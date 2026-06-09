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Alcaldesa de Mazatlán rechaza señalamientos tras difusión de imagen con presunta hermana del Chapo Guzmán: “No conozco a esa persona”

La presidenta municipal de Mazatlán aseguró que no conoce a la mujer con la que aparece en una fotografía difundida por el periodista Juan Manuel Partida Valdez, quien la identificó como presunta hermana de Joaquín “el Chapo” Guzmán

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La alcaldesa de Mazatlán rechazó cualquier vínculo con la mujer que aparece junto a ella en una fotografía difundida durante el fin de semana. (X @PartidaV)
La alcaldesa de Mazatlán rechazó cualquier vínculo con la mujer que aparece junto a ella en una fotografía difundida durante el fin de semana. (X @PartidaV)

La alcaldesa de Mazatlán, Estrella Palacios Domínguez, rechazó los señalamientos surgidos durante el fin de semana a raíz de la difusión de una fotografía en la que aparece junto a una mujer que, según afirmó el periodista Juan Manuel Partida Valdez, sería hermana del narcotraficante Joaquín “el Chapo” Guzmán Loera, quien cumple una sentencia de cadena perpetua en Estados Unidos.

La controversia comenzó luego de que el comunicador mazatleco publicara la imagen y señalara que ésta formaría parte de un supuesto expediente de investigación relacionado con la presidenta municipal. De acuerdo con la versión difundida por Partida Valdez, la información habría sido proporcionada por agentes de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) que operan en Mazatlán.

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Sin embargo, hasta el momento no se han presentado públicamente documentos oficiales o investigaciones que respalden dichas afirmaciones.

Alcaldesa rechaza las acusaciones

Al ser cuestionada por medios de comunicación el pasado lunes, Palacios Domínguez negó conocer a la mujer que aparece a su lado en la fotografía y aseguró que la imagen corresponde a una dinámica habitual durante su campaña electoral.

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“No conozco a esa persona. En campaña yo me tomé fotografías con muchísimas personas y me gustaría escribir una carta con mi posicionamiento al respecto. Totalmente descartado”, declaró la alcaldesa.

La imagen que originó la polémica habría sido captada durante actividades proselitistas previas a las elecciones de 2024. (X @PartidaV)
La imagen que originó la polémica habría sido captada durante actividades proselitistas previas a las elecciones de 2024. (X @PartidaV)

La presidenta municipal adelantó que emitirá un posicionamiento formal por escrito para responder a los señalamientos y fijar su postura de manera oficial.

Asimismo, insistió en que una fotografía tomada durante actos públicos de campaña no puede interpretarse como evidencia de una relación personal, política o de cualquier otro tipo con quienes aparecen en ella.

De acuerdo con observadores locales, por los elementos visibles en la imagen difundida, la fotografía habría sido tomada durante el proceso electoral de 2024. En ella también se aprecia propaganda política relacionada con la hoy diputada local Rita Fierro, lo que refuerza la versión de que se trata de un evento de campaña.

¿Quién es Estrella Palacios Domínguez?

Estrella Palacios Domínguez es una política sinaloense integrante de Morena que alcanzó notoriedad pública tras convertirse en la primera mujer electa para encabezar el Ayuntamiento de Mazatlán.

Antes de asumir la presidencia municipal para el periodo 2024-2027, desempeñó diversos cargos dentro de la administración pública y participó activamente en la estructura política de Morena en Sinaloa. Durante la campaña que la llevó a la alcaldía, promovió propuestas relacionadas con el fortalecimiento del turismo, el desarrollo económico, la modernización de servicios públicos y el mejoramiento de la seguridad.

De acuerdo con información difundida, la mujer que aparece al lado de la alcaldesa es hermana de El Chapo Guzmán. REUTERS/Edgard Garrido/Archivo
De acuerdo con información difundida, la mujer que aparece al lado de la alcaldesa es hermana de El Chapo Guzmán. REUTERS/Edgard Garrido/Archivo

Su llegada al gobierno municipal fue considerada un hecho relevante para la vida política de Mazatlán, uno de los municipios más importantes de Sinaloa por su actividad turística, portuaria y comercial.

Una polémica en medio del debate público

La difusión de la fotografía generó reacciones encontradas en redes sociales, donde usuarios debatieron sobre el contexto de la imagen y la veracidad de los señalamientos realizados por el periodista.

El caso también ocurre en un contexto particularmente sensible para Sinaloa, entidad históricamente asociada a figuras del narcotráfico debido al origen y operación de organizaciones criminales como el Cártel de Sinaloa.

No obstante, hasta ahora no existe información oficial que vincule a la alcaldesa de Mazatlán con familiares de Joaquín Guzmán Loera ni con alguna investigación relacionada con delincuencia organizada.

Mientras la polémica continúa generando comentarios en el ámbito local, Palacios Domínguez reiteró que desconoce a la persona señalada y sostuvo que las fotografías tomadas durante una campaña política forman parte de la interacción cotidiana entre candidatos y ciudadanos.

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