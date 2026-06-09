Claudia Sheinbaum recibe en Palacio Nacional al director del banco más valioso del mundo

Claudia Sheinbaum recibe en Palacio Nacional al director de J.P. Morgan. (Foto: Presidencia)

Este 9 de junio de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum informó en sus redes sociales que recibió en Palacio Nacional a Jamie Dimon, director ejecutivo de J.P. Morgan, considerado el banco con mayor valor de mercado en el mundo. La mandataria agregó los temas abordados durante el encuentro:

“En Palacio Nacional, recibí a Jamie Dimon, director ejecutivo de J.P. Morgan, el banco con más valor de mercado a nivel mundial. Conversamos sobre las perspectivas favorables para México, la solidez de nuestra economía y la importancia de la agenda comercial de Norteamérica”.

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Jamie Dimon encabeza JPMorgan Chase & Co. como presidente del consejo de administración y director ejecutivo de la mayor firma global de servicios financieros por activos, valorados en 3.2 billones de dólares, con presencia en todos los mercados del mundo.

La entidad ocupa el primer puesto del sector en banca de inversión, gestión de activos, procesamiento de transacciones financieras, banca comercial y servicios financieros tanto para consumidores como para pequeñas empresas.

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El director ejecutivo de JPMorgan Chase resalta que la detección masiva de vulnerabilidades redefine el enfoque de protección digital en la banca global. (Reuters)

La última calificación crediticia de México se mantuvo con perspectiva estable

El pasado 29 de mayo, la agencia calificadora R&I ratificó la calificación crediticia de México con perspectiva estable, al reconocer el compromiso del Gobierno federal con la consolidación fiscal y la reducción gradual del déficit público.

La decisión refleja la valoración de R&I sobre la trayectoria sostenible de la deuda del país y su capacidad para mantener niveles manejables de endeudamiento, incluso en un entorno internacional adverso.

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La ratificación descansa en dos pilares que la agencia identificó como determinantes: la solidez de la posición externa de México y la estabilidad de su sistema financiero. Ambos factores, según R&I, siguen respaldando el perfil crediticio del país pese a la complejidad del contexto global.

La inversión fija bruta en México cayó un 4,2 % interanual en febrero y acumula 17 meses de descenso a tasa anual, informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en medio de la incertidumbre por la política comercial de Estados Unidos. Fotografía de archivo. EFE/ José Méndez

Un dato que concentra esa fortaleza externa: cerca del 80% de la deuda del gobierno federal está denominada en moneda nacional y a tasa fija. Esa estructura reduce la exposición a choques externos y a episodios de volatilidad en los mercados financieros internacionales.

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A ello se suman reservas internacionales por USD 256 mil millones y el acceso a la Línea de Crédito Flexible del Fondo Monetario Internacional por USD 24 mil millones, colchones que amplían la capacidad del país para absorber turbulencias externas.

Revisión de T-MEC un tema que genera presión y México solicita renovarlo

R&I reconoció que la incertidumbre en torno a la política comercial y al proceso de revisión del T-MEC ha incidido sobre la actividad económica. Aun así, la agencia prevé la continuidad del marco de integración comercial en América del Norte.

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Claudia Sheinbaum discute temas clave del T-MEC en un evento público, resaltando la importancia de la cooperación económica entre México, Estados Unidos y Canadá. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pasado 2 de junio, México y Canadá solicitaron la renovación del tratado comercial con Estados Unidos por 16 años más, el principal argumento se centra en lo beneficioso que resulta para las tres economías.

Las mesas de diálogo entre representantes mexicanos y estadounidenses concluyeron hace unas semanas, las cuales fueron calificadas como “positivas” por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, buscando implementar acuerdos basados en el respeto mutuo, favoreciendo la “integración económica regional”.

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Sin embargo, la renovación de este tratado podría no verse concluida el 1 de julio, por lo que si alguno de los tres países decide abandonarlo, entrarán en un proceso de revisiones anuales de manera continua.