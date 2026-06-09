México

CNTE mantendrá la huelga: exige investigar presuntos explosivos de normalistas de Ayotzinapa, acusa criminalización

Los dirigentes magisteriales respondieron a Claudia Sheinbaum, defendieron sus marchas como pacíficas y organizadas, y negaron que detrás de las movilizaciones haya intereses ajenos al movimiento docente

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Dissident teachers from Mexico's National Coordination of Education Workers (CNTE) hold a banner that reads "national strike" as they march toward Ciudad de Mexico Stadium during a protest ahead of the 2026 FIFA World Cup in Mexico City, Mexico, June 9, 2026. REUTERS/Luis Cortes
Dissident teachers from Mexico's National Coordination of Education Workers (CNTE) hold a banner that reads "national strike" as they march toward Ciudad de Mexico Stadium during a protest ahead of the 2026 FIFA World Cup in Mexico City, Mexico, June 9, 2026. REUTERS/Luis Cortes

A tan solo 48 horas de la inauguración de la Copa Mundial 2026, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) confirmó que mantendrá su huelga nacional, la cual alcanza ya su noveno día este martes. De acuerdo con Pedro Hernández, uno de los líderes, como parte de sus actividades durante el 9 de junio, acompañaran a las madres buscadoras en la “caminata por los desaparecidos”, así como a la conmemoración del “Halconazo”.

En medio de un tenso clima político, la organización magisterial rechazó las acusaciones del Gobierno Federal y negó nexos con la ultraderecha y exigió frenar lo que consideran una criminalización de la protesta social.

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En conferencia de prensa transmitida a través de redes sociales, líderes de la Coordinadora, entre ellos Pedro Hernández Morales, secretario general de la Sección 9 en la Ciudad de México, y Luis Rosales, de la Sección 7 de Chiapas, fijaron su postura frente a los recientes operativos de seguridad y las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Rechazo al hallazgo de explosivos y exigencia a la Jefatura de Gobierno

Uno de los puntos más críticos abordados por la CNTE fue el operativo realizado el pasado lunes 8 de junio por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México en la autopista México–Cuernavaca.

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De acuerdo con el reporte oficial de la SSC:

  • Fueron retenidos al menos 17 autobuses en la caseta de cobro de Tlalpan.
  • El agrupamiento especializado “Zorros” halló 59 artefactos explosivos de fabricación casera (tubos blancos de PVC con mecha y presunta pólvora).
  • Los vehículos transportaban a estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa que se dirigían a la capital para sumarse a las protestas del magisterio y de los padres de los 43 desaparecidos.
(Crédito: Secretaría de Seguridad Ciudadana)
(Crédito: Secretaría de Seguridad Ciudadana)

Frente a esto, la dirigencia de la CNTE rechazó categóricamente que los estudiantes portaran dichos explosivos: “Ayer se quiere criminalizar la protesta diciendo que encontraron artefactos a los estudiantes de Ayotzinapa (...)Exigimos a la jefa de Gobierno capitalino (Clara Brugada Molina) una investigación clara”, señalaron los voceros, demandando además el retiro inmediato del operativo policial que rodea sus manifestaciones.

Los líderes magisteriales recordaron los incidentes del pasado 1 de junio en el Zócalo, asegurando que los objetos lanzados ese día provinieron desde las vallas policiales hacia los manifestantes, y no a la inversa:

“Secretario de Gobierno, requerimos que demuestren quien encabezó el operativo del 1 de junio, quién dio la orden de disparó hacia la CNTE. Igual exigimos el retiro de las vallas del Zócalo de la CDMX”, dijo Pedro Hernández.

Choque con el Gobierno Federal: “No somos de la ultraderecha”

El conflicto ha escalado tras las declaraciones emitidas la mañana de este martes por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien durante su conferencia matutina acusó un intento de desestabilización.

Según la mandataria federal, Sectores de la ultraderecha y el empresario Ricardo Salinas Pliego promueven mensajes para generar un ambiente de represión. Y que existe una provocación montada para mostrar “caos” en México ante la comunidad internacional por el arranque del Mundial.

La presidenta Claudia Sheinbaum advirtió este martes que sectores de la ultraderecha y el empresario Ricardo Salinas Pliego promueven mensajes para incidir en protestas violentas
En su conferencia matutina, Sheinbaum afirmó que existen intentos por crear la percepción de caos social justo antes del evento. Imagen ilustrativa generada con IA

La CNTE respondió a estos señalamientos. Los representantes calificaron las marchas como pacíficas, altamente organizadas y lideradas en gran medida por mujeres. Rechazaron ser “unos cuantos” o estar vinculados a intereses de la ultraderecha.

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