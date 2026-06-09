Tarta de manzana: así puedes preparar este postre sin horno

(Imagen Ilustrativa Infobae)

La tarta de manzana es un postre clásico que se adapta a todo tipo de reuniones y momentos familiares. Su aroma a manzana y canela suele traer recuerdos de la infancia, tardes de merienda y charlas entre amigos.

Para quienes no cuentan con horno o buscan una alternativa más práctica, existe una versión sencilla que se prepara en sartén o microondas. La combinación de la fruta fresca, el toque especiado y el crumble crocante se mantiene intacta, logrando una tarta reconfortante y fácil de hacer en casa.

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Tarta de manzana sin horno

Ingredientes

200 gr de harina

125 cc de aceite vegetal

2 cucharadas de leche

1 ½ cucharaditas de azúcar

1 cucharadita de sal

150 gr de azúcar (relleno)

3 cucharadas de harina (relleno)

¾ cucharadita de canela

½ cucharadita de nuez moscada

60 gr de harina (relleno)

6 manzanas, peladas y cortadas en rodajas

100 gr de azúcar (crumble)

125 gr de manteca fría (crumble)

Preparación paso a paso

Base de masa (sin horno): Mezcla la harina, el aceite, la leche, el azúcar y la sal hasta integrar bien. Estira la masa y forra el fondo de un sartén antiadherente (de unos 22 cm) engrasado previamente. Hazlo con las manos o una espátula, subiendo apenas los bordes. Cocina la base a fuego mínimo, tapada, durante 8-10 minutos. Vigila que no se queme; debe secar y apenas dorarse por abajo. Relleno: Mezcla el azúcar, la harina, la canela y la nuez moscada. Espolvorea esta mezcla sobre las manzanas y revuelve para que se impregnen bien. Distribuye las manzanas sobre la base ya cocida. Crumble (sin horno): Une la manteca fría con el azúcar y la harina hasta lograr una textura arenosa. Esparce el crumble sobre las manzanas. Cocción final sin horno: Tapa el sartén y cocina a fuego mínimo durante 30-35 minutos. Si el sartén lo permite, coloca un difusor o plancha debajo para evitar que se queme la base. La cocción es lenta y con tapa para que las manzanas se ablanden y el crumble se cocine. Si tienes hornilla doble, alterna lados para una cocción pareja. Alternativa microondas: arma la tarta en un molde apto, cubre con plástico sin que toque el crumble y cocina en microondas (potencia media-alta) de 10 a 12 minutos. Destapa, deja 5 minutos más para secar el crumble. Enfriado y desmolde: Deja enfriar antes de desmoldar para que la tarta tome cuerpo.

Consejos técnicos

Esta infografía detalla una receta práctica y sencilla para preparar tarta de manzana sin necesidad de horno, mostrando ingredientes clave y pasos de cocción en sartén o microondas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Usa manteca bien fría para el crumble.

Si notas que la base se cocina muy rápido, apaga el fuego y deja que el calor residual termine la cocción.

Puedes dorar el crumble en sartén aparte y añadirlo al final si prefieres una textura más crocante.

Elige manzanas firmes para que no se deshagan.

Conservación

En refrigerador, tapada, hasta 3 días.

Puede freezarse (envuelta en film) hasta 1 mes.

Porciones y valor nutricional aproximado

Rinde 8 porciones.

Calorías: 340 kcal por porción

Grasas: 14 gr

Carbohidratos: 54 gr

Proteínas: 3 gr

Tips para hacer una tarta sin horno

Usa un sartén antiadherente para evitar que la base se pegue o se queme.

Cocina siempre a fuego mínimo y con tapa para lograr una cocción pareja y evitar que la masa se dore de más.

Si tienes un difusor o plancha para la hornilla, colócalo debajo del sartén para distribuir mejor el calor y proteger la base.

Deja enfriar la tarta antes de desmoldar para que mantenga su forma y no se desarme.

Si prefieres una base más crocante, puedes dorarla en el sartén antes de agregar el relleno.

Para un crumble más firme, cocínalo en sartén aparte y colócalo sobre las manzanas al final.

Si usas microondas, cubre el molde con plástico o tapa especial para evitar que el crumble se humedezca demasiado; destapa en los últimos minutos para que se seque.

Elige manzanas verdes o rojas firmes para que conserven su textura durante la cocción.

Añade un poco de ralladura de limón al relleno para darle un toque fresco y aromático.

Ajusta el azúcar según el dulzor de las manzanas y tu gusto personal.