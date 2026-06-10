México

Este es el Plan B de movilidad en la CDMX por marchas hoy 10 de junio

Las protestas previstas cerca del AICM y en Calzada de Tlalpan obligan a cierres temporales en estaciones de la Línea 5 y a suspender corridas hacia Xochimilco con apoyo emergente de autobuses

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Vista aérea de una multitud manifestándose en una plaza histórica con edificios antiguos, mientras dos trenes y un autobús rojo atraviesan el primer plano.
Una gran multitud de personas se manifiesta en la Plaza de la Constitución de la Ciudad de México, con trenes y un autobús articulado que simbolizan el transporte público en el centro del escenario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A un día de la inauguración del Mundial 2026, este miércoles 10 de junio, diversos colectivos realizarán movilizaciones en la Ciudad de México. Ante este escenario, el gobierno capitalino ha implementado un plan de contingencia para garantizar la movilidad y la seguridad en la metrópoli.

Durante el día, colectivos de búsqueda y familiares de personas desaparecidas llevarán a cabo la “Marcha de las antorchas”. Asimismo, se conmemorará el 55 aniversario del “Halconazo”, por lo que se esperan importantes concentraciones en distintos puntos de la capital.

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Plan de movilidad emergente: Vías alternas y transporte afectado

Héctor Ulises García Nieto, titular de la Secretaría de Movilidad (Semovi), informó que se activará un plan emergente para garantizar el traslado de los usuarios del transporte público por vías alternas. Este operativo contará con el apoyo de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), el Servicio de Transportes Eléctricos (STE), Metrobús y diversas rutas de corredores concesionados.

CIUDAD DE MÉXICO, 07OCTUBRE2019.- Taxistas capitalinos y del Estado de México Bloquean accesos del Aeropuerto Internacional al de la Ciudad de México como una medida de protesta al regulamiento del transporte individual a través de aplicaciones, como Uber y Cabify. FOTO: ARMANDO MONROY /CUARTOSCURO.COM
CIUDAD DE MÉXICO, 07OCTUBRE2019.- Taxistas capitalinos y del Estado de México Bloquean accesos del Aeropuerto Internacional al de la Ciudad de México como una medida de protesta al regulamiento del transporte individual a través de aplicaciones, como Uber y Cabify. FOTO: ARMANDO MONROY /CUARTOSCURO.COM

Afectaciones en el Metro y zona del Aeropuerto (AICM)

Debido a que se prevé una marcha en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), se realizarán cierres temporales en la Línea 5 (Amarilla) del Metro CDMX, afectando específicamente a las estaciones:

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  • Pantitlán
  • Hangares
  • Terminal Aérea
  • Oceanía

Cambios en rutas de Metrobús y autobuses

El servicio de Metrobús tendrá afectaciones en la Línea 4 (con dirección al aeropuerto). De igual manera, la ruta de transporte que sale de Chapultepec hacia el AICM sufrirá modificaciones, por lo que ambas operarán bajo rutas alternas.

Cierres en Calzada de Tlalpan y Tren Ligero

Al sur de la CDMX, se prevén complicaciones viales con un cierre temporal en la Calzada de Tlalpan. Derivado de esto, el servicio del Tren Ligero (dirección Tasqueña - Xochimilco) quedará suspendido temporalmente. Para mitigar la afectación, unidades de RTP brindarán servicio a los usuarios circulando sobre vías paralelas a Tlalpan.

Así luce la nueva terminal Tasqueña del Tren Ligero CDMX (X/ @Wendymg10)
Así luce la nueva terminal Tasqueña del Tren Ligero CDMX (X/ @Wendymg10)

“Este plan de contingencia busca garantizar la continuidad del servicio ante cierres viales, manifestaciones, lluvias y cualquier otra eventualidad. “La estrategia es activar retornos operativos, desvíos controlados, rutas alternas y servicios emergentes según la magnitud de la afectación”, detalló el secretario de Movilidad, asegurando que existen reservas operativas vehiculares listas para actuar.

Operativo de seguridad y protocolos para manifestantes

Para mantener el orden, Pablo Vázquez Camacho, secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), anunció el despliegue de 1,700 elementos de la Subsecretaría de Operación Policial y de Control de Tránsito, junto con el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), quienes brindarán acompañamiento a las marchas.

Filtros de seguridad para autobuses de normalistas

En la caseta México-Cuernavaca se ha detectado el ingreso de autobuses con estudiantes normalistas del estado de Guerrero. De acuerdo con Vázquez Camacho, existen reportes ciudadanos de que los alumnos podrían transportar objetos aptos para agredir.

Para prevenir incidentes, se solicitará permiso a los estudiantes para realizar revisiones al interior de cada unidad y retirar dichos artículos. El secretario fue enfático al advertir que, con el fin de salvaguardar la integridad de todos los manifestantes: “No se permitirá el ingreso de los autobuses a la ciudad en caso de que no se permitan las revisiones”.

Pablo Vázquez Camacho, Marcha Generación Z, 15 noviembre 2025
Crédito: Cuartoscuro

Finalmente, el titular de la SSC afirmó que estas marchas contarán con el apoyo de equipos de concertación política de la Secretaría de Gobierno (Segob CDMX), quienes garantizarán condiciones óptimas para el libre ejercicio de expresión.

Por protocolo, los elementos de seguridad no portarán armas; su equipo se limitará a protección personal (escudo acrílico, casco, rodilleras y coderas). Adicionalmente, algunos agentes contarán con extintores de polvo químico seco para la atención inmediata de posibles conatos de incendio durante las movilizaciones.

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