Violencia en Escuinapa no da tregua: reportan explosión de un vehículo en la carretera Federal México 15

Foto: Redes sociales

Otro episodio de violencia en Escuinapa se registró durante las primeras horas de este martes con el reporte de medios locales sobre la explosión de un vehículo en la carretera Federal México 15.

De acuerdo con los datos, el estallido se registró cerca de las 04:00 de la mañana, a unos 500 metros de una estación de servicio de combustible, la cual se presume es la misma en la que se cometió el ataque armado en el que murieron Grecia Guadalupe Gallardo Ulloa, de 14 años de edad, y su tío, Arturo Ramiro Quintero Ortega, cuando se dirigían a un hospital.

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La explosión produjo una fuerte onda expansiva que habría alcanzado varios metros a la redonda. Noroeste refirió que este hecho también provocó daños en la infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), dejando a la mitad de la cabecera municipal sin energía eléctrica.

Sin embargo, también señaló que el personal acudió al sitio y logró restablecer el servicio alrededor de las 6:40 horas. Aunque las autoridades no se han pronunciado al respecto, sí confirmaron que existen los reportes de la explosión de un coche en la zona.

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Los reportes indican que fueron elementos del Ejército Mexicano y de la Policía Estatal Preventiva quienes mantienen un cerco de seguridad en el área donde ocurrió la explosión.

Gobernadora interina visitó Escuinapa hoy

(Crédito:X@YeralBonillav)

Estos hechos ocurren en medio de la visita de la gobernadora interina, Yeraldine Bonilla Valverde, quien acudió al municipio durante la mañana de este martes para sostener una reunión de la Mesa de Seguridad debido al aumento de la violencia.

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La mandataria fue recibida en las instalaciones del Gobierno Municipal por el alcalde, Víctor Manuel Díaz Simental, quien de manera previa dijo que le solicitaría apoyo para reforzar la presencia de elementos de seguridad en la región.

“Le voy a volver a solicitar lo que ya hemos venido haciendo (…) el término es que queremos paz en Escuinapa”, dijo en entrevista con Noroeste.

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Además, el edil reconoció que la violencia ha superado a las autoridades: “Créanme que les doy la razón, hay enojo porque la autoridad no hemos tenido la capacidad de responder a la altura de la circunstancia, esa es la realidad, que nos ha rebasado”.

Estallido ocurre luego del asesinato de una adolescente y su tío

Imagen ilustrativa. (FOTO: RRSS)

La violencia en el municipio se ha recrudecido desde mediados del año pasado. El hecho más reciente ocurrió la madrugada de este lunes, cuando Grecia Guadalupe y su tío se dirigían a un hospital por una picadura de alacrán, pero fueron atacados a balazos cuando se encontraban frente a una gasolinera.

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La agresión quedó registrada en una cámara de seguridad, en la que se observa el momento en el que les disparan. Testigos también lograron captar a Yessica Siboney, esposa del hombre, quien quedó herida y pedía que no la dejaran morir porque tenía un niño pequeño en casa.

Aunque las autoridades dijeron en un primer momento que la familia había quedado en medio de un fuego cruzado, las imágenes muestran que se trató de un ataque directo.

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Las imágenes, captadas por cámaras de vigilancia en las inmediaciones de una gasolinera en la salida sur de Escuinapa, muestran el momento en que varios vehículos apostados en la zona abren fuego contra la motocicleta en la que viajaban Grecia Guadalupe Gallardo Ulloa, de 14 años, su tío Arturo Ramiro Quintero Ortega y la esposa de este, Yessica Siboney. Uno de los vehículos se regresa y dispara al menos 25 veces más. (@Eco1_LVM)

Desde mediados del mes de diciembre del año pasado, el municipio ha vivido constantes ataques con explosivos en inmuebles del Ayuntamiento, enfrentamientos, y registró el asesinato del subdirector de la Policía Municipal.

Los hechos también se dan en un contexto violento debido a la disputa que mantienen las facciones de Los Chapitos y Los Mayos del Cártel de Sinaloa desde septiembre de 2024, lo que llevó a los primeros a aliarse con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

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Con un grito desesperado para que las autoridades atiendan la situación, el pasado 30 de mayo decenas de habitantes del municipio realizaron una manifestación pacífica para exigir justicia y paz, así como el reforzamiento de la seguridad.