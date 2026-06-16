México

Ingenio mexicano, estudiantes de Edomex crean bicicleta plegable que se transforma en carrito de carga

Inventores e instituciones educativas mexiquenses pueden acceder al programa que cubre el 100% de los gastos de registro de patentes, dirigido especialmente a desarrolladores de nivel medio superior y superior

Guardar
Google icon
Seis personas, entre adultos y jóvenes, posan con una bicicleta plegable negra en un interior. Al fondo, un cartel con texto y globos decorativos
El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) otorgó el registro al prototipo, desarrollado por alumnos de tres carreras distintas: Ingeniería Civil, Ingeniería en Informática e Ingeniería en Energías Renovables. (Gobierno Edomex)

Alexis Eduardo Garcés González, Alessandro Cazares González, Viviana Polo Garduño, Luis Irisson Hernández Rosales e Itzel Sánchez González, cinco estudiantes del Tecnológico de Estudios Superiores de San Felipe del Progreso, en el Estado de México, obtuvieron una patente con vigencia de 20 años por diseñar una bicicleta plegable que se transforma en carrito de carga.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) otorgó el registro al prototipo, desarrollado por alumnos de tres carreras distintas: Ingeniería Civil, Ingeniería en Informática e Ingeniería en Energías Renovables.

PUBLICIDAD

Cómo funciona el mecanismo

Cuatro jóvenes en una exposición; uno manipula un sistema de transporte plegable para bebés frente a un cartel "Tecnobike" con diagramas y globos de fondo
Al plegarse, la estructura deja de funcionar como bicicleta y se convierte en la base de un carrito de carga. Para completar la transformación, basta con colocar encima un contenedor o una mochila provista de tirantes. (Gobierno Edomex)

La bicicleta incorpora un sistema de plegado con barras telescópicas y seguros de leva ubicados en el marco, el manubrio y el asiento. Un dispositivo de acople rápido permite modificar la posición de la rueda trasera y fijarla durante el uso.

Al plegarse, la estructura deja de funcionar como bicicleta y se convierte en la base de un carrito de carga. Para completar la transformación, basta con colocar encima un contenedor o una mochila provista de tirantes. El resultado es un vehículo de doble función que ahorra espacio sin requerir herramientas adicionales.

PUBLICIDAD

Cinco estudiantes, tres carreras, dos asesores

Una persona con pantalones cortos y zapatillas monta una bicicleta negra y compacta por una calle. El fondo está borroso, indicando movimiento.
La confluencia de tres disciplinas de ingeniería en un solo prototipo distingue al proyecto: el diseño estructural, la gestión de sistemas y el enfoque en sostenibilidad energética convergieron en una solución de movilidad urbana práctica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El diseño fue obra de Alexis Eduardo Garcés González y Alessandro Cazares González, de Ingeniería Civil; Viviana Polo Garduño y Luis Irisson Hernández Rosales, de Ingeniería en Informática; e Itzel Sánchez González, de Ingeniería en Energías Renovables.

Los cinco contaron con la asesoría de los docentes Jesús Alberto García Rojas y Adán Jiménez Montoya, del Tecnológico de Estudios Superiores de San Felipe del Progreso (TESSFP), en el municipio del mismo nombre.

La confluencia de tres disciplinas de ingeniería en un solo prototipo distingue al proyecto: el diseño estructural, la gestión de sistemas y el enfoque en sostenibilidad energética convergieron en una solución de movilidad urbana práctica.

La postura del gobierno estatal

Miguel Ángel Hernández Espejel, secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de México, afirmó que el logro es resultado del apoyo que el gobierno de Delfina Gómez Álvarez brinda a los universitarios dedicados a la investigación aplicada.

El funcionario señaló que proyectos como este contribuyen a la formación de capital humano al involucrar a estudiantes, docentes e investigadores en desarrollos de impacto social para los mexiquenses.

El Edomex, semillero de inventores universitarios

Moto_electrica_estudiantes_Edomex
Ese proyecto nació de una vinculación con la empresa IUSA y contó con la supervisión de ocho docentes. Alejandro Benjamín Carmona Prantl, director general del TESJo, explicó que los estudiantes lograron no solo diseñar un prototipo, sino llevarlo a una versión comercial disponible en el mercado. (Gob. Edomex)

El TESSFP no es el único tecnológico del Estado de México que ha convertido un proyecto estudiantil en un producto concreto. En julio de 2025, 22 estudiantes del Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán (TESJo) —de las carreras de Ingeniería Electromecánica, Mecatrónica y Sistemas Computacionales— desarrollaron una motocicleta eléctrica que ya se encuentra en fase de comercialización.

