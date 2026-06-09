Iban al hospital por una picadura de alacrán, pero sicarios rafaguearon a Grecia, de 14 años, y a su tío en Escuinapa

Grecia Guadalupe, paratleta de 14 años, y su tío Ramiro Quintero murieron rafagueados en Escuinapa, Sinaloa, . (X/@Eco1_LVM)

Grecia Guadalupe Gallardo Ulloa tenía 14 años, una picadura de alacrán y prisa por llegar al hospital. Su tío Arturo Ramiro Quintero Ortega aceleró la motocicleta en medio del apagón que cubría Escuinapa durante la madrugada del lunes 8 de junio. Lo urgente era encontrar el antídoto. Pero antes de llegar al IMSS-Bienestar, hombres armados abrieron fuego contra ellos frente a una gasolinera. Grecia y Ramiro murieron rafagueados. Yessica Siboney, esposa de Ramiro, sobrevivió herida mientras suplicaba que no la dejaran morir porque tenía un bebé pequeño en casa.

Desde el inicio de la pugna entre las facciones de Los Chapitos y La Mayiza, el 9 de septiembre de 2024, Sinaloa acumula 3 mil 352 homicidios dolosos, un promedio de 6.7 asesinatos diarios. Escuinapa, al sur del estado, se convirtió en uno de los focos más tensos de esa guerra criminal.

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Solo el domingo 7 de junio, autoridades aseguraron alrededor de 550 explosivos artesanales, entre ellos bombas diseñadas para ser lanzadas desde drones. Horas después ocurrió el ataque contra Grecia y sus tíos.

¿Cómo fue el ataque?

La madrugada del lunes, Escuinapa estaba prácticamente a oscuras. Vecinos habían reportado explosiones desde la noche anterior en distintos puntos del municipio y un ataque con dron dejó sin electricidad varias zonas de la cabecera municipal, según declaró el alcalde Víctor Manuel Díaz Simental a la Revista Espejo.

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Fue en medio de ese apagón donde la motocicleta avanzó rumbo al hospital. La calle lucía vacía. Solo se veían los faros de varios vehículos estacionados cerca de una gasolinera en la salida sur del municipio, apostados ahí de antemano. Cuando la motocicleta entró al área, abrieron fuego.

Un video de cámaras de vigilancia, difundido en redes sociales, registró el momento exacto: ráfagas de alto poder en la oscuridad, los tres ocupantes cayendo y gritos de fondo. Ramiro murió en el lugar. Grecia también perdió la vida pese a los intentos por auxiliarla. Los agresores no se conformaron. Uno de los vehículos se regresó y disparó al menos 25 veces más contra los cuerpos en el suelo, según documentaron medios locales.

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Yessica quedó tirada junto a los cuerpos de sus familiares. Herida, se quedó a su lado mientras pedía a quienes se acercaron que no la dejaran morir porque tenía un bebé pequeño en casa que dependía de ella.

La versión inicial de las autoridades apuntaba a que la familia había quedado en un fuego cruzado, pero las imágenes del video muestran que el ataque fue directo.

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Grecia era paratleta; Ramiro, beisbolista y promotor del deporte

Grecia Guadalupe Gallardo Ulloa, paratleta de 14 años, y su tío Arturo Ramiro Quintero Ortega murieron baleados en Escuinapa, Sinaloa, la madrugada del lunes 8 de junio cuando se dirigían al hospital tras una picadura de alacrán. (Captura de pantalla)

Grecia Guadalupe no era una adolescente anónima. Formaba parte del equipo municipal de deporte adaptado de Escuinapa y en 2025 obtuvo el cuarto lugar estatal en lanzamiento de disco y lanzamiento de bala. Participaba también en actividades escolares y culturales. Sus familiares la recuerdan como una joven alegre y perseverante que próximamente habría celebrado sus quince años, según Espejo.

Arturo Ramiro Quintero Ortega, conocido en la comunidad como “Mito”, rondaba los 40 años. Trabajaba en el Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Física (IMDECF) y construyó durante años una reputación como pitcher en los campos de beisbol de la región.

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El Ayuntamiento de Escuinapa emitió un comunicado en el que condenó los hechos y destacó que tanto Grecia como Ramiro promovían la inclusión social mediante el deporte. Informó también que colaborará con la Fiscalía General del Estado de Sinaloa para contribuir al esclarecimiento del ataque.

La comunidad deportiva de Escuinapa recibió la noticia con consternación.

(Ayuntamiento de Escuinapa)

La gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde, lamentó los hechos y confirmó que personal de la Subsecretaría de Derechos Humanos fue enviado a Escuinapa para acompañar a las familias afectadas. Informó que el caso se abordó en la Mesa de Seguridad estatal del mismo lunes.

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“Escuinapa es un punto que ha sido muy importante para nosotros brindarles atención en temas de seguridad pública”, dijo Bonilla al ser cuestionada por los hechos. Anunció además que 500 elementos del Ejército Mexicano recién llegados a Sinaloa serán distribuidos en todo el estado para reforzar la seguridad.

La diputada local priista Paola Gárate cuestionó esa respuesta. Señaló que los habitantes de Escuinapa enfrentan violencia constante y que ha existido falta de atención gubernamental hacia los municipios del sur sinaloense: “Escuinapa y todo Sinaloa claman por seguridad. Ese es el pan nuestro de cada día”, dijo.

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El secretario de Salud de Sinaloa, Cuitláhuac González Galindo, confirmó que Yessica Siboney fue ingresada de urgencia al Hospital General de Escuinapa y operada de inmediato por las severas lesiones en sus extremidades. Su pronóstico se reporta como delicado.

Hasta el cierre de esta nota, no hay personas detenidas relacionadas con el ataque.

El mismo lunes: un apagón, 12 escuelas sin clases y otra pareja baleada

(Imagen Ilustrativa Infobae)

La madrugada del lunes 8 de junio no comenzó solo con la muerte de Grecia y Ramiro. El dron que bombardeó la subestación eléctrica dejó sin luz de forma generalizada a la cabecera municipal, lo que derivó en la suspensión de clases en 12 escuelas.

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Horas después del ataque a la motocicleta de Ramiro, a unos 500 metros del sitio donde murieron Grecia y Ramiro, una pareja identificada como Isaac, de 34 años, y Anaira, de 28, fue atacada a balazos mientras viajaba en motocicleta hacia la comunidad de Tecualilla. Los socorristas que acudieron al lugar creyeron inicialmente que se trataba de un derrape; al revisar las heridas, descubrieron que eran impactos de bala. Ambos fueron trasladados al Hospital General de Escuinapa y su estado se reportó como estable.