Euro hoy en México: cotización de apertura del 16 de junio

En la apertura de la jornada, el euro se cotiza en 19,95 pesos mexicanos, lo que representa un incremento del 0,19% respecto al precio de cierre anterior de 19,91 pesos mexicanos, según Dow Jones.

En la última semana, el euro sufrió un descenso del 0,9%, mientras que en términos interanuales, ha experimentado una caída del 8,93%.

La tendencia del tipo de cambio euro a peso mexicano se mantiene positiva en los últimos días, destacando un aumento en su valor por primera vez en un periodo de días consecutivos. La volatilidad actual se sitúa en 4,21%, inferior a la volatilidad de referencia del 5,72%, lo que sugiere un contexto de estabilidad en el mercado cambiario.

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