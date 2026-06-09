Pareja deja encendido su coche y el aire acondicionado para tener intimidad en Sonora: los hallan muertos por intoxicación

Los cuerpos fueron localizados en estado de descomposición y sin signos de violencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una pareja fue localizada sin vida al interior de un vehículo en el fraccionamiento Puerta Real de la ciudad de Hermosillo, Sonora. Las primeras investigaciones refieren que ambos dejaron la unidad y el aire acondicionado encendidos para tener intimidad, pero murieron más tarde por intoxicación accidental.

El hallazgo de sus cuerpos se llevó a cabo la tarde del domingo 7 de junio, luego de que las autoridades recibieron el reporte de su ubicación en la parte trasera de un vehículo tipo Sedán, Ford Fusion, en las calles Cerrada Tassara y Gargalla.

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Al arribar al sitio, las autoridades localizaron la unidad estacionada y parcialmente cubierta con una lona color café. En el asiento trasero se encontraban los cuerpos en estado de descomposición de un hombre y una mujer, quienes no presentaban signos visibles de violencia.

Ambos contaban con ficha de búsqueda

06/07/2025 Imagen de archivo de un vehículo policial. SOCIEDAD CENTROAMÉRICA MÉXICO SECRETARÍA DE SEGURIDAD DE SONORA, MÉXICO

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) detalló que las víctimas fueron identificadas como Damaris Jaqueline “N” y Jhonatan Zahid “N”, ambos reportados como desaparecidos y con fichas de búsqueda activas.

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Durante la inspección, el personal de Servicios Periciales constató que el switch del automóvil estaba en posición de encendido y las llaves puestas, mientras que la perilla del aire acondicionado se encontraba ajustada en el nivel cuatro. El vehículo ya no tenía energía, pues la batería estaba descargada.

Además, los peritos localizaron que en el asiento delantero izquierdo se localizó una bolsa de plástico con hierba verde y seca con características físicas de un narcótico.

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La disposición de los cuerpos y las prendas de vestir en el piso del automóvil, varias de las cuales coincidían con la descripción en el reporte de desaparición de la víctima femenina, sugieren que la pareja se encontraba sosteniendo un encuentro intimo en la parte posterior del vehículo, ya que la mujer fue hallada parcialmente desnuda, con parte de su ropa junto a ella, y el hombre vestía un short.

De acuerdo con la hipótesis principal, ambos se habrían quedado dormidos con el motor y el aire acondicionado en funcionamiento, lo que provocó una acumulación letal de monóxido de carbono en el interior, lo que habría causado la muerte accidental de la pareja por intoxicación.

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Identificación y diligencias periciales

La Policía Estatal de Seguridad anunció que se encontraban vigilando la zona (Foto: PespSonora)

En el lugar se aseguraron teléfonos celulares, bolsos y carteras con identificaciones que permitieron establecer la identidad de los fallecidos. Los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para la necropsia de ley y estudios complementarios, que confirmaron la causa de muerte por intoxicación.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora informó que continuará con las diligencias periciales para esclarecer todos los aspectos del caso y proporcionará información adicional conforme avancen las investigaciones.

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Identifican al responsable del asesinato de un policía municipal de Hermosillo

Luego de que un policía municipal de Hermosillo falleció en un ataque armado ocurrido la tarde del sábado 6 de junio afuera del bar Club Juárez, la Fiscalía del Estado informó que ya fue identificado el probable responsable de la agresión.

Su ubicación se dio derivado de actos de investigación por el hecho, el cual también dejó dos personas lesionadas por proyectil de arma de fuego.

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Esto se derivó de análisis de indicios y actos de investigación que permitieron que testigos presenciales de los hechos lo identificaran. Es así que las autoridades mantienen un operativo permanente y acciones de investigación para lograr ubicarlo y detenerlo lo más pronto posible.

(especial)

Corporaciones del Gabinete de Seguridad del Estado de Sonora, en coordinación con la Policía Municipal de Hermosillo, mantienen un operativo permanente y diversas acciones de investigación.

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Las autoridades detallaron que las dos personas lesionadas, una mujer de 39 años de edad y un hombre de 86, recibieron atención médica especializada por heridas producidas por proyectil de arma de fuego. Ambos se reportan estables y en proceso de recuperación, sin que su vida esté en riesgo.