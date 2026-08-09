Esto dijo el técnico del América Femenil tras golear a Cruz Azul 10 goles a 0

Villacampa salió a conferencia de prensa junto a todo su cuerpo técnico. (Foto: Diego Cedrix / Jesús Beltrán)

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El técnico español Ángel Villacampa, entrenador del América Femenil, atribuyó la goleada de 10-0 sobre Cruz Azul en la jornada número 2 a la comunión con la afición y a la exigencia de mantener el nivel tras el tricampeonato, según declaraciones hechas en conferencia de prensa tras el partido. El resultado colocó al conjunto de Coapa en la lista de las mayores goleadas de la Liga MX Femenil y consolidó su ofensiva en el torneo Apertura 2026.

Soccer Football - CONCACAF W Champions Cup - Final - America v Washington Spirit - Estadio Hidalgo, Pachuca, Mexico - May 23, 2026 America coach Angel Villacampa before the match REUTERS/Eloisa Sanchez

Villacampa sostuvo que la conexión con el público en el Estadio Banorte fue determinante: “Es un estadio muy mágico y cuando tenemos esta comunión con nuestra afición lo hace realmente increíble”, dijo el técnico en conferencia posterior. El triunfo por diez goles representó también una muestra de la amplitud del plantel azulcrema, que repartió protagonismo entre varias de sus jugadoras.

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Soccer Football - CONCACAF W Champions Cup - Final - America v Washington Spirit - Estadio Hidalgo, Pachuca, Mexico - May 23, 2026 America coach Angel Villacampa reacts REUTERS/Eloisa Sanchez

Entre las cifras destacadas, el club azulcrema sumó tres títulos recientes y ocupó el podio de las mayores goleadas del futbol mexicano junto a Tigres, Rayadas y Pachuca. La lista de resultados históricos incluyó el 12-1 sobre Morelia en 2018 y el 11-0 contra Querétaro en 2025.

Villacampa pidió humildad y más trabajo tras el resultado

El entrenador español afirmó que el siguiente paso, tras conseguir los tres títulos especiales para el club, era mantener “unos valores que nos tienen que hacer un equipo de época”. Villacampa señaló: “Esos valores no pueden ser otros que esa humildad y el trabajo”, en una referencia directa al futuro inmediato del América Femenil luego del triunfo ante Cruz Azul.

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La goleada comenzó desde el minuto 4 y se amplió con aportaciones de Gabriela García, Scarlett Camberos, Geyse Ferreira, Kimberly Rodríguez, Montserrat Saldívar, Priscila da Silva e Irene Guerrero, demostrando la solidez colectiva del equipo. El club se mantuvo como líder de su grupo y reafirmó su hegemonía en la Liga MX Femenil.

Luego de ganar tres campeonatos en apenas dos meses, las Águilas definieron dónde recibirán a sus rivales en el nuevo campeonato. (X / @AmericaFemenil)

(Cortesía: Emmanuel Martínez / EMX imageStudio Sport)

Siguiente partido del América

La victoria reciente del América le permitió consolidarse como líder del grupo A, acumulando seis puntos tras dos jornadas. Este resultado deja a Guadalajara y Pumas en la persecución, ambos con tres puntos y la esperanza de acortar distancia en la tabla.

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El próximo desafío para las Águilas será el sábado 15 de agosto, cuando recibirán a Puebla en el Estadio Banorte. Este encuentro mantiene la expectativa de una posible ampliación del liderazgo por parte del club capitalino y será clave para las aspiraciones de ambos equipos en el campeonato.

El América ha demostrado solidez en el arranque del torneo, manteniéndose invicto y con puntaje perfecto tras dos fechas disputadas. El equipo buscará sostener el ritmo ante Puebla, que llega con la intención de sumar puntos y complicar el panorama de los locales.

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