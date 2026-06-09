Madres buscadoras y el billete de 50 pesos: cómo el “Ajolote buscador” llevó a la calle el reclamo por 133 mil desaparecidos

La artista-activista Elsa Oviedo intervino billete de 50 pesos con el característico ajolote buscador para sensibilizar y exigir ela grave problemática de los más de 133 mil desaparecidos en México Foto: Facebook Elsa Oviedo y Paste up Morras

La artista y activista Elsa Oviedo propone intervenir los billetes de 50 pesos con mensajes sobre las más de 133 mil personas desaparecidas en México, con la idea de convertir una pieza de uso cotidiano en un vehículo de memoria y denuncia que circule dentro y fuera del país.

La iniciativa parte de una característica concreta del billete del ajolote: su alta circulación y el interés que despierta entre coleccionistas y visitantes extranjeros. Bajo esa lógica, cada ejemplar modificado podría trasladar frases breves, cifras y recordatorios sobre la magnitud de la crisis de desapariciones.

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Oviedo plantea usar los billetes ilustrados con el ajolote y los ecosistemas lacustres de Xochimilco como soporte para hacer visible una emergencia que afecta a miles de familias mexicanas. La propuesta busca que el mensaje no permanezca encerrado en espacios militantes o institucionales, sino que llegue a manos de cualquier persona en una compra, un pago o un intercambio cotidiano.

De acuerdo con el texto fuente, la intervención artística incluiría mensajes cortos vinculados con la crisis de desaparecidos. El objetivo es detonar conversación pública y mantener el tema en la agenda social a partir de un objeto que cambia constantemente de manos.

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El billete del ajolote se plantea como un soporte de denuncia cotidiana

La apuesta de Oviedo mezcla arte, memoria y protesta. Su planteamiento sostiene que un billete intervenido no solo funcionaría como recordatorio material de la crisis, sino también como un gesto de resistencia frente a una realidad que, según el texto fuente, no puede ser ignorada.

El proyecto se formula en un contexto en el que México registra más de 133 mil personas desaparecidas, de acuerdo con datos oficiales citados en el texto fuente. Organizaciones civiles también subrayan la urgencia de sostener la discusión en el espacio público.

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La propuesta ya genera conversación en redes sociales. Parte de los usuarios respalda la idea por su creatividad y por la forma en que traslada la exigencia de verdad y justicia a un objeto de circulación masiva.

Por su furor y popularidad, el "ajolote buscador" ha sido un símbolo que los las madres buscadores y colectivos han usado para sensil¿bilizar en sus marchas Foto: Facebook Paste up Morras

Otras reacciones apuntan a posibles implicaciones legales por la modificación de billetes en circulación. Aun con esas reservas, el debate alrededor de la propuesta ya colocó de nuevo la crisis de desapariciones en el centro de la conversación cotidiana.

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La movilización del 11 de junio prevé afectaciones viales en el sur de CDMX

En ese mismo contexto, colectivos sociales, organizaciones civiles, maestros, transportistas y familiares de personas desaparecidas convocan a una movilización masiva para el próximo 11 de junio en la CDMX, fecha que coincide con el partido inaugural de la Copa Mundial de Futbol FIFA.

La convocatoria advierte posibles cierres parciales o totales en algunas de las principales vialidades del sur de la ciudad. El llamado es a tomar precauciones ante eventuales afectaciones a la circulación.

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La coincidencia entre la protesta anunciada y una jornada de alta atención pública apunta al mismo propósito que atraviesa la propuesta de los billetes: empujar la crisis de desapariciones hacia espacios de visibilidad amplia y obligar a que el tema permanezca presente en la discusión pública.

Familias de Guadalajara crean álbum del Mundial con rostros de desaparecidos

A un par de semanas del Mundial 2026, el entusiasmo futbolero en Guadalajara convive con una realidad mucho más dolorosa. Familias de personas desaparecidas y colectivos de búsqueda lanzaron una campaña inédita: un álbum de estampas mundialistas con los rostros de quienes siguen sin volver a casa.

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El objetivo es aprovechar la atención internacional del evento para visibilizar la crisis de desapariciones en Jalisco y evitar que la emergencia humanitaria quede relegada por la fiesta del futbol.

Familias y colectivos de búsqueda convierten la fiebre futbolera en una campaña que busca visibilizar la grave crisis de desapariciones en el Estado. (Facebook/ Colectivo Luz de Esperanza, Jalisco. Agrupación sin Fines de Lucro)

La campaña, impulasada bajo el mensaje central de “El balón vuelve a la cancha… ¿Nuestros desaparecidos cuándo volverán a casa?”" exige que la emergencia en Jalisco no quede relegada por la celebración futbolística del Mundial 2026. (Foto: Cuartoscuro/Fernando Carranza García)

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La iniciativa, impulsada principalmente por el Colectivo Luz de Esperanza, busca romper la indiferencia institucional y social, recordando que detrás de la fiesta global permanece una emergencia humanitaria que afecta a miles de hogares en el país.

Las estampas mundialistas que cuentan ausencias

Los colectivos transformaron las fichas de búsqueda en cromos al estilo Panini, con la esperanza de convertir cada imagen en un símbolo de memoria y protesta.

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Las estampas muestran a personas desaparecidas con la camiseta de la Selección Mexicana, junto a su nombre, fecha de desaparición y el estado donde fueron vistas por última vez.

Slogan central de la campaña: “El balón vuelve a la cancha… ¿Nuestros desaparecidos cuándo volverán a casa?”

Difusión masiva: Las estampas han circulado en redes y espacios públicos, invitando a la reflexión.

Protesta simbólica: El mensaje busca que la atención no se desvíe solo al futbol, sino que también se recuerde a quienes faltan.