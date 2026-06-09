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El día que Joaquín “El Chapo Guzmán” habría intentado comprar al Chelsea, el equipo de futbol de la Premier League

Evaluó comprar otros clubes europeos, como el Manchester City, el Milan y la Juventus. Su objetivo era lavar millones de dólares y fusionar sus negocios ilícitos con su afición por este deporte

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Un diario español dio a conocer que el narcotraficante, actualmente lrso en Estados Unidos quiso comprar al equipo de Inglaterra y pensó en otros europeos Foroarte: Jovanni Pérez / Infobae México
Un diario español dio a conocer que el narcotraficante, actualmente lrso en Estados Unidos quiso comprar al equipo de Inglaterra y pensó en otros europeos Foroarte: Jovanni Pérez / Infobae México

Joaquín “El Chapo” Guzmán habría buscado adquirir al club inglés Chelsea FC cuando su fortuna se estimaba en USD 1,000 millones, una versión que surgió a partir de indagatorias sobre su entorno y que colocó al líder del cártel de Sinaloa en un terreno ajeno al narcotráfico: el negocio del futbol profesional.

La versión de un medio español deportivo señaló que el interés se centró en un equipo valuado en USD 868 millones o cerca de 900 millones de euros, según las distintas cifras incluidas. Esa operación habría sido en 2015 pero no se llegaría a concretar y no se precisan las razones.

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El señalamiento ubica ese supuesto intento dentro de un apartado deportivo de la carpeta de investigación sobre Guzmán Loera. De acuerdo con esa información, autoridades mexicanas habrían conocido su interés tras entrevistar a personas de su entorno mientras buscaban establecer su paradero.

El narco mexicabo también evaluó comprar otros clubes europeos, como el Manchester City, el Milan y la Juventus. Su objetivo era lavar millones de dólares y fusionar sus negocios ilícitos con su afición por este deporte.

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Premier League - Sunderland v Chelsea - Estadio de Luces, en Mayo 24, 2026 Foto: REUTERS/Scott Heppell
Premier League - Sunderland v Chelsea - Estadio de Luces, en Mayo 24, 2026 Foto: REUTERS/Scott Heppell

El interés por Chelsea surgió durante las indagatorias sobre su círculo cercano

La información también ubica el dato en una fecha concreta: el 14 de enero, cuando se difundió que la policía mexicana habría certificado ese interés por el club londinense después de esas entrevistas. El texto no precisa si la intención correspondía a fechas recientes o a un periodo anterior.

En esa misma reconstrucción aparece un perfil distinto del capo: un aficionado al futbol que habría intentado mezclar esa afición con una faceta empresarial. El texto sostiene que a Guzmán le gustaba este deporte y que era seguidor del Puebla en el futbol mexicano.

La referencia al club inglés no aparece aislada. Según la misma versión, con una fortuna de mil millones de euros o de mil millones de dólares, Guzmán también habría estado en condiciones de aspirar a otras instituciones europeas de alto valor de mercado.

Entre los equipos mencionados están Manchester City, valuado en 863 millones de euros; Milán, en 856 millones, y Juventus, en 850 millones. La compra de clubes con tasaciones mayores habría sido más compleja, como Real Madrid, Barcelona, Manchester United, Bayern Munich y Arsenal.

FILE PHOTO: Soccer Football - FIFA Club World Cup - Final - Chelsea v Paris St Germain - MetLife Stadium, East Rutherford, New Jersey, U.S. - July 13, 2025 General view inside the stadium before the match REUTERS/Brian Snyder/File Photo
FILE PHOTO: Soccer Football - FIFA Club World Cup - Final - Chelsea v Paris St Germain - MetLife Stadium, East Rutherford, New Jersey, U.S. - July 13, 2025 General view inside the stadium before the match REUTERS/Brian Snyder/File Photo

En ese listado, las cifras atribuidas a esos clubes son de 3.3 millones de euros para Real Madrid, 3.2 millones para Barcelona, 2.8 millones para Manchester United, 1.8 millones para Bayern Munich y 1.3 millones para Arsenal. Esos montos aparecen así en el texto fuente.

Roman Abramovich era dueño del club desde 2003

El cuadro que supuestamente interesó a Guzmán tenía además una historia reciente de fuerte crecimiento. Chelsea era propiedad del empresario ruso Roman Abramovich, quien compró al club de la Premier League en el verano de 2003.

Desde esa adquisición, el equipo ganó cuatro veces el título de liga en Inglaterra. Antes de esa etapa, el club solo había sido campeón una vez, en la década de 1950.

El texto también incorpora un dato financiero del equipo inglés: el año anterior habría registrado pérdidas por 32.7 millones de euros. Esa cifra convive con la valuación general del club, presentada como cercana a 900 millones de euros o equivalente a 869 millones de dólares, según otra parte del mismo material.

La figura de Guzmán en ese momento seguía marcada por su captura más reciente. Fue localizado y detenido el 8 de enero después de un enfrentamiento entre presuntos delincuentes y elementos de la Marina en Los Mochis, Sinaloa.

(Foto de archivo) Europa League Final - Chelsea v Arsenal, en el Baku Olympic Stadio en, Baku, Azerbaijan - May 29, 2019. El dueño del Chelsea Roman Abramovich en las gradas REUTERS/Phil Noble/File Photo
(Foto de archivo) Europa League Final - Chelsea v Arsenal, en el Baku Olympic Stadio en, Baku, Azerbaijan - May 29, 2019. El dueño del Chelsea Roman Abramovich en las gradas REUTERS/Phil Noble/File Photo

Esa detención fue la tercera captura del narcotraficante. El texto recuerda también que logró escapar dos veces de penales de máxima seguridad en México.

La fuga más reciente ocurrió el 11 de julio de 2015, cuando salió del penal del Altiplano por un túnel de 1.5 kilómetros que conectaba con su celda. Ese antecedente explica por qué las autoridades mantenían abiertas líneas de investigación sobre su círculo cercano, incluso en ámbitos poco habituales como el deportivo.

La estimación de su patrimonio aparece como el sustento principal de la hipótesis de compra. El texto la fija en mil millones de dólares y la presenta como suficiente para colocarlo en la conversación sobre la posible adquisición de una franquicia de élite en el futbol europeo.

• Joaquín Guzmán Loera habría tenido intención de comprar al Chelsea, club inglés valuado entre USD 868 millones y 900 millones de euros.

• El dato habría surgido de entrevistas con personas de su entorno dentro de una investigación oficial, aunque no se precisa cuándo intentó hacer la compra ni por qué no se concretó.

• El narcotraficante fue capturado el 8 de enero en Los Mochis, después de haberse fugado por última vez el 11 de julio de 2015 a través de un túnel de 1.5 kilómetros.

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