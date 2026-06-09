Mundial 2026: así es el desafío de la seguridad en México que va mas allá de los estadios

Fuerzas de seguridad mexicanas desfilan con vehículos y motocicletas frente a un letrero del Mundial 2026, con multitudes presentes en un operativo en el Estado de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cuenta regresiva para la Copa Mundial de la FIFA 2026 ha entrado en una fase crítica en México. Más allá de la infraestructura deportiva y la logística de transporte, la seguridad se ha consolidado como el eje central para garantizar el éxito del evento y proteger la reputación internacional del país. Ante la expectativa de recibir a más de cinco millones de visitantes internacionales, diversos actores del sector privado y expertos coinciden en la urgencia de establecer una sinergia profunda entre la iniciativa privada y el sector público para mitigar los riesgos inherentes a las grandes aglomeraciones.

El desafío principal no se concentra de forma aislada en las canchas, sino en la gestión integral de flujos masivos de personas en las tres zonas metropolitanas sedes: Valle de México, Guadalajara y Monterrey. Las autoridades y los analistas advierten que la saturación en los sistemas de movilidad, el desorden en los accesos a puntos turísticos y la proliferación de delitos oportunistas representan las principales amenazas operativas durante la justa.

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Para entender el panorama local, la empresa ELIM Seguridad Privada Intramuros, especializada en seguridad intramuros, realizó un cruce de datos basados en la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Inegi. Los resultados muestran un comportamiento contrastante en la percepción de inseguridad ciudadana entre las zonas de estadios y los perímetros donde se concentrará la vida nocturna y cultural.

En la Ciudad de México, la alcaldía Coyoacán —sede del Estadio Azteca y del partido inaugural— registró una mejoría al ubicarse en 40.6% de percepción de inseguridad al cierre de marzo pasado, lo que representa un descenso de 7.2 puntos porcentuales en comparación anual. En contraste, las alcaldías Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, identificadas como grandes receptoras de turismo y hotelería, sufrieron incrementos notables de casi 10 puntos porcentuales, alcanzando el 60% y 42% de percepción de vulnerabilidad, respectivamente. Por su parte, la demarcación vecina de Tlalpan se mantuvo estable en un 57.7%.

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Múltiples grupos, incluyendo palcohabientes, maestros, agricultores y madres buscadoras, protestan masivamente frente al Estadio Azteca en un desafío directo a FIFA y el grupo Ollamani. (Imagen ilustrativa IA Infobae)

En el occidente del país, el panorama replica esta tendencia de disparidad. Zapopan, municipio que alberga el recinto mundialista de la Zona Metropolitana de Guadalajara, reportó un avance significativo al bajar 16 puntos porcentuales, situándose en 44.6%. No obstante, el municipio central de Guadalajara y la zona cultural de Tlaquepaque reflejan niveles de percepción elevados, con un 79% y 61%, respectivamente.

Finalmente, en la Zona Metropolitana de Monterrey, el municipio de Guadalupe, donde se ubica el estadio mundialista, presenta un 52% de percepción de inseguridad. Mientras tanto, los puntos de alta concentración de visitantes y entretenimiento como Monterrey muestran un 67%, en un claro contraste con los niveles mínimos históricos de San Pedro Garza García, que se mantiene en apenas 10.4%.

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El estadio mantiene la vista al Cerro de la Silla, mientras que cerca de 2 mil marcas comerciales fueron removidas del recinto siguiendo directivas de exclusividad FIFA. (Crédito especial: X/ @MXESTADIOS)

Ante este escenario, Ynbal Adda, Gerente General de ELIM Seguridad Privada Intramuros, destacó que el certamen debe funcionar como un catalizador para transformar el rubro en el país.

“El Mundial no solo es un evento deportivo de escala mundial. También es una oportunidad única para profesionalizar y elevar los estándares del sector de la Seguridad Privada en México. En ELIM estamos listos para asumir ese compromiso con responsabilidad y visión a largo plazo”, señaló la directiva, quien enfatizó que la infraestructura corporativa en el Valle de México busca complementar los despliegues preventivos mediante controles de acceso estrictos y respuestas tecnológicas.

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ARCHIVO - Vista del estadio Akron, sede del Mundial 2026, en Guadalajara, México, el jueves 16 de octubre de 2025. (AP Foto/Eduardo Verdugo)

A nivel macroeconómico, el sector de la seguridad privada en México no es menor: genera empleo directo para más de un millón de personas, representa el 1.8% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional y se coloca entre los diez principales empleadores del país. Esta fuerza laboral se perfila como el primer filtro de contención en hoteles, restaurantes y centros comerciales durante el torneo.

Los expertos concluyen que el éxito del blindaje mundialista dependerá de una coordinación estratégica desde la etapa de planeación, y no únicamente durante la ejecución. El objetivo es que el sector privado actúe de manera alineada a los esquemas tácticos del Estado, dejando como legado una nueva generación de estándares internacionales de seguridad para México.

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