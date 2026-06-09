Llora al dejar el PRI pero se une a Movimiento Ciudadano, así da la bienvenida el partido naranja a Erubiel Alonso

(Imagen ilustrativa Infobae México, imagen de referencia obtenida de X: @AlvarezMaynez)

El partido Movimiento Ciudadano oficializó la incorporación del diputado Erubiel Alonso, quien este 8 de junio anunció entre lágrimas su salida del Partido Revolucionario Institucional (PRI), luego de tres décadas de militancia. La renuncia de Alonso, marcada por un discurso emotivo, generó diversas reacciones en el ámbito político local y nacional.

La mañana de este 9 de junio, Jorge Álvarez Máynez, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, dio la bienvenida al legislador tabasqueño. En una publicación difundida en sus redes sociales, Álvarez Máynez compartió una fotografía en la que aparece junto con Dante Delgado, ex dirigente del partido y el propio Erubiel Alonso, “diputado federal y hasta ahora dirigente nacional del Movimiento Territorial” del PRI.

PUBLICIDAD

“Con el liderazgo de Erubiel, nuestro Movimiento se consolida como la Nueva Alternativa en Tabasco y en todo México”, escribió Álvarez Máynez, resaltando el perfil del nuevo integrante y la apuesta del partido por fortalecer su presencia en la entidad.

A la recepción se sumó la diputada Laura Ballesteros, quien también dedicó un mensaje en redes sociales para dar la bienvenida a Alonso a la “familia” naranja. Ballesteros afirmó que “Tabasco y México tienen alternativa de futuro” con la llegada de nuevos liderazgos a Movimiento Ciudadano.

PUBLICIDAD

La llegada de Erubiel Alonso se produce en un contexto de reconfiguración política en el país, donde los partidos ajustan estrategias rumbo a los próximos procesos electorales de 2027.

El diputado Erubiel Alonso anunció este 8 de junio que renuncia al PRI. Crédito: YouTube/Cámara de Diputados

Erubiel Alonso renuncia al PRI entre lágrimas

El diputado Erubiel Alonso anunció su renuncia al PRI este 8 de junio, tras 30 años de militancia, durante una entrevista en un medio local de Tabasco. Visiblemente afectado y con la voz entrecortada, Alonso explicó que esta decisión es resultado de una reflexión personal y aseguró que cierra este ciclo con gratitud hacia la militancia priista, evitando cualquier señalamiento al partido tricolor.

PUBLICIDAD

Originario de Balancán, Tabasco, Alonso ha sido una de las figuras con mayor presencia del priísmo tabasqueño en las últimas décadas. Su carrera política inició en 1997 como dirigente juvenil del PRI en su municipio, y a lo largo de los años ocupó cargos como regidor, diputado local y federal, así como presidente estatal del partido.

“Me retito con la frente en alto, con la satisfacción de ver cumplido y sobre todo con un profundo agradecimiento a la militancia”, relató el expriísta, limpiándose las lágrimas más de una ocasión.

PUBLICIDAD

Así, el legislador tabasqueño explicó su llanto: “No fue una cosa menor, durante toda mi vida política siempre he dado lo mejor”.

El diputado, quien se desempeñó como secretario General del Movimiento Territorial del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, agradeció el trabajo conjunto con el partido durante todos estos años de historia. “Sin embargo, los ciclos concluyen”, se despidió

PUBLICIDAD