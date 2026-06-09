México

Mundial 2026: así es el desafío de la seguridad en México que va mas allá de los estadios

La hotelería, el transporte y los corredores gastronómicos de las sedes metropolitanas concentran los principales riesgos por saturación y desorden

Guardar
Google icon
Despliegue de seguridad con policías, militares, vehículos blindados y motocicletas en una calle urbana. Gran cartel "FIFA World Cup 2026 Estado de México Seguridad".
Fuerzas de seguridad mexicanas desfilan con vehículos y motocicletas frente a un letrero del Mundial 2026, con multitudes presentes en un operativo en el Estado de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cuenta regresiva para la Copa Mundial de la FIFA 2026 ha entrado en una fase crítica en México. Más allá de la infraestructura deportiva y la logística de transporte, la seguridad se ha consolidado como el eje central para garantizar el éxito del evento y proteger la reputación internacional del país. Ante la expectativa de recibir a más de cinco millones de visitantes internacionales, diversos actores del sector privado y expertos coinciden en la urgencia de establecer una sinergia profunda entre la iniciativa privada y el sector público para mitigar los riesgos inherentes a las grandes aglomeraciones.

El desafío principal no se concentra de forma aislada en las canchas, sino en la gestión integral de flujos masivos de personas en las tres zonas metropolitanas sedes: Valle de México, Guadalajara y Monterrey. Las autoridades y los analistas advierten que la saturación en los sistemas de movilidad, el desorden en los accesos a puntos turísticos y la proliferación de delitos oportunistas representan las principales amenazas operativas durante la justa.

PUBLICIDAD

Para entender el panorama local, la empresa ELIM Seguridad Privada Intramuros, especializada en seguridad intramuros, realizó un cruce de datos basados en la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Inegi. Los resultados muestran un comportamiento contrastante en la percepción de inseguridad ciudadana entre las zonas de estadios y los perímetros donde se concentrará la vida nocturna y cultural.

En la Ciudad de México, la alcaldía Coyoacán —sede del Estadio Azteca y del partido inaugural— registró una mejoría al ubicarse en 40.6% de percepción de inseguridad al cierre de marzo pasado, lo que representa un descenso de 7.2 puntos porcentuales en comparación anual. En contraste, las alcaldías Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, identificadas como grandes receptoras de turismo y hotelería, sufrieron incrementos notables de casi 10 puntos porcentuales, alcanzando el 60% y 42% de percepción de vulnerabilidad, respectivamente. Por su parte, la demarcación vecina de Tlalpan se mantuvo estable en un 57.7%.

PUBLICIDAD

Vista aérea de una gran manifestación frente al Estadio Azteca con pancartas, banderas, tractores y pequeños fuegos, con policías observando a los grupos
Múltiples grupos, incluyendo palcohabientes, maestros, agricultores y madres buscadoras, protestan masivamente frente al Estadio Azteca en un desafío directo a FIFA y el grupo Ollamani. (Imagen ilustrativa IA Infobae)

En el occidente del país, el panorama replica esta tendencia de disparidad. Zapopan, municipio que alberga el recinto mundialista de la Zona Metropolitana de Guadalajara, reportó un avance significativo al bajar 16 puntos porcentuales, situándose en 44.6%. No obstante, el municipio central de Guadalajara y la zona cultural de Tlaquepaque reflejan niveles de percepción elevados, con un 79% y 61%, respectivamente.

Finalmente, en la Zona Metropolitana de Monterrey, el municipio de Guadalupe, donde se ubica el estadio mundialista, presenta un 52% de percepción de inseguridad. Mientras tanto, los puntos de alta concentración de visitantes y entretenimiento como Monterrey muestran un 67%, en un claro contraste con los niveles mínimos históricos de San Pedro Garza García, que se mantiene en apenas 10.4%.

El estadio mantiene la vista al Cerro de la Silla, mientras que cerca de 2 mil marcas comerciales fueron removidas del recinto siguiendo directivas de exclusividad FIFA. (Crédito especial: X/ @MXESTADIOS)
El estadio mantiene la vista al Cerro de la Silla, mientras que cerca de 2 mil marcas comerciales fueron removidas del recinto siguiendo directivas de exclusividad FIFA. (Crédito especial: X/ @MXESTADIOS)

Ante este escenario, Ynbal Adda, Gerente General de ELIM Seguridad Privada Intramuros, destacó que el certamen debe funcionar como un catalizador para transformar el rubro en el país.

“El Mundial no solo es un evento deportivo de escala mundial. También es una oportunidad única para profesionalizar y elevar los estándares del sector de la Seguridad Privada en México. En ELIM estamos listos para asumir ese compromiso con responsabilidad y visión a largo plazo”, señaló la directiva, quien enfatizó que la infraestructura corporativa en el Valle de México busca complementar los despliegues preventivos mediante controles de acceso estrictos y respuestas tecnológicas.

