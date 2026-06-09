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EN VIVO | La Mañanera de Claudia Sheinbaum hoy martes 9 de junio

La mandataria mexicana informó sobre temas de relevancia nacional e internacional y respondió las preguntas de la prensa en su conferencia

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo podría hablar acerca de los explosivos que fueron hallados por elementos de seguridad en autobuses donde viajan estudiantes y maestros de la normal de Ayotzinapa para unirse a las protestas de la CNTE.

A dos días de que inicie el Mundial 2026, la mandataria podría ofrecer más detalles del evento deportivo. Sin embargo, cabe destacar que la agenda de Sheinbaum está sujeta a cambios.

12:21 hsHoy

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezará La Mañanera del Pueblo este martes desde Palacio Nacional. Sigue la conferencia minuto a minuto a través de Infobae México.

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