EN VIVO | La Mañanera de Claudia Sheinbaum hoy martes 9 de junio

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo podría hablar acerca de los explosivos que fueron hallados por elementos de seguridad en autobuses donde viajan estudiantes y maestros de la normal de Ayotzinapa para unirse a las protestas de la CNTE.

A dos días de que inicie el Mundial 2026, la mandataria podría ofrecer más detalles del evento deportivo. Sin embargo, cabe destacar que la agenda de Sheinbaum está sujeta a cambios.