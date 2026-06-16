Rescataron a bebé abandonada en Ecatepec, madre tendría problemas de drogadicción: van 19 menores en esta situación

El video muestra a policías municipales de Ecatepec operando durante la noche. Se observa un vehículo policial blanco con detalles rosas y la identificación de 'Víctimas y Género Municipal'. Oficiales trasladan a un infante de ocho meses hacia la Procuraduría del Menor y una casa hogar. Este material documenta la acción de la policía municipal de Ecatepec. Finaliza con el logotipo del gobierno municipal de Ecatepec.

Una bebé, de ocho meses, fue rescatada en Ecatepec después de que presuntamente la dejaron sola en un campamento improvisado de la colonia El Parque, en el Estado de México; el caso derivó en una denuncia por abandono de incapaz y la menor quedó bajo resguardo del DIF, en un municipio donde esa institución había atendido 19 menores en condición vulnerable entre enero y marzo de 2026.

Ese registro de 19 menores incluyó bebés y adolescentes de hasta 17 años, de acuerdo con el DIF municipal. Las colonias con más casos fueron Luis Donaldo Colosio, Ejidal Emiliano Zapata, Quinta Zona, Chamizal, Granjas Valle y Ciudad Cuauhtémoc.

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La policía municipal informó que elementos del Sector 5 acudieron al sitio tras recibir reportes vecinales sobre una menor que estaba sin ningún adulto a su cuidado. Antes de la llegada de los uniformados, una vecina la había rescatado, la aseó y la cambió de ropa porque estaba muy sucia.

El oficial Jazmani Pérez relató que la llamada de auxilio y la intervención inmediata de esa mujer permitieron el rescate de la niña. Después, los agentes la resguardaron y buscaron a sus familiares en las inmediaciones junto con vecinos, pero no localizaron a nadie.

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Los elemntos de seguridad resguardaron a la bebé y la llevaron a una casa hogar mientras investigan el entorno familiar Foto: Piolicía Ecatepec

La menor fue trasladada al Centro de Justicia y luego a una casa hogar

De acuerdo con testigos, la bebé habría sido abandonada por su madre, una mujer en situación de calle con problemas de consumo de sustancias. Esa versión formó parte de los primeros testimonios recabados en el lugar.

“He visto a su madre drogándose por aquí, ebtiendo su situación pero no es motivo para abandonar a su beba”, dijo una vecina a Nmás.

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La pequeña fue llevada a la Agencia del Ministerio Público Especializada en Violencia Familiar, Sexual y de Género para una valoración del médico legista. Ahí se inició una denuncia contra quien resultara responsable por el delito de abandono de incapaz.

Personal de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y Adultos Mayores del DIF se hizo cargo de la bebé. Después la trasladaron a una casa hogar para sus cuidados, donde su estado de salud se reportó como estable.

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La respuesta central del caso fue esta: la menor no fue entregada a familiares porque las autoridades no encontraron a ninguna persona que acreditara su vínculo con ella. Por esa razón permaneció bajo protección institucional.

Ecatepec acumuló otros casos recientes de abandono de menores

Uno de los antecedentes más recientes ocurrió en el fraccionamiento Los Héroes Primera Sección, donde abandonaron a un bebé de seis meses dentro de un taxi de aplicación. Según los reportes, un hombre subió al vehículo en la colonia Luis Donaldo Colosio con el niño en brazos y luego huyó tras dejarlo en el asiento trasero.

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Horas después se presentó un hombre que dijo ser el padre, Raúl Michell ‘N’, pero no acreditó parentesco. Las autoridades señalaron que ni siquiera recordó la fecha de nacimiento del lactante.

Otro caso ocurrió el pasado 25 de abril en el Tecnológico de Ecatepec. Personal de intendencia encontró a un bebé todavía con el cordón umbilical en un baño de mujeres, aunque otras versiones ubicaron el hallazgo en un bote de basura colocado en los jardines.

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Protección Civil trasladó al recién nacido al Hospital General Dr. José María Rodríguez. El niño murió pese a los esfuerzos del personal médico.

En febrero también quedó bajo resguardo institucional un menor de seis años que, según el reporte, fue abandonado por su madre en un comercio de la colonia Nuevo Aragón porque “se portó mal” y ella salió corriendo. El niño no presentaba lesiones, pero dijo sufrir maltrato.

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Ese menor quedó en la Casa Hogar del Centro de Justicia para Mujeres. El conjunto de casos mostró una constante en el municipio: los rescates ocurrieron tanto en la vía pública como en vehículos, planteles y comercios.

La sanción por abandonar a un menor iba de 6 meses a 3 años de cárcel. Si quien cometía el abandono era el padre o la madre, la pena subía de 2 a 5 años e implicaba la pérdida de la patria potestad.

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Una bebé de ocho meses fue localizada sola en un campamento improvisado de la colonia El Parque, en Ecatepec, y quedó bajo resguardo del DIF.

Entre enero y marzo de 2026, el DIF municipal había rescatado a 19 menores en situación vulnerable en distintas colonias del municipio.

El abandono de un menor se castigaba con prisión y, si lo cometían el padre o la madre, también podía derivar en la pérdida de la patria potestad.