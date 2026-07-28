La vez que Mariana Ochoa explicó por qué le fue infiel a su primer esposo

(FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM)

Guardar

Mariana Ochoa confesó que la infidelidad que cometió contra su primer esposo, Christian Eskenazi, fue el resultado de una noche de alcohol extremo, una luna de miel devastadora y el descubrimiento tardío de que se había casado con un hombre adicto a las drogas. La cantante de OV7 relató la historia con detalle en entrevista con Yordi Rosado, donde aseguró que, a más de una década de los hechos, no se arrepiente.

“No fue intencional, yo me acababa de casar, me excedí de copas y terminé besando al que se me puso al lado, que terminó siendo una persona de la disquera, pero pudo haber sido el del valet parking que me iba a entregar las llaves. De verdad yo perdí consciencia”, dijo Ochoa.

PUBLICIDAD

La luna de miel que Ochoa no esperaba

El matrimonio entre Mariana Ochoa y Christian Eskenazi duró apenas días en pie antes de que comenzara a desmoronarse. La pareja llegó de Indonesia —donde pasaron su luna de miel— apenas un día antes de que ocurriera el episodio que terminaría con su relación.

Durante el viaje, Eskenazi desaparecía por horas con pretextos menores. “Me decía: ‘Voy a la tiendita’, pero iba a la tiendita del centro de Indonesia, yo creo. Me dejaba cuatro, cinco horas sola en el hotel”, relató Ochoa. Ya en México, y atando cabos, entendió que su esposo salía a buscar drogas en cada destino que visitaban.

PUBLICIDAD

La cantante de OV7 confesó que regresó deprimida de su luna de miel en Indonesia, sin saber que su esposo era adicto a las drogas, y que esa tristeza la llevó a excederse en alcohol en una fiesta. (Foto: Imagen Televisión, YouTube)

La cantante reconoció que vivió un año con él antes de casarse y que nunca advirtió el problema. “Yo no estaba enterada. No le hice exámenes de drogadicción como para casarme”, dijo. Tiempo después supo que consumía marihuana, piedra y cocaína, y que incluso encontró bolsitas vacías en su cartera.

El regreso a México fue para Ochoa un golpe emocional. Su familia se había alejado antes de la boda —le advirtieron que cometía un error y ella no los escuchó— y no tenía a quién contarle lo que estaba viviendo. Esa soledad la acompañó a la fiesta de cumpleaños de su compañera de OV7, Érika Zaba.

PUBLICIDAD

“Llegué sumamente deprimida y ¿qué fue lo que hice en mi primera salida, en el cumpleaños de Érika? Pues meterme shots como si no hubiera un mañana, para olvidarme de mi tristeza. Y eso fue lo que pasó”, explicó la cantante.

Esa noche, la revista TVNotas capturó fotografías de Ochoa besándose con un ejecutivo de Sony Music. Ella no recordó nada. Al día siguiente, en el ensayo con OV7, Ari Borovoy le preguntó por qué ese hombre la tenía abrazada. “Te lo juro por mi vida, ¿cómo voy a hacer algo con él? Es cuate, no me gusta”, le respondió. Apostó con todo el grupo que no había pasado nada. “Aposté con todos y, por supuesto, perdí”, admitió.

PUBLICIDAD

Las fotos en portada y el fin del matrimonio

La revista TVNotas publicó las fotografías infraganti en las que la OV7 aparecía con otro hombre (Foto: TVNotas)

Una semana después, alguien de la editorial la llamó para avisarle que su imagen saldría en portada. Ochoa salió del ensayo, llamó a su madre y luego enfrentó a Eskenazi en casa. Él estaba jugando videojuegos con un amigo. Le mostró la foto, le explicó lo que había pasado y le preguntó qué quería hacer. Él no gritó, no hizo un escándalo. Esa misma noche le pidió a su hermana que pasara a recogerlo. “Se fue a casa de su hermana como a digerir lo que había pasado. Y ya nunca regresó”, recordó Ochoa entre risas.

Las fotografías no solo circularon en la revista: TVNotas las usó en espectaculares publicitarios por toda la ciudad.

Ochoa no carga con culpa por lo que ocurrió aquella noche. Pues en otra entrevista con Gustavo Adolfo Infante cuando le preguntó si se arrepentía, respondió con un “no” contundente. “Gracias a eso pude darme cuenta de las adicciones de él y pude comprobarlas. Pude meterme a terapia y darme cuenta que no era la vida que yo merecía”, dijo la cantante.

PUBLICIDAD

La integrante de OV7 contó que su primer matrimonio con Christian Eskenazi ya estaba roto desde la luna de miel, cuando él desaparecía por horas para conseguir drogas y la dejaba sola en el hotel. (FOTO: Nelly Salas/CUARTOSCURO.COM)

Tras el divorcio, Eskenazi ingresó a una clínica de rehabilitación. Ochoa, por su parte, entró a un grupo de codependencia donde comprendió que su tendencia a “rescatar” personas tenía raíces en su historia familiar: su padre tuvo problemas de alcoholismo y en su casa ese patrón era la norma. “Para mí era normal rescatar a alguien”, reconoció. Desde entonces toma terapia de forma continua.

“Yo lloraba todos los días. No soy una persona llorona, para nada. Y ahí sí decía: ¿qué hice? ¿En qué me equivoqué? ¿Por qué me equivoqué? Yo estaba muy enamorada de él. El enamoramiento sí te ciega y no ves todas esas alertas rojas”, confesó Ochoa.

PUBLICIDAD