Ese proyecto nació de una vinculación con la empresa IUSA y contó con la supervisión de ocho docentes. Alejandro Benjamín Carmona Prantl, director general del TESJo, explicó que los estudiantes lograron no solo diseñar un prototipo, sino llevarlo a una versión comercial disponible en el mercado.

Ambos casos se inscriben en una tendencia nacional. De acuerdo con datos del IMPI publicados en abril de 2026 por Once Noticias, los inventores mexicanos alcanzaron 988 patentes en 2025, cifra sin precedentes. Las instituciones de educación superior encabezaron ese registro: el Instituto Politécnico Nacional (IPN) lideró con 73 patentes, seguido de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) con 53 y la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) con 48.

Un ecosistema de apoyo en el Estado de México

El gobierno del Estado de México cuenta además con un mecanismo específico para financiar este tipo de desarrollos. A través del Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología (COMECyT), opera el Programa de Fomento a la Protección de la Propiedad Industrial, que reembolsa el 100% de los costos de tramitación ante el IMPI a inventores independientes e instituciones educativas de la entidad.

El programa está dirigido a inventores de instituciones de educación media superior y superior, centros de investigación y micro, pequeñas y medianas empresas con domicilio en el Estado de México, sin adeudos con el COMECyT.

Temas Relacionados

EdomexInnovaciónBicicletaIMPIEstudiantes Universitariosmexico-noticiasNewsroom MX

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Sentencian en EEUU al operador de “La Dama de Hierro”: traficó casi 2 toneladas de cocaína

La Fiscalía General de la República lo entregó a agentes estadounidenses en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en diciembre de 2025

Sentencian en EEUU al operador de “La Dama de Hierro”: traficó casi 2 toneladas de cocaína

La calidad del aire en la CDMX este martes 16 de junio

Diariamente y a cada hora, la Dirección de Monitoreo Atmosférico da a conocer el estado del del oxígeno en el Valle de México. Aquí el reporte de las 15:00

La calidad del aire en la CDMX este martes 16 de junio

Revisan hospital del ISSSTE de Sonora luego de protestas por las condiciones de las instalaciones

El organismo detalla trabajos de conservación en el inmueble, con intervenciones en azoteas, redes eléctricas e hidrosanitarias

Revisan hospital del ISSSTE de Sonora luego de protestas por las condiciones de las instalaciones

Guillermo del Toro es elegido para la Junta de Gobernadores de la Academia de Hollywood

El cineasta mexicano fue seleccionado para el periodo 2026-27

Guillermo del Toro es elegido para la Junta de Gobernadores de la Academia de Hollywood

Precio del euro hoy en México: cotización de cierre del 16 de junio

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos de la sesión

Precio del euro hoy en México: cotización de cierre del 16 de junio
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sentencian en EEUU al operador de “La Dama de Hierro”: traficó casi 2 toneladas de cocaína

Sentencian en EEUU al operador de “La Dama de Hierro”: traficó casi 2 toneladas de cocaína

Fiscalía de Michoacán rescata a 7 adolescentes reclutados por el crimen organizado a través de falsas ofertas de trabajo

No solo el CJNG: “Los Flechas” también asedian el sur de Sinaloa en la guerra entre Chapos y Mayos

Dos mexicanos enfrentan cargos en Australia por presunto tráfico de 200 kilos de metanfetamina

El saldo del combate al narco en dos años: 420 toneladas de droga, 5 millones de pastillas de fentanilo y 30 mil armas

ENTRETENIMIENTO

Guillermo del Toro es elegido para la Junta de Gobernadores de la Academia de Hollywood

Guillermo del Toro es elegido para la Junta de Gobernadores de la Academia de Hollywood

Así es la lujosa mansión de Belinda por dentro

Marlene Calderón se anota “victoria” contra Gloria Trevi: ordenan que la demanda por daño moral sea enviada a Los Mochis

Lupillo Rivera mantiene batalla legal contra Belinda y asegura que no dará marcha atrás

Estos son los mejores memes que dejó el primer trailer latino oficial de ‘Shrek 5′: “Está horrible todo”

DEPORTES

Prensa de Corea del Sur explota contra la FIFA por otorgar presunta ‘ventaja’ a México en el Mundial 2026

Prensa de Corea del Sur explota contra la FIFA por otorgar presunta ‘ventaja’ a México en el Mundial 2026

Tato Noriega arremete contra los Rayados de Monterrey: “Buscan ser algo que no son”

Chequia se juega su participación en el Mundial 2026 contra Sudáfrica antes de enfrentar a México

FantasticaMania México 2026: conoce la cartelera de la lucha de despedida de Tiger Mask IV en la Arena México

Liga Mexicana de Softbol: Charros Femenil desaparece y nace una nueva franquicia en Yucatán