ARCHIVO - Vista del estadio Akron, sede del Mundial 2026, en Guadalajara, México, el jueves 16 de octubre de 2025. (AP Foto/Eduardo Verdugo)
ARCHIVO - Vista del estadio Akron, sede del Mundial 2026, en Guadalajara, México, el jueves 16 de octubre de 2025. (AP Foto/Eduardo Verdugo)

A nivel macroeconómico, el sector de la seguridad privada en México no es menor: genera empleo directo para más de un millón de personas, representa el 1.8% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional y se coloca entre los diez principales empleadores del país. Esta fuerza laboral se perfila como el primer filtro de contención en hoteles, restaurantes y centros comerciales durante el torneo.

Los expertos concluyen que el éxito del blindaje mundialista dependerá de una coordinación estratégica desde la etapa de planeación, y no únicamente durante la ejecución. El objetivo es que el sector privado actúe de manera alineada a los esquemas tácticos del Estado, dejando como legado una nueva generación de estándares internacionales de seguridad para México.

Temas Relacionados

Mundial 2026Copa del Mundoseguridadmexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 9 de junio? Retrasos en la Línea 4 del MB por manifestaciones

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 9 de junio? Retrasos en la Línea 4 del MB por manifestaciones

Hoy No Circula Valle de México y de Toluca: qué autos descansan y cuáles no aplican este miércoles 10 de junio

Que un carro pueda circular o no este miércoles en la Ciudad de México y su zona conurbada, así como en los valles de Toluca y de Santiago Tianguistenco depende de su holograma y de la terminación de su placa

Hoy No Circula Valle de México y de Toluca: qué autos descansan y cuáles no aplican este miércoles 10 de junio

Dólar hoy en México: cotización de cierre del 9 de junio

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Dólar hoy en México: cotización de cierre del 9 de junio

A dos días del Mundial, Pemex atiende un derrame en calles de Salina Cruz, Oaxaca

La petrolera activó protocolos de emergencia y detuvo el sistema para bajar la presión del ducto

A dos días del Mundial, Pemex atiende un derrame en calles de Salina Cruz, Oaxaca

Quién es Homero alias “La Tripa”: ligado con asesinato de activista Samir Flores y líder del Comando Tlahuica

Fue detenido este lunes, en la misma acción también fue detenida Sandra León Varo, de 33 años, según el Gabinete de Seguridad federal

Quién es Homero alias “La Tripa”: ligado con asesinato de activista Samir Flores y líder del Comando Tlahuica
MÁS NOTICIAS

NARCO

Gobernadora de Sinaloa visita Escuinapa tras aumento de la violencia: “No vamos a dejar solo al municipio”

Gobernadora de Sinaloa visita Escuinapa tras aumento de la violencia: “No vamos a dejar solo al municipio”

Quién es Homero alias “La Tripa”: ligado con asesinato de activista Samir Flores y líder del Comando Tlahuica

La captura de “La Tripa” destapa su rol en el gobierno de Cuauhtémoc Blanco

Elementos del Ejército y de la Guardia Nacional sacuden Casa Blanca, Durango: arman operativo aéreo y terrestre

El turno de Adán Augusto: Riva Palacio reporta que visa del senador fue revocada por huachicol y es investigado por EEUU

ENTRETENIMIENTO

Jay Park llega por primera vez a la Ciudad de México con su gira “Serenades & Body Rolls”: fecha y lugar del concierto

Jay Park llega por primera vez a la Ciudad de México con su gira “Serenades & Body Rolls”: fecha y lugar del concierto

“Hoy No Me Puedo Levantar” 20 años después: Alan Estrada resuelve misterios alrededor de la obra musical

María Victoria reaparece a los 103 años: así luce hoy la diva de la Época de Oro del cine mexicano

Del futbol a la música: Ronaldinho debuta como cantante al hacer colaboración con Luis R Conriquez

Qué dijo Alicia Villarreal sobre su presunta separación de Cibad Hernández

DEPORTES

Papitas de 200 pesos y paquetes de 75 mil dólares: FIFA convierte la comida en un lujo para el Mundial 2026

Papitas de 200 pesos y paquetes de 75 mil dólares: FIFA convierte la comida en un lujo para el Mundial 2026

México ha jugado 7 veces el partido más importante del Mundial y el resultado siempre fue el mismo

¿Qué significan los misteriosos parches que otorgará la FIFA a Messi, Ronaldo y Memo Ochoa en el Mundial 2026?

CMLL inicia con su semana mundialista con estrellas internacionales: Tiger Mask regresa

Selección de Canadá revela el suplente de Marcelo Flores tras confirmarse que se perderá el Mundial 2026