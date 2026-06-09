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México se alista para el Mundial 2026: comercio y turismo ven una oportunidad histórica de crecimiento económica, asegura CONCANACO

El evento deportivo, que por primera vez reunirá a 48 selecciones y tendrá 104 partidos repartidos en 16 ciudades de tres países: México, Estados Unidos y Canadá

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Ilustración de una pelota de fútbol del Mundial 2026, con iconos mexicanos (sombrero, guitarras, tacos, máscaras), edificios y banderas de México, EE. UU., Canadá.
Una vibrante ilustración plana representa el Mundial 2026 en México, con la pelota oficial rodeada de íconos culturales como sombreros charros, guitarras, comida típica, máscaras de lucha libre y ciudades emblemáticas, bajo las banderas de México, Estados Unidos y Canadá. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cuenta regresiva hacia el Mundial 2026 ha comenzado y, con ella, surge una invitación especial para quienes integran el sector comercial y turístico de México.

La CONCANACO SERVYTUR México pidió a empresarias, empresarios y responsables de negocios familiares de los rubros de comercio, servicios y turismo a asumir el papel de grandes anfitriones nacionales durante este evento sin precedentes.

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Se prevé que la Copa del Mundo marque un momento positivo para la economía local. Por lo que la Confederación resaltó que la jornada futbolística será una ocasión única para potenciar estas áreas, elevando el consumo interno, creando más empleos y fortaleciendo las cadenas de valor regionales.

El evento deportivo, que por primera vez reunirá a 48 selecciones y tendrá 104 partidos repartidos en 16 ciudades de tres países: México, Estados Unidos y Canadá, contempla partidos en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

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Según datos de la FIFA, el Mundial de Rusia 2018 atrajo 3.572 millones de televidentes, con una final seguida por 1.120 millones de personas. En la edición de Qatar 2022, cerca de cinco mil millones de espectadores interactuaron con el evento en distintas plataformas, mientras la final entre Argentina y Francia rozó los 1.500 millones de seguidores y el partido inaugural superó los 550 millones.

Ilustración plana de una calle comercial vibrante decorada con balones y banderines. Turistas, una mano con 'Licencia Autorizada' y una pantalla con partido de fútbol.
Una calle comercial vibrante con hoteles y restaurantes decorados para el fútbol, muestra turistas observando una pantalla mientras una mano sostiene una 'Licencia Autorizada'. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones para transmisiones y negocios familiares durante el Mundial 2026

La organización enfatizó que la emoción del Mundial debe extenderse a más espacios formales y legales, haciendo un llamado a titulares de derechos de transmisión y proveedores autorizados para establecer esquemas de licencias y precios accesibles destinados a micro, pequeñas y medianas empresas. El objetivo es que los negocios familiares puedan ofrecer el torneo en lugares organizados, cumpliendo con la normativa y brindando seguridad a los asistentes.

Cada emisión debe realizarse únicamente mediante señales autorizadas para uso comercial. No es suficiente con televisión abierta, cable domiciliario o cuentas personales de plataformas en línea. Se recomienda evitar prácticas irregulares como el uso de señales piratas, enlaces no oficiales, decodificadores ilícitos, cobros de acceso sin autorización y eventos masivos sin los permisos correspondientes.

A la par de estas recomendaciones, la Confederación destacó la importancia de La Gran Escapada, una plataforma que busca aprovechar la llegada de miles de visitantes a las sedes mundialistas. Hoteles, restaurantes, agencias de viaje y otros prestadores de servicios podrán diseñar paquetes y promociones atractivas para que los turistas descubran nuevos destinos y recomienden la oferta cultural y gastronómica mexicana.

Por otro lado, aseguró que el éxito de este evento irá más allá de lo deportivo: será crucial ofrecer hospitalidad, cultura y experiencias auténticas que dejen huella en cada visitante. Por ello, convocó a sus Cámaras y a los negocios familiares a preparar desde ahora promociones, experiencias y estrategias de atención, cumpliendo con la legalidad y demostrando el compromiso de México para recibir al mundo con calidad y orgullo.

Primer plano de una persona sosteniendo una playera verde de fútbol con un parche que dice 'FIFA QUALIFIERS 2026'. Al fondo, pilas de mercancía en bolsas
Piratería previa al Mundial 2026 en el Centro Histórico. (Cuartoscuro)

Piratería deportiva amenaza al comercio formal en CDMX durante la Copa del Mundo

Previo al inicio del torneo de futbol, la piratería de productos deportivos ha cobrado fuerza en la Ciudad de México, generando preocupación en el sector formal.

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la CDMX (Canaco CDMX) advirtió que, a pesar de operativos y decomisos, el mercado ilegal sigue creciendo y podría captar hasta el 25% de los ingresos del comercio informal en el Centro Histórico. Se estima que las pérdidas para el sector legal superarán los 400 millones de pesos, mientras que la evasión del IVA podría rebasar los 64 millones.

El fenómeno abarca desde camisetas “clonadas” hasta balones y figuras conmemorativas, distribuidos en puestos callejeros, tiendas de origen asiático, plataformas digitales y tianguis de la zona metropolitana. Las autoridades han asegurado más de 80 mil productos falsificados en un solo operativo, pero la dispersión y extensión de la red de venta dificultan el control total del problema.

Ante estos hechos, se ha solicitado reforzar las acciones de seguridad y supervisar las plataformas digitales para combatir la venta de mercancías apócrifas. También propone fortalecer los controles aduaneros y el uso de bases de datos de propiedad intelectual para frenar el contrabando y proteger tanto a marcas como a consumidores.

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