México

Iban al hospital por una picadura de alacrán, pero sicarios rafaguearon a Grecia, de 14 años, y a su tío en Escuinapa

Un video reveló que los sicarios dispararon más de 25 veces y que no fue un fuego cruzado, como afirmaron en primera instancia las autoridades

Guardar
Google icon
Grecia Guadalupe, paratleta de 14 años, y su tío Ramiro Quintero murieron rafagueados en Escuinapa, Sinaloa, . (X/@Eco1_LVM)
Grecia Guadalupe, paratleta de 14 años, y su tío Ramiro Quintero murieron rafagueados en Escuinapa, Sinaloa, . (X/@Eco1_LVM)

Grecia Guadalupe Gallardo Ulloa tenía 14 años, una picadura de alacrán y prisa por llegar al hospital. Su tío Arturo Ramiro Quintero Ortega aceleró la motocicleta en medio del apagón que cubría Escuinapa durante la madrugada del lunes 8 de junio. Lo urgente era encontrar el antídoto. Pero antes de llegar al IMSS-Bienestar, hombres armados abrieron fuego contra ellos frente a una gasolinera. Grecia y Ramiro murieron rafagueados. Yessica Siboney, esposa de Ramiro, sobrevivió herida mientras suplicaba que no la dejaran morir porque tenía un bebé pequeño en casa.

Desde el inicio de la pugna entre las facciones de Los Chapitos y La Mayiza, el 9 de septiembre de 2024, Sinaloa acumula 3 mil 352 homicidios dolosos, un promedio de 6.7 asesinatos diarios. Escuinapa, al sur del estado, se convirtió en uno de los focos más tensos de esa guerra criminal.

PUBLICIDAD

Solo el domingo 7 de junio, autoridades aseguraron alrededor de 550 explosivos artesanales, entre ellos bombas diseñadas para ser lanzadas desde drones. Horas después ocurrió el ataque contra Grecia y sus tíos.

¿Cómo fue el ataque?

La madrugada del lunes, Escuinapa estaba prácticamente a oscuras. Vecinos habían reportado explosiones desde la noche anterior en distintos puntos del municipio y un ataque con dron dejó sin electricidad varias zonas de la cabecera municipal, según declaró el alcalde Víctor Manuel Díaz Simental a la Revista Espejo.

PUBLICIDAD

Fue en medio de ese apagón donde la motocicleta avanzó rumbo al hospital. La calle lucía vacía. Solo se veían los faros de varios vehículos estacionados cerca de una gasolinera en la salida sur del municipio, apostados ahí de antemano. Cuando la motocicleta entró al área, abrieron fuego.

Un video de cámaras de vigilancia, difundido en redes sociales, registró el momento exacto: ráfagas de alto poder en la oscuridad, los tres ocupantes cayendo y gritos de fondo. Ramiro murió en el lugar. Grecia también perdió la vida pese a los intentos por auxiliarla. Los agresores no se conformaron. Uno de los vehículos se regresó y disparó al menos 25 veces más contra los cuerpos en el suelo, según documentaron medios locales.

Yessica quedó tirada junto a los cuerpos de sus familiares. Herida, se quedó a su lado mientras pedía a quienes se acercaron que no la dejaran morir porque tenía un bebé pequeño en casa que dependía de ella.

La versión inicial de las autoridades apuntaba a que la familia había quedado en un fuego cruzado, pero las imágenes del video muestran que el ataque fue directo.

Grecia era paratleta; Ramiro, beisbolista y promotor del deporte

Grecia Guadalupe Gallardo Ulloa, paratleta de 14 años, y su tío Arturo Ramiro Quintero Ortega murieron baleados en Escuinapa, Sinaloa, la madrugada del lunes 8 de junio cuando se dirigían al hospital tras una picadura de alacrán. (Captura de pantalla)
Grecia Guadalupe Gallardo Ulloa, paratleta de 14 años, y su tío Arturo Ramiro Quintero Ortega murieron baleados en Escuinapa, Sinaloa, la madrugada del lunes 8 de junio cuando se dirigían al hospital tras una picadura de alacrán. (Captura de pantalla)

Grecia Guadalupe no era una adolescente anónima. Formaba parte del equipo municipal de deporte adaptado de Escuinapa y en 2025 obtuvo el cuarto lugar estatal en lanzamiento de disco y lanzamiento de bala. Participaba también en actividades escolares y culturales. Sus familiares la recuerdan como una joven alegre y perseverante que próximamente habría celebrado sus quince años, según Espejo.

Arturo Ramiro Quintero Ortega, conocido en la comunidad como “Mito”, rondaba los 40 años. Trabajaba en el Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Física (IMDECF) y construyó durante años una reputación como pitcher en los campos de beisbol de la región.

El Ayuntamiento de Escuinapa emitió un comunicado en el que condenó los hechos y destacó que tanto Grecia como Ramiro promovían la inclusión social mediante el deporte. Informó también que colaborará con la Fiscalía General del Estado de Sinaloa para contribuir al esclarecimiento del ataque.

La comunidad deportiva de Escuinapa recibió la noticia con consternación.

