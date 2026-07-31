La trata de personas acecha a futuros deportistas: menores y jóvenes podrían ser blanco de la explotación, advierte CNDH

Vista de una jugadora de fútbol, en una fotografía de archivo. EFE/ Bienvenido Velasco

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En el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) lanzó un llamado urgente a proteger a niñas, niños, adolescentes y jóvenes que realizan actividades deportivas, principalmente si aspiran a una carrera profesional o semi profesional.

En un comunicado, advirtió que este sector se encuentra en especial situación de riesgo de ser víctimas de trata y explotación, al aseñalar que el legítimo deseo de reconocimiento y éxito en el deporte puede ser aprovechado por personas que se ostentan falsamente como agentes, representantes o entrenadores.

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Explucó que estos individuos se acercan a menores y jóvenes con promesas de construir una carrera deportiva a través de supuestas oportunidades laborales o contratos atractivos, que aunque puedan parecer reales, pueden ocultar modalidades de explotación relacionadas con la trata de personas.

La CNDH recordó que la trata de personas es un delito que atenta contra la dignidad y representa violaciones graves a los derechos humanos.

Este delito implica captar, enganchar, transportar, transferir, retener, entregar, recibir o alojar a personas con fines de explotación y, según advierte la Comisión, puede presentarse en distintos ámbitos, incluido el deportivo.

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Por ello, señaló que los tratantes buscan espacios vulnerables donde puedan captar y explotar a sus víctimas, aprovechando la dificultad para ser detectados, lo cual incrementa el riesgo de que los jóvenes sean separados de sus familias y entornos de protección.

La Comisión recordó que los eventos deportivos y competencias internacionales deben promover la cultura de paz y el desarrollo de quienes participan, alejándolos de ambientes dañinos y violentos.

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Sin embargo, la Copa Mundial FIFA 2026 ilustró la importancia de proteger especialmente a los niños, niñas y jóvenes en condición de vulnerabilidad, ya que la organización de eventos de gran tamaño en México incrementa el flujo de turistas y la demanda de servicios.

Estas circunstancias propician la movilidad de grupos que pueden pasar desapercibidos y favorecen actos delictivos con fines de explotación.La CNDH recalcó que la finalidad del deporte debe ser la formación integral de la niñez y juventud, no su exposición a riesgos de trata y explotación.

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El organismo exhortó a quienes laboran en el sector público deportivo a fortalecer acciones de prevención, detección y atención a víctimas o personas en riesgo, promoviendo espacios seguros y el respeto permanente a los derechos humanos.

Asimismo, llamó a las autoridades a cumplir con su deber de proteger a los y las deportistas, identificando indicadores de trata de personas, implementando controles en procesos de reclutamiento y activando protocolos para detectar, denunciar y atender estos casos.

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Todo ello, subraya la CNDH, forma parte de la responsabilidad institucional para garantizar los derechos humanos e incidir en la disminución de los factores que propician la trata y la explotación en México.

Finalmente, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos reafirmó su compromiso: “Por un México sin trata de personas, construyamos espacios deportivos seguros y libres de violencia”.

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Trata de personas en México

En el primer semestre de 2026, México registró 447 víctimas de trata de personas, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad.

Quintana Roo encabeza la lista de entidades con más casos, seguido por el Estado de México y la Ciudad de México.

El 62% de las víctimas son mujeres, con 139 casos en Quintana Roo, 23 en el Estado de México y 19 en Baja California. Este estado concentra cerca del 50% de las víctimas mujeres en el país.

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En cuanto a menores, la Red por los Derechos de la Infancia (REDIM) reportó una disminución de 194 a 123 casos en comparación con el mismo periodo de 2025, lo que representa una baja del 36.6%.

El promedio semanal fue de cinco víctimas infantiles, de las cuales 30 casos estuvieron vinculados con explotación sexual.

El análisis estatal revela que Quintana Roo, Baja California y Estado de México concentran la mayoría de los casos de trata infantil.

Municipios como Benito Juárez y Tulum (Quintana Roo), y Tijuana (Baja California) presentan la mayor incidencia. Para explotación sexual, destacan Tijuana, Zumpango (Estado de México) y Torreón (Coahuila).

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El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México enfatiza que la trata opera mediante engaño y manipulación, dificultando la detección de víctimas.

El organismo afirmó que la denuncia ciudadana permitió rescatar a 382 víctimas entre 2024 y 2026.

Las redes de trata utilizan redes sociales y plataformas digitales para captar a sus víctimas. Para reportar, está disponible la Línea y Chat Nacional contra la Trata de Personas: 800 5533 000.