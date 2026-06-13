México

Colegio de Ingenieros responde tras polémica con Ulises Bernal Miramontes, quien hizo burlas racistas a aficionada coreana

El acto discriminatorio fue registrado por la propia influencer, lo cual generó una ola de comentarios negativos contra el señalado y la institución

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El presidente del Colegio de Ingenieros Topógrafos Geomáticos de Jalisco apareció en un video con una seña discriminatoria hacia una aficionada coreana Inocat_t. (Fotos: Redes)
El presidente del Colegio de Ingenieros Topógrafos Geomáticos de Jalisco apareció en un video con una seña discriminatoria hacia una aficionada coreana Inocat_t. (Fotos: Redes)

Una grabación durante el Mundial 2026 mostró a Ulises Bernal Miramontes, presidente del Colegio de Ingenieros Topógrafos Geomáticos del Estado de Jalisco, haciendo un gesto discriminatorio hacia la influencer coreana Inocat_t en el Estadio Guadalajara.

El episodio se viralizó a través de las redes de la propia aficionada y desató una ola de reacciones, forzando a los colegios profesionales a responder bajo el señalamiento.

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El gesto discriminatorio fue captado durante el encuentro entre Corea del Sur y República Checa en las gradas del Estadio Guadalajara. REUTERS/Paul Childs
El gesto discriminatorio fue captado durante el encuentro entre Corea del Sur y República Checa en las gradas del Estadio Guadalajara. REUTERS/Paul Childs

La presión pública llevó al Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco a emitir un comunicado institucional. Sin embargo, la reacción de usuarios evidenció que sólo deslindarse en lo administrativo no es suficiente para frenar la indignación y las demandas de sanción.

El Colegio se deslinda de Bernal Miramontes

El primer paso del Colegio fue exponer su postura ante la controversia.

Con un comunicado oficial, la organización intentó dejar en claro su relación con el involucrado: “No es integrante de nuestra agrupación, no forma parte de nuestro padrón de miembros y nunca ha ocupado cargo alguno dentro de esta institución”.

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  • Comunicado formal: El colegio estableció que Ulises Bernal Miramontes no pertenece a su padrón de miembros.
  • Distanciamiento: El deslinde buscó proteger la imagen institucional en medio de la polémica.
La presión pública llevó al Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco a emitir un comunicado institucional sobre la polémica. (X/ @cicej_)
La presión pública llevó al Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco a emitir un comunicado institucional sobre la polémica. (X/ @cicej_)

Al cierre, la postura fue vista más como un esfuerzo de control reputacional que como una respuesta de fondo a la demanda social.

Cuestionamientos sobre la coherencia y autenticidad del comunicado

El comunicado no calmó el descontento. Las redes sociales se llenaron de cuestionamientos directos a la postura del colegio y a su verdadera relación con el directivo.

  • Memoria digital: Se viralizó una felicitación previa del colegio a Bernal Miramontes, lo que intensificó las dudas sobre la autenticidad del mensaje.
  • Comentarios de inconformidad: Un usuario reclamó: “que haya evidencia de eso porque es bien fácil escribir un comunicado ‘deslindándose’”, mientras otro cuestionó: ¿Por qué felicitarían a alguien carente de ética y con actitudes xenófobas? Si no compartieran esos mismos valores?“.
Una felicitación previa del colegio a Bernal Miramontes se viralizó y alimentó los cuestionamientos sobre la coherencia del comunicado oficial. (X/ @Q7Angels)
Una felicitación previa del colegio a Bernal Miramontes se viralizó y alimentó los cuestionamientos sobre la coherencia del comunicado oficial. (X/ @Q7Angels)

De esta manera, la discusión pública puso en entredicho la credibilidad y coherencia del Colegio ante la falta de medidas reales.

Consecuencias para la reputación del Colegio

El caso mostró cómo la reputación de las instituciones puede verse afectada de manera inmediata por incidentes de discriminación de sus miembros o asociados.

  • Impacto directo: El incidente evidenció el riesgo.
  • Nuevo estándar: La comunidad vigila los próximos pasos del colegio y de Ulises Bernal Miramontes, exigiendo acciones congruentes con los valores institucionales.
  • Observación constante: La presión pública ha elevado la expectativa sobre las futuras decisiones de la organización, que ahora está siendo presionada a hacer algo más que emitir un comunicado.
Usuarios siguen de cerca a Miramontes, mientras continuan las quejas y solicitudes de una sanción más severa en su contra. (X/ @cicej_)
Usuarios siguen de cerca a Miramontes, mientras continuan las quejas y solicitudes de una sanción más severa en su contra. (X/ @cicej_)

El episodio sigue abierto. Los usuarios permanecen atentos a que la respuesta institucional supere el mero trámite y se traduzca en hechos visibles.

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