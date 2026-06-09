México

Suman más de 3 mil personas desaparecidas en Coahuila, alertan sobre aumento de casos en tres municipios

Red Lupa reporta 14 nuevos casos en el periodo de enero al 16 de mayo de 2026

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A member of a missing-person search collective displays signs with pictures of missing people at the Ahuehuete roundabout, unofficially renamed the "Glorieta de las y los Desaparecidos" by activists, on Paseo de la Reforma Avenue during a protest to raise awareness of disappearances ahead of the 2026 FIFA World Cup, in Mexico City, Mexico, May 31, 2026. REUTERS/Seila Montes
A member of a missing-person search collective displays signs with pictures of missing people at the Ahuehuete roundabout, unofficially renamed the "Glorieta de las y los Desaparecidos" by activists, on Paseo de la Reforma Avenue during a protest to raise awareness of disappearances ahead of the 2026 FIFA World Cup, in Mexico City, Mexico, May 31, 2026. REUTERS/Seila Montes

Más de 3,000 personas desaparecidas en Coahuila hasta mayo de 2026, con una tendencia de aumento de casos en municipios como Torreón, Saltillo y Piedras Negras, reporta la organización Red Lupa.

El registro estatal contabiliza 3,657 casos de desaparición al corte del 16 de mayo de 2026, mientras que solo en Torreón se concentran mil 035 reportes.

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Según datos difundidos por Red Lupa, en 2026 se reportan 3 mil 688 personas desaparecidas o no localizadas en el estado.

En un informe, señaló que de ese total, 2 mil 905 son hombres, equivalentes a 78.7% del registro anual.

Mientras que las mujeres desaparecidas suman 772 casos, lo que representa 20.9%, precisando que el porcentaje se calcula con base en el total de personas desaparecidas en la entidad.

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La organización señala que 13% de los casos corresponde a personas menores de edad. Para el 16 de mayo de 2026, 460 víctimas tenían menos de 18 años cuando desaparecieron; de ellas, 252 son niños y 208 niñas.

El rango de edad con mayor incidencia es entre los 15 y 39 años, donde se concentra 64.1% de los casos. El 51.6% de las mujeres desaparecidas y no localizadas está en el rango de 15 a 29 años.

Los municipios de Saltillo, con 642 casos, y Piedras Negras, con 641 reportes, también muestran incrementos durante 2026. Acuña contabiliza 237 desapariciones y Monclova suma 233. Estos cinco municipios concentran la mayor parte de los reportes en Coahuila.

El análisis histórico de Red Lupa indica que los casos de desaparición aumentaron a partir de 2008, con picos en 2010 y 2011, años en los que se reportaron 525 y 515 casos respectivamente.

A partir de 2015 se observó una disminución sostenida, con cifras bajas hasta 2022, cuando el registro anual repuntó a 198 casos.

Para 2023 disminuyó a 111, luego subió a 124 en 2024 y se registraron 64 desapariciones en 2025.

En el periodo de enero al 16 de mayo de 2026, Red Lupa reporta 14 nuevos casos. En 144 expedientes no se especifica la edad de la persona desaparecida.

Sheinbaum pide informes quincenales sobre crisis de desaparecidos

Esta mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que recientemente instruyó a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, a ofrecer conferencias de prensa cada 15 días para informar, primero a los colectivos y después a la población, sobre avances y el número de personas localizadas.

La presidenta también afirmó que el gobierno federal colabora con organismos internacionales y recordó que en abril pasado dialogó con el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk.

Asimismo, aseguró que hay avances derivados de nuevas leyes entorno a la crisis forense, que han denunciado principalmente colectivos de madres buscadoras.

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