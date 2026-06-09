Publican en el DOF decreto de home office y suspensión de clases en CDMX por el Mundial 2026: así aplicará

Un trabajador mexicano sigue atentamente un partido de futbol en su televisor y una conferencia de Claudia Sheinbaum en su laptop, mientras toma notas en casa el día de la inauguración del Mundial 2026 el 11 de junio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gobierno federal publicó este martes 9 de junio en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un decreto que ordena a las dependencias de la Administración Pública Federal en la Ciudad de México implementar home office el 11 de junio, día de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, y la suspensión de clases en todos los niveles educativos —públicos y privados— en la capital del país.

El decreto lo firma la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo junto con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y fue rubricado el 8 de junio en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, aunque su publicación en el DOF ocurrió este martes.

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Su propósito declarado es evitar congestiones viales, proteger la seguridad vial, garantizar la continuidad del servicio público y fomentar el uso de tecnología de la información ante un evento de alta afluencia nacional e internacional.

El home office en el gobierno federal es obligatorio, salvo seis excepciones

La imagen ilustra cómo la Ciudad de México se prepara para el Mundial 2026, mostrando la implementación del trabajo remoto y la suspensión de clases a través de una avenida decorada con banderas y un aula escolar desocupada con un balón de fútbol dibujado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para los trabajadores del gobierno federal con oficinas en la CDMX, el home office no es una sugerencia: es una instrucción directa. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal deben garantizar que sus empleados trabajen desde casa ese día, usando tecnologías de la información para mantener la atención a la ciudadanía y el funcionamiento de los servicios.

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La medida aplica únicamente a servidoras y servidores públicos con sede en la CDMX; las oficinas federales ubicadas en otros estados no están comprendidas en el decreto.

En cuanto a la atención ciudadana, el decreto es claro: los trámites y servicios deben ofrecerse a distancia ese día. Solo acudirán presencialmente quienes sean estrictamente indispensables para que el servicio funcione y cuya actividad no pueda realizarse de forma remota.

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Clara Brugada, Jefa de Gobierno de la CDMX, aseguró que rumbo al mundial han convocado a una alianza para implementar home office en la capital. (Foto: CDMX)

La medida tiene seis excepciones. No podrán hacer home office quienes trabajen en:

Servicios de salud, atención médica, emergencias o protección civil

Quienes realicen funciones de seguridad nacional, pública, migratoria o aduanera

Quienes operen infraestructura crítica como transporte, electricidad, agua, hidrocarburos o telecomunicaciones

Quienes estén directamente involucrados en la organización y operación del Mundial

Quienes atiendan programas sociales o trámites que no puedan hacerse de forma remota

Cualquier persona cuya presencia física sea indispensable para que el servicio funcione.

En la práctica, el jefe inmediato de cada trabajador es quien determina si la actividad es esencial o puede realizarse desde casa. Quienes sí deban acudir presencialmente necesitarán que su área lo justifique con base en esas categorías.

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Para empresas privadas es un exhorto, no una obligación

Un espacio de trabajo vacío en una agencia de publicidad en Ciudad de México ilustra el modelo de home office, con escritorios llenos de bocetos y un balón de fútbol que evoca la fiebre del Mundial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El decreto también se dirige al sector privado, pero con un tono distinto: es una invitación, no una orden. El gobierno federal exhorta a los empleadores con operaciones en la Ciudad de México a que, en todas sus actividades administrativas no esenciales, apliquen home office, trabajo a distancia o esquemas flexibles de horario el 11 de junio.

El fundamento legal son los artículos 330-A y 330-G de la Ley Federal del Trabajo, que regulan el teletrabajo en México y establecen que puede implementarse de manera extraordinaria ante situaciones que afecten la movilidad. No hay sanción para empresas que no se sumen, pero el gobierno espera colaboración voluntaria del sector.

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Una empresa puede, por ejemplo, escalonar entradas y salidas, autorizar trabajo remoto total para áreas administrativas o combinar ambas modalidades. La decisión queda en manos del empleador.

Las clases se suspenden

El artículo tercero del decreto suspende las clases el 11 de junio de 2026 en la Ciudad de México. La medida abarca preescolar, primaria, secundaria, normales y escuelas de formación de maestros de educación básica, así como planteles de nivel medio superior y superior que dependan de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

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La suspensión aplica tanto a escuelas públicas como privadas. El decreto no menciona reposición de clases ni días compensatorios.

Se espera oleada de protestas el 11 de junio

El decreto se publica en un contexto de tensión en la capital. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), un sindicato disidente del magisterio, mantiene bloqueos en el Centro Histórico desde días antes de la inauguración del Mundial, con accesos al Zócalo cerrados por barreras metálicas.

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Los maestros exigen aumento salarial y la derogación de una ley de pensiones. El gobierno ha respondido con propuestas concretas —entre ellas, un nuevo mecanismo de asignación de plazas y la creación de una aseguradora pública para pensiones de maestros retirados— pero el gremio las ha rechazado.

Martí Batres, director del instituto de seguridad social para empleados públicos, advirtió que derogar la ley vigente implicaría un gasto equivalente al 20% del PIB, lo que el gobierno considera inviable.

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A la CNTE se sumaron este lunes estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, en Guerrero, que exigen justicia por la desaparición de 43 de sus compañeros en septiembre de 2014. En uno de los autobuses que llegaron a la capital, la policía decomisó 59 explosivos artesanales.

Personas caminan cerca de la estatua caída de un jugador de fútbol, colocada a lo largo de la Avenida Reforma para la Copa Mundial de la FIFA 2026, que fue vandalizada por maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de México tras una protesta en demanda de mejores salarios y pensiones, bajo el lema "Si no hay solución, el balón no rodará", en Ciudad de México, México, 2 de junio de 2026. REUTERS/Henry Romero

Los bloqueos han golpeado a comerciantes del Centro Histórico. La cámara que los agrupa reporta pérdidas por 642,5 millones de pesos desde que comenzaron los cierres.

Pese a las manifestaciones, Claudia Sheinbaum aseguró: “Vamos a garantizar que la celebración de la inauguración de la Copa Mundial se lleve bien, en paz y tranquila”, dijo en su conferencia matutina.

El jueves 11 de junio, el mundo pondrá sus ojos en el Estadio Banorte —antes conocido como Azteca— para el partido inaugural de la Copa Mundial entre México y Sudáfrica.

La máxima fiesta del futbol compartirá el escenario con el descontento social de quienes buscan estrangular los principales accesos al coloso de Santa Úrsula. Estos son los seis contingentes convocados, sus puntos de reunión y horarios:

CNTE — Zócalo y Paseo de la Reforma, desde las 08:00 horas

Colectivos de familias buscadoras — Avenida Santa Úrsula, frente al Parque Cantera, desde las 09:00 horas; avance a las 11:30

Transportistas (ANTAC) — Anillo Periférico Sur, glorieta de Vaqueritos, desde las 09:30 horas

Organizaciones campesinas — Calzada de Tlalpan, a la altura de División del Norte, desde las 10:00 horas

Pensionados y jubilados de Pemex y CFE — Anillo Periférico Sur, a la altura del Hospital Central Sur de Alta Especialidad (Picacho), desde las 10:00 horas

Trabajadores del sector salud — Avenida del Imán, a la altura del Parque Cantera, desde las 10:30 horas