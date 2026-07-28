México
GoogleAgregar Infobae en Google

Nuevo León: así quedó el precio de la gasolina hoy martes 28 de julio

El valor de los carburantes en el país puede cambiar debido a múltiples factores como el tipo de cambio frente al dólar, impuestos y la logística para el traslado

Consulta cuál es el precio promedio de las gasolinas en el país este día. (Cuartoscuro)
Consulta cuál es el precio promedio de las gasolinas en el país este día. (Cuartoscuro)
Guardar

“Si sube la gasolina, sube todo”, es la frase popular que expresa la incidencia de los precios de los combustibles en la vida cotidiana de la población, independientemente de tener vehículo propio.

Los automovilistas, quienes diariamente atraviesan el tráfico para llegar a sus trabajos o cumplen su jornada al volante, son quienes más atención prestan al valor de los combustibles.

PUBLICIDAD

Por ello, resulta esencial consultar las tarifas vigentes para anticipar cualquier ajuste. La Comisión Nacional de Energía y la Procuraduría Federal del Consumidor publican de forma regular los precios actualizados de la gasolina y el diésel en distintas entidades y municipios de México.

Este es el precio de las principales gasolinas hoy en Nuevo León

Este miércoles, la gasolina premium se encuentra en un promedio de 24.073pesos por litro.

Finalmente, el diésel, se encuentra en un promedio de 27.067pesos por litro.

Por su parte, la gasolina premium se vende en un promedio de 29.523 pesos por litro.

El precio de la gasolina es diferente todos los días. (Reuters)
El precio de la gasolina es diferente todos los días. (Reuters)

Los cambios en el precio de la gasolina en México

Después de la eliminación de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Energía (CNE) entró en funciones como el único organismo regulador del sector energético en México en marzo de 2025. El objetivo de este órgano de carácter técnico es el de regular, supervisar e imponer sanciones en las actividades en materia energética.

PUBLICIDAD

La CNE tiene como misión garantizar la soberanía, seguridad y autosuficiencia en el sector acorde con la política que establezca la Secretaría de Energía (Sener). De acuerdo con información del Gobierno de México el organismo tiene las siguientes actividades principales en tema de hidrocarburos:

Regular precios y tarifas.

Otorgar permisos para almacenar, transportar y vender gasolina.

Llevar un control público y actualizado de todas estas actividades.

La organización no trabaja de forma aislada, está coordinada con la Sener para mantener así la autonomía técnica y operativa con el fin de garantizar que todas las decisiones que tome partan de criterios profesionales.

El precio final de la gasolina es determinado por los costos de producción, distribución, logística, impuestos y el precio de los hidrocarburos en los mercados internacionales. Los combustibles son un componente muy importante en la economía y en la determinación de la inflación de cada país.

La presidenta Claudia Sheinbaum y el sector empresarial firmaron a inicios de 2025 un acuerdo en el cual se busca regular la gasolina tipo Magna cueste como máximo 24 pesos el litro.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

Precio de la Gasolina en MéxicoPrecio de la Gasolina en Nuevo Leónmexico-noticiasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Gasolina en México: precio de la magna, premium y diésel este martes 28 de julio

La Comisión Nacional de Energía es el organismo que informa todos los días el costo de las gasolinas en México

Gasolina en México: precio de la magna, premium y diésel este martes 28 de julio

Cynthia Klitbo revela que se enamoró de un actor en el set de una telenovela: “Sí me calentaba mucho”

La actriz sorprendió a sus compañeros de La Casa de los Famosos México al confesar que sintió una atracción genuina por uno de sus compañeros

Cynthia Klitbo revela que se enamoró de un actor en el set de una telenovela: “Sí me calentaba mucho”

A 6 meses de su secuestro por una facción del Cártel de Sinaloa, “La Nicholette” reaparece y revela nuevos detalles

Nicole Pardo Molina, conocida como “La Nicholette”, reveló en el podcast de Gusgri que ella misma editó en CapCut el video en que aparece autoincriminándose

A 6 meses de su secuestro por una facción del Cártel de Sinaloa, “La Nicholette” reaparece y revela nuevos detalles

Quiénes han sido las ex novias de Yahir y quién es su pareja sentimental actual

El cantante llega al reality con una historia sentimental que incluye noviazgos con actrices, cantantes y una relación de más de diez años que ha mantenido lejos de las cámaras

Quiénes han sido las ex novias de Yahir y quién es su pareja sentimental actual

La Casa de los Famosos México 2026 hoy: Fede Vigevani se convirtió en el líder de la primera semana

Sigue todos los encuentros, peleas, chismes, nominaciones y demás retos del reality de Televisa transmitido 24/7 en ViX+

La Casa de los Famosos México 2026 hoy: Fede Vigevani se convirtió en el líder de la primera semana
MÁS NOTICIAS

NARCO

A 6 meses de su secuestro por una facción del Cártel de Sinaloa, “La Nicholette” reaparece y revela nuevos detalles

A 6 meses de su secuestro por una facción del Cártel de Sinaloa, “La Nicholette” reaparece y revela nuevos detalles

Fiscalía de San Diego solicita retirar cargos contra “El Mayo” Zambada tras ser condenado en Nueva York

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy lunes 27 de julio: desmantelan dos narcoviveros en Quintana Roo, cae “El Tata”

Asegura marina 834 kilos de cocaína en Chiapas: se evitó que 1.66 millones de dosis llegaran a las calles, informó Harfuch

Así vivía y operaba “El Valentín“, miembro de La Unión Tepito ejecutado en el Centro Histórico de la CDMX

ENTRETENIMIENTO

Cynthia Klitbo revela que se enamoró de un actor en el set de una telenovela: “Sí me calentaba mucho”

Cynthia Klitbo revela que se enamoró de un actor en el set de una telenovela: “Sí me calentaba mucho”

A 6 meses de su secuestro por una facción del Cártel de Sinaloa, “La Nicholette” reaparece y revela nuevos detalles

Quiénes han sido las ex novias de Yahir y quién es su pareja sentimental actual

La Casa de los Famosos México 2026 hoy: Fede Vigevani se convirtió en el líder de la primera semana

¿Quién es el líder de la semana en La Casa de los Famosos México 2026 y qué beneficios obtuvo?

DEPORTES

Cuánto mide Diego “Chicha” Sánchez, futbolista de Tigres que tiene el récord de ser el más bajo de estatura en Liga MX

Cuánto mide Diego “Chicha” Sánchez, futbolista de Tigres que tiene el récord de ser el más bajo de estatura en Liga MX

Costa Rica vs México Sub 20: así quedó el partido rumbo al Mundial 2027

Este es el nuevo cargo de Daniel “Ruso” Brailovsky en el América

Federico Viñas es el refuerzo mundialista de Toluca: esta es la cifra que pagarían por el goleador uruguayo

André-Pierre Gignac ya tiene nuevo equipo después de Tigres, y no es de primera división