(Ayuntamiento de Escuinapa)
(Ayuntamiento de Escuinapa)

La gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde, lamentó los hechos y confirmó que personal de la Subsecretaría de Derechos Humanos fue enviado a Escuinapa para acompañar a las familias afectadas. Informó que el caso se abordó en la Mesa de Seguridad estatal del mismo lunes.

“Escuinapa es un punto que ha sido muy importante para nosotros brindarles atención en temas de seguridad pública”, dijo Bonilla al ser cuestionada por los hechos. Anunció además que 500 elementos del Ejército Mexicano recién llegados a Sinaloa serán distribuidos en todo el estado para reforzar la seguridad.

La diputada local priista Paola Gárate cuestionó esa respuesta. Señaló que los habitantes de Escuinapa enfrentan violencia constante y que ha existido falta de atención gubernamental hacia los municipios del sur sinaloense: “Escuinapa y todo Sinaloa claman por seguridad. Ese es el pan nuestro de cada día”, dijo.

El secretario de Salud de Sinaloa, Cuitláhuac González Galindo, confirmó que Yessica Siboney fue ingresada de urgencia al Hospital General de Escuinapa y operada de inmediato por las severas lesiones en sus extremidades. Su pronóstico se reporta como delicado.

Hasta el cierre de esta nota, no hay personas detenidas relacionadas con el ataque.

El mismo lunes: un apagón, 12 escuelas sin clases y otra pareja baleada

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

La madrugada del lunes 8 de junio no comenzó solo con la muerte de Grecia y Ramiro. El dron que bombardeó la subestación eléctrica dejó sin luz de forma generalizada a la cabecera municipal, lo que derivó en la suspensión de clases en 12 escuelas.

Horas después del ataque a la motocicleta de Ramiro, a unos 500 metros del sitio donde murieron Grecia y Ramiro, una pareja identificada como Isaac, de 34 años, y Anaira, de 28, fue atacada a balazos mientras viajaba en motocicleta hacia la comunidad de Tecualilla. Los socorristas que acudieron al lugar creyeron inicialmente que se trataba de un derrape; al revisar las heridas, descubrieron que eran impactos de bala. Ambos fueron trasladados al Hospital General de Escuinapa y su estado se reportó como estable.

Temas Relacionados

EscuinapaSinaloaAtaque armadoNarco en Méxicomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Ángela Aguilar presume los anillos de diamantes que Christian Nodal le regaló

La cantante mostró las dos joyas que habrían sido obsequios del cantante sonorense en distintos aniversarios de su boda espiritual

Ángela Aguilar presume los anillos de diamantes que Christian Nodal le regaló

Ciclón Boris EN VIVO: tormenta tropical está a 40 km de Guerrero y avanza con rachas de 95 km/h

El Servicio Meteorológico Nacional informó que la Tormenta Tropical se ubica cerca de Punta Maldonado

Ciclón Boris EN VIVO: tormenta tropical está a 40 km de Guerrero y avanza con rachas de 95 km/h

Chiapas registra sismo de 4.2 de intensidad en Motozintla

El Servicio Sismológico Nacional documentó en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Chiapas registra sismo de 4.2 de intensidad en Motozintla

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 9 de junio de 2026

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 9 de junio de 2026

EN VIVO | Clima en CDMX y resto de México hoy 9 de junio

Actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en los distintos estados de la República Mexicana este martes

EN VIVO | Clima en CDMX y resto de México hoy 9 de junio
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a dos hombres tras ataque contra agentes de seguridad en Zacatecas

Detienen a dos hombres tras ataque contra agentes de seguridad en Zacatecas

Detienen a “Blanco”, coordinador de sicarios de Los Mezcales en Colima

Vinculan a proceso a “El Borregas”, objetivo prioritario ligado a extorsión y hermano de exregidor prófugo de Ecatepec

Caso Roxana Guzmán: reportan la detención de seis involucrados en el secuestro de la periodista en Veracruz

Detienen a nueve sujetos armados en Culiacán que trataron de escapar entre techos de casas: hay menores arrestados

ENTRETENIMIENTO

Ángela Aguilar presume los anillos de diamantes que Christian Nodal le regaló

Ángela Aguilar presume los anillos de diamantes que Christian Nodal le regaló

Millonario, de Cártel de Santa, vuelve al escenario tras ser detenido por rapear en una casa ajena

Por qué el concierto de DPR IAN en México podría ser el último del cantante

J Balvin y El Recodo darán conciertos gratis en México como parte del Fan Fest

Banda El Recodo encenderá el Mundial 2026 con concierto gratuito en el Zócalo de CDMX

DEPORTES

Estadio Ciudad de México cerrará zonas para el Mundial 2026: estos son los lugares que cancelaron

Estadio Ciudad de México cerrará zonas para el Mundial 2026: estos son los lugares que cancelaron

Colectivas de personas desaparecidas se manifestaron en el Estadio Cuauhtémoc previo al España vs Perú: “México es campeón en desaparición”

Es oficial, Pumas confirma salida de Efraín Juárez luego de ser subcampeón

Quién es el árbitro brasileño que estará en el México vs Sudáfrica para la inauguración del Mundial 2026

Palcohabientes retan a la FIFA y Grupo Ollamani con impedir juego inaugural del Mundial 2026: “Tenemos a la CNTE”