Euro hoy en México: cotización de cierre del 9 de junio

Durante el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 20,14 pesos mexicanos, lo que representa un incremento del 0,08% en comparación con el precio de cierre anterior de 20,12 pesos mexicanos. Fuente: Dow Jones.

En la última semana, el euro registró un avance del 0,17%, aunque experimenta una caída interanual del 7,14%.

El tipo de cambio euro a peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva durante los últimos tres días, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda europea frente a la mexicana.

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Con una volatilidad actual del 3,44%, que es significativamente menor a la volatilidad de referencia del 5,73%, se observa un nivel de estabilidad en el mercado cambiario.