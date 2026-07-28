Cynthia Klitbo revela que se enamoró de un actor en el set de una telenovela: “Sí me calentaba mucho”

La actriz confesó en La Casa de los Famosos México 2026 que se enamoró de uno de sus compañeros durante las grabaciones de una telenovela. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Cynthia Klitbo confesó que se enamoró de Alberto Estrella mientras grababan juntos la telenovela “Alguna vez tendremos alas” en 1997, aunque la atracción nunca se concretó fuera del set. La actriz hizo la revelación durante la primera noche de convivencia en La Casa de los Famosos México 2026, en una conversación que dejó sin palabras a sus compañeros.

Todo comenzó en el vestidor, cuando el participante Ese Pérez le preguntó a Klitbo si alguna vez había sentido algo real durante una escena de beso. La actriz primero respondió que sí se había enamorado de un coprotagónico, pero aclaró que ese caso terminó en matrimonio: la referencia era al actor Francisco Gattorno, con quien tuvo una relación.

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Klitbo describió la atracción que sintió por Alberto Estrella

Cuando Ese Pérez precisó que su pregunta iba en otro sentido —si había sentido algo físico durante una escena—, Klitbo no dudó. “Una vez sí me enamoré de Alberto Estrella, sí me causaba una cosa más allá… hacíamos escena y yo así de… sí me calentaba mucho”, dijo la actriz ante sus compañeros.

Cynthia Klitbo admitió en la primera noche de La Casa de los Famosos México 2026 que sintió una atracción real por Alberto Estrella mientras grababan Alguna vez tendremos alas en 1997, aunque su relación de pareja en ese momento frenó cualquier posibilidad fuera del set. (Edgar Negrete Lira/Cuartoscuro)

La declaración dejó atónita a Gema Garoa, también actriz y habitante de la casa, quien de inmediato le preguntó si llegaron a tener algo. Klitbo fue directa: en ese momento tenía pareja, así que la atracción quedó dentro de los límites del trabajo. “Sí existía una atracción y el trabajo conjunto en escenas románticas podía detonar sentimientos reales”, explicó, pero aclaró que no llegaron a concretar nada fuera del set.

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La telenovela que reunió a Klitbo y Estrella en 1997

Alguna vez tendremos alas fue producida por Florinda Meza para Televisa y se transmitió a partir del 6 de enero de 1997. La trama giraba en torno a Ana Hernández, una joven de uno de los barrios más pobres de la Ciudad de México, y su relación con un hombre mayor. La protagonizaron Kate del Castillo y Humberto Zurita.

Klitbo interpretó a Rosaura Ontiveros, mientras que Estrella dio vida a Rodolfo Sánchez “El Gato”, el antagónico de la historia. Ambos compartieron créditos durante los 233 episodios que duró la producción. La serie también contó con las actuaciones de Eugenia Cauduro, Adriana Barraza y Edgar Vivar, entre otros.

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Lo que millones vieron como actuación tenía, para Cynthia Klitbo, una carga emocional real. (Instagram: @laklitbocynthia)

Premios y reconocimientos de una producción que marcó época

La telenovela dejó huella en la historia de Televisa. En los premios TVyNovelas de 1998, Klitbo se alzó con el galardón a Mejor Actriz Antagónica por su papel en esa producción, mientras que Alberto Estrella recibió una nominación en la misma categoría. La serie también fue reconocida con el Latin ACE Award a Mejor Actriz para Klitbo.

Lo que el público veía como actuación tenía, al menos para Klitbo, una carga emocional genuina. “Duraba años. Me enamoraba”, completó la actriz, describiendo cómo la atracción por Estrella se extendió más allá de una sola escena.

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Acerca de la carrera de Cynthia Klitbo, la construyó sobre una serie de personajes que definieron el melodrama mexicano durante tres décadas. Su debut llegó a finales de los años ochenta con Cómo duele callar, donde interpretó a Cristina Cisneros y demostró desde temprano una capacidad para sostener tramas complejas.

El papel que la catapultó al estrellato fue Sofía Gastelum en Cadenas de amargura, una joven obsesiva y manipuladora que quedó grabada en la memoria del público. A ese personaje le siguió Laura en La dueña (1995), producción que la consolidó como una de las actrices más sólidas de Televisa.

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Su villana más recordada es Tamara de la Colina en El privilegio de amar (1998), un personaje que evolucionó hacia la desesperación y la locura. Años después, en Teresa (2010), mostró otra faceta al interpretar a Juana Godoy, la amiga leal de la protagonista Angelique Boyer.