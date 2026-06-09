Tarta de manzana: así puedes preparar este postre sin horno

La tarta de manzana es un postre clásico que se adapta a todo tipo de reuniones y momentos familiares. Su aroma a manzana y canela suele traer recuerdos de la infancia, tardes de merienda y charlas entre amigos.
Para quienes no cuentan con horno o buscan una alternativa más práctica, existe una versión sencilla que se prepara en sartén o microondas. La combinación de la fruta fresca, el toque especiado y el crumble crocante se mantiene intacta, logrando una tarta reconfortante y fácil de hacer en casa.
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Tarta de manzana sin horno
Ingredientes
- 200 gr de harina
- 125 cc de aceite vegetal
- 2 cucharadas de leche
- 1 ½ cucharaditas de azúcar
- 1 cucharadita de sal
- 150 gr de azúcar (relleno)
- 3 cucharadas de harina (relleno)
- ¾ cucharadita de canela
- ½ cucharadita de nuez moscada
- 60 gr de harina (relleno)
- 6 manzanas, peladas y cortadas en rodajas
- 100 gr de azúcar (crumble)
- 125 gr de manteca fría (crumble)
Preparación paso a paso
- Base de masa (sin horno):
- Mezcla la harina, el aceite, la leche, el azúcar y la sal hasta integrar bien.
- Estira la masa y forra el fondo de un sartén antiadherente (de unos 22 cm) engrasado previamente. Hazlo con las manos o una espátula, subiendo apenas los bordes.
- Cocina la base a fuego mínimo, tapada, durante 8-10 minutos. Vigila que no se queme; debe secar y apenas dorarse por abajo.
- Relleno:
- Mezcla el azúcar, la harina, la canela y la nuez moscada.
- Espolvorea esta mezcla sobre las manzanas y revuelve para que se impregnen bien.
- Distribuye las manzanas sobre la base ya cocida.
- Crumble (sin horno):
- Une la manteca fría con el azúcar y la harina hasta lograr una textura arenosa.
- Esparce el crumble sobre las manzanas.
- Cocción final sin horno:
- Tapa el sartén y cocina a fuego mínimo durante 30-35 minutos. Si el sartén lo permite, coloca un difusor o plancha debajo para evitar que se queme la base.
- La cocción es lenta y con tapa para que las manzanas se ablanden y el crumble se cocine. Si tienes hornilla doble, alterna lados para una cocción pareja.
- Alternativa microondas: arma la tarta en un molde apto, cubre con plástico sin que toque el crumble y cocina en microondas (potencia media-alta) de 10 a 12 minutos. Destapa, deja 5 minutos más para secar el crumble.
- Enfriado y desmolde:
- Deja enfriar antes de desmoldar para que la tarta tome cuerpo.
Consejos técnicos
- Usa manteca bien fría para el crumble.
- Si notas que la base se cocina muy rápido, apaga el fuego y deja que el calor residual termine la cocción.
- Puedes dorar el crumble en sartén aparte y añadirlo al final si prefieres una textura más crocante.
- Elige manzanas firmes para que no se deshagan.
Conservación
- En refrigerador, tapada, hasta 3 días.
- Puede freezarse (envuelta en film) hasta 1 mes.
Porciones y valor nutricional aproximado
- Rinde 8 porciones.
- Calorías: 340 kcal por porción
- Grasas: 14 gr
- Carbohidratos: 54 gr
- Proteínas: 3 gr
Tips para hacer una tarta sin horno
- Usa un sartén antiadherente para evitar que la base se pegue o se queme.
- Cocina siempre a fuego mínimo y con tapa para lograr una cocción pareja y evitar que la masa se dore de más.
- Si tienes un difusor o plancha para la hornilla, colócalo debajo del sartén para distribuir mejor el calor y proteger la base.
- Deja enfriar la tarta antes de desmoldar para que mantenga su forma y no se desarme.
- Si prefieres una base más crocante, puedes dorarla en el sartén antes de agregar el relleno.
- Para un crumble más firme, cocínalo en sartén aparte y colócalo sobre las manzanas al final.
- Si usas microondas, cubre el molde con plástico o tapa especial para evitar que el crumble se humedezca demasiado; destapa en los últimos minutos para que se seque.
- Elige manzanas verdes o rojas firmes para que conserven su textura durante la cocción.
- Añade un poco de ralladura de limón al relleno para darle un toque fresco y aromático.
- Ajusta el azúcar según el dulzor de las manzanas y tu gusto personal.
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