a los fenómenos meteorológicos del golfo de México

El puerto de Veracruz: la probabilidad de lluvia de este 16 de junio

Retrasos, cierres y afectaciones en el Metrobús en tiempo real

Inaugurado el 19 de junio de 2005, actualmente transporta a más de 22 millones de usuarios al año

Retrasos, cierres y afectaciones en el Metrobús en tiempo real

Veracruz registra sismo de 4.0 de intensidad en Sayula de Alemán

El temblor pasó a las 05:09 horas, a una distancia de 45 km de Sayula de Alemán y tuvo una profundidad de 138.9 km

Veracruz registra sismo de 4.0 de intensidad en Sayula de Alemán

¿Contingencia ambiental en CDMX? Esta es la calidad del aire del 16 de junio

Diferentes tipos de contaminantes se encuentran en el aire, muchos de ellos los respiramos, es por eso que las autoridades de la capital advierten sobre el estado del oxígeno en la capital del país y la zona conurbada

¿Contingencia ambiental en CDMX? Esta es la calidad del aire del 16 de junio
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ricardo Monreal afirma que funcionarios acusados de nexos con el crimen tienen que ser investigados y juzgados en México

Ricardo Monreal afirma que funcionarios acusados de nexos con el crimen tienen que ser investigados y juzgados en México

Una cobertura y un altercado con policías horas antes de morir: revelan nuevos detalles del asesinato del periodista Luis Ángel López en Veracruz

Sentencian en EEUU a colaborador de “Doña Lupe”, mujer dedicada al tráfico de migrantes y ligada al Cártel de Sinaloa

Presidenta municipal de Acatlán, Puebla, responsabiliza al grupo Los Rojos por amenazas de muerte en su contra

Detienen a Rigoberto “N”, presunto líder del Cártel de Sinaloa en Mapastepec, Chiapas

ENTRETENIMIENTO

Pepe Aguilar asegura que ama a sus 4 hijos por igual en medio de polémica familiar

Pepe Aguilar asegura que ama a sus 4 hijos por igual en medio de polémica familiar

Pleito de Cazzu y Nodal vuelve a protagonizar canción: ahora Luar La L aviva la polémica en redes

Aaron Mercury reveló detalles de su última llamada con Oliver Tree y confesó que sigue en shock

Shanik Berman arremetió contra Imelda Tuñón por sus declaraciones sobre Maribel Guardia

Estos son los 10 mejores regalos para el Día del Padre en México, según la IA

DEPORTES

La carta de despedida de Jordan Carrillo a Pumas: “Gracias por abrirme las puertas cuando más lo necesitaba”

La carta de despedida de Jordan Carrillo a Pumas: “Gracias por abrirme las puertas cuando más lo necesitaba”

Convocan a baile masivo de ‘Gangnam Style’ durante el México vs Corea del Sur del Mundial 2026: cuándo y dónde

La apuesta de México por Gilberto Mora en el Mundial 2026

César Arturo Ramos pitó el Irán vs Nueva Zelanda y con ello arrebató este récord a Armando Archundia

Atlante ya tiene portero para su regreso a la Liga MX y tiene pasado americanista