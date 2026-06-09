Qué significa en México la señal de tránsito con un auto en fondo blanco y cuatro diagonales

La señal de tránsito mexicana SP-28A2 advierte sobre una carretera mojada o grava (Imagen Ilustrativa Infobae)

No todas las señales de tránsito son tan claras o comunes como la de No estacionarse, por lo que muchos automovilistas se preguntan qué deben hacer si en la carretera ven un letrero de auto en fondo blanco y diagonales o curvas.

La realidad es que esta señal, tal como se describe, no es igual en México que en otros países de Latinoamérica.

En México esta señal preventiva se representa con forma de rombo o diamante, fondo amarillo o blanco, colocada en diagonal, con la silueta de un auto derrapando sobre líneas onduladas.

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Eso corresponde a la señal SP-28A2: Superficie derrapante en el catálogo mexicano.

Qué significa la señal de tránsito

(FB/@SICTHidalgo)

Advierte al conductor que el pavimento adelante puede estar resbaladizo o con poca adherencia, ya sea por humedad, grava suelta, hielo, aceite u otras condiciones que reducen la tracción del vehículo.

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Las líneas onduladas bajo el auto representan la pérdida de control sobre la superficie.

La descripción oficial indica lo siguiente: proximidad de un tramo con superficie resbalosa por presencia material suelto y no por condiciones ambientales.

Es temporal y se retirará tan pronto como la condición por la que se colocó haya terminado.

Este collage horizontal muestra siete señales de tránsito mexicanas menos comunes, incluyendo auto derrapando, puente móvil, alto próximo, tope aquí, viento lateral, fauna silvestre y prohibido bloquear intersección. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué debe hacer el conductor

Reducir la velocidad antes de llegar a esa zona

Evitar frenadas bruscas

No hacer maniobras abruptas de dirección

Otras señales de tránsito poco conocidas en México

Señales preventivas (rombo amarillo)

SP-22 — Puente móvil Muestra un puente con una sección levantada. Advierte que hay un puente que puede estar abierto momentáneamente para dejar pasar embarcaciones. El conductor debe reducir la velocidad y estar listo para detenerse.

SP-31 — Alto próximo Muestra una señal de alto en miniatura dentro del rombo. Se instala cuando la señal de alto real no es visible a tiempo, por ejemplo, en curvas cerradas. Avisa que en unos metros el conductor deberá detenerse por completo.

SP-41B — Tope aquí Rombo amarillo con la silueta de un auto pasando sobre un montículo. A diferencia del “tope próximo”, indica que el reductor de velocidad está exactamente en ese punto, no adelante.

SP-43 — Viento lateral Muestra líneas que representan ráfagas de viento golpeando un vehículo. Aparece en zonas de llanura, costas o cortes de cerro donde el viento puede desestabilizar el vehículo. El conductor debe reducir velocidad y afirmar el volante.

SP-48 — Fauna silvestre Silueta de un animal (venado u otro, según la región) dentro del rombo. No es solo decorativa: indica que en ese tramo los animales cruzan con frecuencia, especialmente de noche. Ignorarla puede terminar en un choque con un animal de gran tamaño.

SP-53 — Apertura de portezuelas Muestra un auto con una puerta abierta. Se coloca en zonas de estacionamiento paralelo o paradas frecuentes para advertir que los conductores pueden abrir sus puertas de golpe hacia el carril de circulación.

Señales restrictivas (cuadrada, fondo blanco, aro rojo)

Descubre el significado y las acciones necesarias ante señales de tránsito menos comunes en México, como superficie derrapante, puente móvil, fauna silvestre o prohibido bloquear intersección. (Imagen Ilustrativa Infobae)

SR-20 — Prohibido parar Muestra una “P” tachada. Va más allá de prohibir el estacionamiento: no se puede detener el vehículo bajo ningún motivo, ni para subir o bajar pasajeros. Aplica en vías rápidas, túneles y puentes.

SR-33 — Prohibido el uso de señales acústicas Muestra un claxon o bocina con una diagonal roja. Prohíbe el uso del claxon en la zona. Se instala cerca de hospitales, zonas escolares y áreas residenciales. Usarlo puede derivar en multa.

SR-39 — Prohibido carga y descarga Muestra la silueta de una caja siendo cargada con una diagonal roja. Impide que los vehículos se detengan a cargar o descargar mercancía en ese tramo, aunque sea por minutos.

SR-50 — Prohibido bloquear la intersección Muestra un auto detenido en una cuadrícula con una diagonal roja. Indica que el conductor no puede avanzar a la intersección si no tiene espacio suficiente para cruzarla completa, aunque el semáforo esté en verde.

SR-51 — Prohibido el uso de distractores Muestra la silueta de un celular con una diagonal roja. Refuerza la prohibición de usar el teléfono al manejar. Cuando aparece esta señal, la infracción puede implicar multa mayor a la habitual.