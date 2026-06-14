Qué estaciones de la Línea 2 del Metro CDMX siguen cerradas por obras

Qué estaciones de la Línea 2 siguen cerradas (Luz Coello/ Infobae)

El Mundial 2026 ya está aquí, la Ciudad de México recibió la inauguración en la cancha del Azteca el pasado 11 de junio. Y la promesa del gobierno de Clara Brugada no se cumplió, actualmente en la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) se mantienen obras de remodelación, lo que ha generado afectaciones en el servicio.

La Línea 2 que va de Tasqueña a Cuatro Caminos continúa con cierres, por lo que no todas las estaciones están operando. Aunque ya abrieron en su mayoría las instalaciones que fueron remodeladas, hay otras más que permanecen sin servicio al público, por lo que los usuarios tienen que buscar alternativas para trasladarse, principalmente hacia la zona centro.

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Solo dos estaciones de la línea azul no están abiertas, una de ellas tiene transborde con dos líneas importantes de la red del STC Metro. En consecuencia, los pasajeros tienen que buscar alternativas.

¿Qué estaciones de la Línea 2 están cerradas?

A través de los canales oficiales del STC Metro dieron a conocer qué estaciones permanecen sin servicio. Se trata de Chabacano y Zócalo/ Tenochtitlán, en ambas estaciones los trenes no se detienen y pasan de largo, por lo que los pasajeros tienen que buscar opciones de traslado.

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“La Línea 2 opera de Tasqueña a Cuatro Caminos en ambos sentidos. Las estaciones Chabacano, Zócalo/Tenochtitlan permanecen cerradas, sin ascenso ni descenso de personas usuarias”.

Cabe recordar que, por la instalación del Fan Fest del Mundial 2026 en la Plaza de la Constitución, esta estación no está operando. En el caso de Chabacano, debido a las obras de la construcción de la Calzada Flotante, la estación no está operando.

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Alternativas para llegar al Zócalo en Metro CDMX

De acuerdo con las autoridades, la opción más viable para llegar al Zócalo en STC Metro es la estación Pino Suárez de la Línea 2 y Línea 1 (Observatorio - Pantitlán). También otras opciones es la Línea 8 y descender en Bellas Artes o San Juan de Letrán.

“Como alternativas para llegar a la zona centro de la ciudad, puedes utilizar las estaciones Pino Suárez y Allende de la Línea 2, así como San Juan de Letrán y Bellas Artes de la Línea 8. Toma previsiones”.

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¿Cuándo terminan las obras en la Línea 2 del Metro CDMX?

La jefa de Gobierno Clara Brugada reprogramó el martes 9 de junio la entrega de las obras de la Línea 2 del Metro CDMX por las manifestaciones de la CNTE en Calzada de Tlalpan, según la jefatura de gobierno capitalino; la decisión ocurrió a días del arranque del Mundial 2026, para el que la ruta azul será la principal vía de llegada al Estadio Ciudad de México.

La cancelación dejó en pausa el recorrido que estaba previsto en la terminal Tasqueña y mantuvo la incertidumbre entre usuarios sobre si la línea ya opera por completo. El propio texto oficial citado por el gobierno capitalino atribuyó el ajuste de última hora al cierre vial provocado por la protesta magisterial.

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El STC Metro reabrió el domingo 7 de junio la estación San Antonio Abad, con lo que los trenes volvieron a circular de Tasqueña a Cuatro Caminos en ambos sentidos, de acuerdo con el sistema.

El director general del STC Metro Adrián Rubalcava informó la reapertura de San Antonio Abad la tarde del domingo 7 de junio. La estación había permanecido cerrada desde el 17 de marzo por obras vinculadas con el jardín flotante, de acuerdo con un comunicado citado en la nota original.

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En redes sociales, el sistema publicó: “Se reapertura la estación San Antonio Abad de la Línea 2 del @MetroCDMX. El servicio de trenes se ofrece en toda la línea, de Tasqueña a Cuatro Caminos, durante toda la jornada”. Ese restablecimiento no modificó el cierre de las otras cuatro estaciones mencionadas por el propio STC Metro.