Ingenio mexicano, estudiantes de Edomex crean bicicleta plegable que se transforma en carrito de carga

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) otorgó el registro al prototipo, desarrollado por alumnos de tres carreras distintas: Ingeniería Civil, Ingeniería en Informática e Ingeniería en Energías Renovables. (Gobierno Edomex)

Alexis Eduardo Garcés González, Alessandro Cazares González, Viviana Polo Garduño, Luis Irisson Hernández Rosales e Itzel Sánchez González, cinco estudiantes del Tecnológico de Estudios Superiores de San Felipe del Progreso, en el Estado de México, obtuvieron una patente con vigencia de 20 años por diseñar una bicicleta plegable que se transforma en carrito de carga.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) otorgó el registro al prototipo, desarrollado por alumnos de tres carreras distintas: Ingeniería Civil, Ingeniería en Informática e Ingeniería en Energías Renovables.

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Cómo funciona el mecanismo

Al plegarse, la estructura deja de funcionar como bicicleta y se convierte en la base de un carrito de carga. Para completar la transformación, basta con colocar encima un contenedor o una mochila provista de tirantes. (Gobierno Edomex)

La bicicleta incorpora un sistema de plegado con barras telescópicas y seguros de leva ubicados en el marco, el manubrio y el asiento. Un dispositivo de acople rápido permite modificar la posición de la rueda trasera y fijarla durante el uso.

Al plegarse, la estructura deja de funcionar como bicicleta y se convierte en la base de un carrito de carga. Para completar la transformación, basta con colocar encima un contenedor o una mochila provista de tirantes. El resultado es un vehículo de doble función que ahorra espacio sin requerir herramientas adicionales.

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Cinco estudiantes, tres carreras, dos asesores

La confluencia de tres disciplinas de ingeniería en un solo prototipo distingue al proyecto: el diseño estructural, la gestión de sistemas y el enfoque en sostenibilidad energética convergieron en una solución de movilidad urbana práctica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El diseño fue obra de Alexis Eduardo Garcés González y Alessandro Cazares González, de Ingeniería Civil; Viviana Polo Garduño y Luis Irisson Hernández Rosales, de Ingeniería en Informática; e Itzel Sánchez González, de Ingeniería en Energías Renovables.

Los cinco contaron con la asesoría de los docentes Jesús Alberto García Rojas y Adán Jiménez Montoya, del Tecnológico de Estudios Superiores de San Felipe del Progreso (TESSFP), en el municipio del mismo nombre.

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La confluencia de tres disciplinas de ingeniería en un solo prototipo distingue al proyecto: el diseño estructural, la gestión de sistemas y el enfoque en sostenibilidad energética convergieron en una solución de movilidad urbana práctica.

La postura del gobierno estatal

Miguel Ángel Hernández Espejel, secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de México, afirmó que el logro es resultado del apoyo que el gobierno de Delfina Gómez Álvarez brinda a los universitarios dedicados a la investigación aplicada.

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El funcionario señaló que proyectos como este contribuyen a la formación de capital humano al involucrar a estudiantes, docentes e investigadores en desarrollos de impacto social para los mexiquenses.

El Edomex, semillero de inventores universitarios

Ese proyecto nació de una vinculación con la empresa IUSA y contó con la supervisión de ocho docentes. Alejandro Benjamín Carmona Prantl, director general del TESJo, explicó que los estudiantes lograron no solo diseñar un prototipo, sino llevarlo a una versión comercial disponible en el mercado. (Gob. Edomex)

El TESSFP no es el único tecnológico del Estado de México que ha convertido un proyecto estudiantil en un producto concreto. En julio de 2025, 22 estudiantes del Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán (TESJo) —de las carreras de Ingeniería Electromecánica, Mecatrónica y Sistemas Computacionales— desarrollaron una motocicleta eléctrica que ya se encuentra en fase de comercialización.

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Ese proyecto nació de una vinculación con la empresa IUSA y contó con la supervisión de ocho docentes. Alejandro Benjamín Carmona Prantl, director general del TESJo, explicó que los estudiantes lograron no solo diseñar un prototipo, sino llevarlo a una versión comercial disponible en el mercado.

Ambos casos se inscriben en una tendencia nacional. De acuerdo con datos del IMPI publicados en abril de 2026 por Once Noticias, los inventores mexicanos alcanzaron 988 patentes en 2025, cifra sin precedentes. Las instituciones de educación superior encabezaron ese registro: el Instituto Politécnico Nacional (IPN) lideró con 73 patentes, seguido de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) con 53 y la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) con 48.

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Un ecosistema de apoyo en el Estado de México

El gobierno del Estado de México cuenta además con un mecanismo específico para financiar este tipo de desarrollos. A través del Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología (COMECyT), opera el Programa de Fomento a la Protección de la Propiedad Industrial, que reembolsa el 100% de los costos de tramitación ante el IMPI a inventores independientes e instituciones educativas de la entidad.

El programa está dirigido a inventores de instituciones de educación media superior y superior, centros de investigación y micro, pequeñas y medianas empresas con domicilio en el Estado de México, sin adeudos con el COMECyT.

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