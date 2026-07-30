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Tony Iommi presenta “From The Dark”: todo sobre su primer disco en solitario y cuándo llega a México

El legendario guitarrista presenta “World Alone”, el primer adelanto de su álbum en solitario

Tony Iommi
El guitarrista presenta "World Alone", el primer adelanto de From The Dark, su álbum en solitario. (Facebook Tony Iommi)
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Tony Iommi anuncia From The Dark, su primer álbum en solitario en décadas, programado para este 2026 a través de BMG. El disco, grabado junto al vocalista noruego Jørn Lande, la bajista Becky Baldwin y el baterista Karl Brazil, consolida al fundador de Black Sabbath como una de las fuerzas activas del rock pesado.

El anuncio llegó con el estreno del primer sencillo, “World Alone”, presentado en un evento transmitido desde Birmingham, Inglaterra, a unos pasos del Black Sabbath Bridge, el puente inaugurado en 2019 en honor a la banda. La canción es una pieza de rock construida sobre riffs en avalancha, solos de guitarra y la voz de Lande. Su video transcurre en un universo retrofuturista y distópico, donde un personaje llamado The Believer queda atrapado en un videojuego retorcido mientras busca sobrevivir y encontrar redención.

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Sobre el proceso creativo, Iommi no deja margen para la ambigüedad: “Disfrutamos muchísimo haciendo este disco. No estamos tratando de demostrar nada; simplemente es un gran álbum y rockea de principio a fin”.

“From The Dark” arranca con riffs y no suelta el acelerador

El álbum abre con “Over The Violent Sun”, que establece desde el primer acorde el tono del disco: riff grave, demoledor y la fuerza vocal de Lande al frente. Le sigue “Black Times”, un golpe directo sin concesiones, antes de ceder el paso al sencillo “World Alone”.

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Tony Iommi
El guitarrista fundador de Black Sabbath lanza From The Dark el 23 de octubre con Jørn Lande en la voz; el primer sencillo, "World Alone", ya está disponible y fue presentado desde Birmingham. (Facebook Tony Iommi)

“Beyond The Dead” baja la intensidad para construir una atmósfera oscura donde un riff inquietante se mezcla con orquestación épica. Las letras de Lande recorren temas existenciales, paisajes distópicos y la fragilidad de la experiencia humana. Ese registro alcanza uno de sus momentos más memorables en “Stormwatcher”, cargada de metáforas marítimas.

“Death Wake” profundiza en ese dramatismo: música y letra retratan la crueldad de una vida sin amor ni humanidad. El disco cierra con “Return Of The Arbalist” y la épica “Legacy”, dos composiciones que condensan la oscuridad y la fuerza que recorren el álbum de principio a fin.

Ediciones físicas, vinilo y formatos de lujo

Antes del lanzamiento del álbum, el 4 de septiembre se pondrá a la venta una edición limitada en vinil de 7″ de “World Alone” con una versión instrumental como lado B, en empaque de lujo con acabado metalizado. La canción también formará parte de la aplicación de Gibson para aprender guitarra.

Para México estarán disponibles en su página oficial y plataformas de vinil especializadas. Algunos sitios suelen tener ediciones limitadas con envío internacional, aunque conviene revisar costos de envío a México.

  • Doble vinil negro con portada gatefold troquelada
  • Doble vinil marmoleado rojo y negro “Monkey” con portada gatefold troquelada
  • Doble vinil marmoleado blanco y negro “New Boy” con portada gatefold troquelada
  • Doble vinil azul transparente “Eyeglass” con portada gatefold troquelada
  • Edición de lujo en CD tipo media book con libreto de 32 páginas y dos canciones extra
  • Edición exclusiva de Amazon en CD con portada troquelada y libreto de 12 páginas
  • CD estándar en formato digisleeve con libreto de 12 páginas
  • Formato digital
Tony Iommi
From The Dark, el nuevo disco de Tony Iommi, sale el 23 de octubre. (Facebook Tony Iommi)

Todas las ediciones en doble LP fueron masterizadas a 45 RPM y se presentan en empaque gatefold de cartón negro con un corte en forma de la cruz característica de Iommi, que deja ver parte del arte del álbum y revela la ilustración interior al abrirse.

El MBE y seis décadas de trayectoria

Tony Iommi es reconocido como uno de los guitarristas más influyentes de la música contemporánea. Fundador y principal compositor de Black Sabbath, ayudó a definir el sonido del heavy metal junto a Ozzy Osbourne, Geezer Butler y Bill Ward. La banda fue incluida en el Rock & Roll Hall of Fame en 2006.

Su trayectoria acumula múltiples premios Grammy, un doctorado honorario por la Universidad de Coventry, el Lord Mayor’s Award, la distinción Freedom of the City of Birmingham y, en junio de 2026, el nombramiento como Miembro de la Orden del Imperio Británico (MBE).

Tras el fallecimiento de Osbourne, ocurrido semanas después del concierto Back To The Beginning en Villa Park, Iommi escribió en X: “No puedo creerlo. Mi querido y entrañable amigo Ozzy ha fallecido solo unas semanas después de nuestro show en Villa Park. Es una noticia tan desgarradora que realmente no encuentro palabras, no habrá nunca otro como él”. Y concluyó: “Geezer, Bill y yo hemos perdido a nuestro hermano. Mi pensamiento está con Sharon y toda la familia Osbourne. Descansa en paz, Oz”.

Tony Iommi
MONTERREY, NUEVO LEON 01SEPTIEMBRE2007.- Una de las bandas màs legendarias del heavy metal "Black Sabbath" con sus miembros originales a excepción del polèmico Ozzy Osbourne. Se presentaron esta noche en las instalaciones de la Arena Monterrey, pero ahora con el concepto de "Heaven and Hell". FOTO: PEDRO KRISTIAN LOPEZ/CUARTOSCURO.COM

Los mexicanos que crecieron con el sonido de Birmingham

“From The Dark” estará disponible en México y el resto del mundo el próximo 23 de octubre de 2026. Cabe recordar que los fans mexicanos de Tony Iommi y Black Sabbath forman parte de una de las comunidades metaleras más longevas del país. La banda tocó en México en cuatro ocasiones: en 1989, cuando autoridades de San Luis Potosí cancelaron el show argumentando que “la ciudad quedaría satanizada”; en 1992 en el Palacio de los Deportes; en 2013 en el Foro Sol con la alineación original, y en 2016 en el mismo recinto, donde más de 60.000 espectadores despidieron a la banda en su gira The End. Para generaciones de metaleros mexicanos que crecieron entre los años 70 y 80, Black Sabbath no fue solo música: fue identidad.

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