Sheinbaum desea buena suerte a la Selección Mexicana para Mundial 2026: niña mexicana lanzará volado en partido inaugural

La mandataria afirma que el Gobierno de la Ciudad y el Gobierno de México mantienen coordinación para garantizar el arranque del torneo, al señalar que los equipos de trabajo ya operan de manera conjunta.

La presidenta Claudia Sheinbaum envió este jueves un mensaje de aliento a la Selección Nacional de futbol de cara al inicio del Mundial 2026, que tiene a México como uno de los países sede. “Toda la suerte a la selección nacional”, expresó durante la conferencia mañanera, en la que además se anunció que una joven mexicana será la encargada de lanzar el volado en el partido inaugural del torneo.

La historia de Estrella, la niña que representará a México ante el mundo

La joven seleccionada estudia en el Bachillerato Nacional del CETIS 71 de Tamaulipas y obtuvo el primer lugar en el Mundial de Ciencias y Tecnología Escolar en Chile 2025 con el proyecto Bradley Care, una propuesta que combina el sistema braille con herramientas digitales para fomentar la inclusión. Hija de una madre soltera trabajadora de la industria maquiladora, Estrella representa el talento y el potencial de las niñas, niños y jóvenes mexicanos a través de la educación y la innovación. Uno de sus mayores sueños es estudiar ingeniería en la UNAM.

PUBLICIDAD

La alumna del CETIS 71 de Tamaulipas obtiene el máximo reconocimiento con Bradley Care, un desarrollo que integra braille y soluciones digitales para impulsar la inclusión, con lo que se perfila como representante de México. ( FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM)

Miles de mexicanos irán al Mundial gracias al Mundial Social

Como parte del Mundial Social, impulsado por instrucción de la presidenta Sheinbaum, miles de personas que participaron en torneos deportivos comunitarios a lo largo del país tendrán la oportunidad de asistir a partidos de la Copa del Mundo. Entre los ganadores destacan el equipo femenil sub 21 de la Universidad Autónoma de Chihuahua, que disputó la copa de futsal con miras al Mundial Femenil de Futsal FIFA 2029, y los Cuneros de San Luis, campeones de un torneo integrado por 16 equipos de niñas y niños con síndrome de Down de tres estados del país. También se premió la categoría de fútbol sin correr —modalidad diseñada para evitar lesiones y fomentar la estrategia— con los Purépechas de Morelia como campeones categoría oro y los Zoques de Tuxtla Gutiérrez en categoría plata.

Además, 200 jóvenes muralistas de distintos estados de la República asistirán al mundial como reconocimiento a su participación en la jornada de murales mundialistas, en la que se intervinieron 464 paredes y muros en todo el país. La selección de los murales más creativos y representativos se realizó con el acompañamiento de muralistas jóvenes y con el respaldo de la Secretaría de Gobernación.

PUBLICIDAD

El grupo de creadores llega como reconocimiento por su participación en una jornada nacional de arte urbano, en la que se realizaron piezas en 464 paredes y fachadas, con respaldo de la Segob

Kioscos “México Contigo”: orientación turística en las tres sedes

Para atender a los visitantes nacionales e internacionales durante el torneo, la Secretaría de Turismo instaló kioscos de información “México Contigo” en las tres ciudades sede: en la Glorieta de Insurgentes en Ciudad de México, en el Parque Fundidora en Nuevo León y en la Plaza de los Dos Templos en Jalisco.

Los kioscos ofrecen orientación migratoria a través del Instituto Nacional de Migración, asistencia consular del gobierno de Estados Unidos para trámites de pasaportes, apoyo de los Ángeles Verdes con atención turística bilingüe al número 078, información de movilidad para llegar a estadios y al FIFA Fest, wifi gratuito, carga de celulares y actividades lúdicas como futbolito y juegos de mesa. Los visitantes también recibirán un libro sobre la historia de México como parte de las acciones de cultura turística.

PUBLICIDAD