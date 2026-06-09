Socavón en el AICM: rampa de la Terminal 2 sufre daños a horas del arranque del Mundial 2026

Aplanadora cae en socavón en rampa de la Terminal 2 del AICM. (X/@lumendoz)

Un socavón de cerca de tres metros de diámetro se abrió en la rampa de acceso vehicular a la planta alta de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), en el tramo comprendido entre las puertas 5 y 8.

El incidente, registrado desde la tarde del domingo 7 de junio, ocurrió a sólo unas horas de que se inaugure la Copa Mundial FIFA 2026, previsto para el 11 de junio.

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La magnitud del hundimiento quedó evidenciado en imágenes que circularon rápidamente en redes sociales, cuando durante los trabajos de reparación una aplanadora de maquinaria pesada cayó en la zanja y quedó atrapada.

Para extraerla, las autoridades tuvieron que recurrir a otro equipo de maquinaria pesada. Al retirar la máquina, los trabajadores pudieron observar en el interior del socavón las vigas de acero que sirven como soporte estructural de la rampa vehicular.

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Las autoridades aeroportuarias delimitaron de inmediato la zona afectada y colocaron un tapial con láminas metálicas para aislar el área e iniciar las reparaciones. Hasta el cierre de esta nota, el acceso a la planta alta de la Terminal 2 permanecía cerrado.

(Captura de pantalla)

El AICM ofrece estacionamiento gratuito ante el cierre de la rampa

Ante la imposibilidad de circular por la rampa afectada, el AICM informó que los usuarios que llegaran a dejar pasajeros podrían estacionarse sin costo en cualquiera de los estacionamientos de la T2, con una tolerancia de 45 minutos, lo anterior, para favorecer la movilidad segura en las vialidades.

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La saturación vehicular se concentró en la parte inferior de la rampa, donde se registraron momentos de congestión tanto para salidas como para llegadas nacionales e internacionales.

El aeropuerto recomendó a los pasajeros presentarse con al menos dos horas de anticipación para vuelos nacionales y tres horas para vuelos internacionales.

El AICM no ha emitido información oficial sobre las causas del hundimiento ni ha precisado el tiempo que tomarán las reparaciones.

Segundo incidente grave en el AICM en menos de una semana

Colapsa una estructura en el AICM y provoca daño en un vehículo (X/ @javalat)

El socavón no es el único percance registrado en el aeropuerto capitalino en los días previos al Mundial. El martes 2 de junio, una techumbre instalada en un puente peatonal de la Terminal 1, ubicado sobre la avenida Capitán Carlos León entre las puertas 6 y 7, se desprendió y cayó sobre una automovilista que circulaba por la vialidad.

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El AICM confirmó el incidente, informó que el servicio médico del aeropuerto intervino de inmediato y anunció que la cobertura de seguro atendería los daños materiales. También abrió una investigación para deslindar responsabilidades.

Ambos incidentes ocurren días después de la primera fase de la remodelación del aeropuerto, el pasado 30 de mayo. La inversión declarada para esa etapa fue de 6,500 millones de pesos, provenientes de recursos autogenerados por el propio recinto y administrados por la Secretaría de Marina (SEMAR) a través del Grupo Aeroportuario México. Las obras incluyeron renovación de pisos, salas de espera, baños, sistemas de drenaje, vialidades y fachadas en ambas terminales.

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Durante la ceremonia de inauguración, la presidenta Sheinbaum destacó que una parte de los trabajos realizados correspondía a infraestructura no visible para el usuario: drenaje, agua potable y líneas eléctricas.

“Toda la tubería, porque al hundirse el aeropuerto, pues todas esas estructuras quedaron desintegradas y ahora ya están bien establecidas”, dijo la mandataria. Señaló que muchas de las instalaciones originales, algunas desde 1929 y 1952, permanecían en uso antes de la remodelación.

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En redes sociales, usuarios que difundieron imágenes del socavón y de la aplanadora atrapada cuestionaron las condiciones de la infraestructura y la calidad de las obras.