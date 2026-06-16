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Jóvenes Construyendo el Futuro 2026: qué beneficiarios cobran su pago hoy martes 16 de junio

La app del Banco del Bienestar permite verificar saldo y movimientos en tiempo real del programa

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Jóvenes Construyendo el Futuro abrió un nuevo periodo de registros desde el pasado 1 de febrero (Gobierno de México)
Algunos beneficiarios de Jóvenes Construyendo el Futuro recibirán su pago de 9 mil 582 pesos este martes 16 de junio (Gobierno de México)

Algunos beneficiarios de Jóvenes Construyendo el Futuro recibirán su pago de 9 mil 582 pesos este martes 16 de junio, y a continuación te decimos de quiénes se trata.

El programa social es impulsado por el gobierno de México y va dirigido a personas de 18 a 29 años de edad que no estudien ni trabajen. Esta iniciativa está disponible en las 32 entidades federativas del país y consiste en una capacitación laboral gratuita que dura 12 meses.

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El objetivo de la política es ayudar a estos jóvenes a generar experiencia en alguno de los centros de trabajo para que posteriormente puedan ingresar al mundo laboral.

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¿Qué beneficiarios cobran su pago hoy martes 16 de junio?

Los beneficiarios de Jóvenes Construyendo el Futuro que reciben su pago este martes 16 de junio son aquellos que no recibieron el apoyo económico el día 28 del mes pasado debido a que estuvieron en revisión administrativa.

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La regularización del apoyo monetario responde a una revisión interna que impidió la dispersión del recurso el 28 del mes pasado.

Además, para resolver dudas o realizar trámites y seguimiento, los interesados pueden acceder a la plataforma digital, comunicarse a la Línea del Gobierno (079), disponible las 24 horas, o utilizar el número 800 841 2020, que atiende de lunes a sábado asuntos relacionados con reportes de tarjetas. Además, la plataforma ofrece avisos para mantener informados a los participantes sobre notificaciones relevantes.

Este video instructivo detalla el proceso para consultar el pago de regularización del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Muestra la interfaz de una aplicación móvil del Banco del Bienestar con un saldo disponible y un sitio web relacionado con trámites administrativos. Incluye indicaciones sobre cómo verificar el estado del apoyo económico y los canales disponibles para la consulta de saldos, como la aplicación y un número telefónico. Se observan referencias a pagos pendientes debido a revisiones administrativas.

¿Cómo saber si ya me llegó el depósito?

La app del Banco del Bienestar permite verificar saldo y movimientos en tiempo real: basta con descargar la aplicación oficial, ingresar los 16 dígitos de la tarjeta y el NIP.

A través de la Línea de Bienestar, llamando al 800 902000 y seleccionando la opción 2, se puede consultar el depósito con la tarjeta a la mano.

En la plataforma oficial de Jóvenes Construyendo el Futuro, al ingresar al usuario y acceder a la sección “Mis Trámites”, se confirma que el pago esté correcto y no existan contratiempos administrativos.

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Los aprendices de Jóvenes Construyendo el Futuro reciben cada mes un apoyo económico de 8, 480 pesos (Foto: Programas para el Bienestar )
Los aprendices de Jóvenes Construyendo el Futuro reciben cada mes un apoyo económico de 8, 480 pesos (Foto: Programas para el Bienestar )

Detalles de las capacitaciones e impacto social de la iniciativa

Cada centro de trabajo define jornadas laborales de cinco a ocho horas diarias, distribuidas en cinco días a la semana, y permite elegir entre nueve áreas de especialización: Cultura y deportes, Administrativa, Ventas, Servicios, Agropecuarios, Oficios, Industrial, Ciencia y tecnología y Salud.

Jóvenes Construyendo el Futuro ha contado con la participación de 3 millones 423 mil 461 personas, de las cuales el 58% son mujeres, ha demandado una inversión social acumulada de 158 mil millones de pesos. Para 2026, la meta es integrar a 500 mil jóvenes, quienes recibirán apoyos económicos de manera bimestral.

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