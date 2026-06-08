Ignacio Mier confirma que Enrique Inzunza no será convocado a la Comisión Permanente: el senador seguirá cobrando su dieta

Morena excluye a Enrique Inzunza de la Comisión Permanente en el Senado.

La bancada de Morena en el Senado decidió no convocar al senador Enrique Inzunza a las sesiones de la Comisión Permanente durante el resto del periodo de receso legislativo.

La medida fue confirmada por el coordinador parlamentario Ignacio Mier, quien aseguró que busca evitar que el Senado se convierta en un espacio de confrontación política derivada de las acusaciones que enfrenta el legislador sinaloense en Estados Unidos.

PUBLICIDAD

Aunque Inzunza quedará fuera de las actividades de la Permanente, continuará recibiendo íntegramente su dieta legislativa y los apoyos económicos correspondientes, ya que no existe una resolución judicial o administrativa que suspenda sus derechos como senador.

Morena justifica la exclusión para evitar un “show mediático”

Ignacio Mier explicó que la decisión responde a criterios de “inteligencia y prudencia”, con el objetivo de privilegiar el debate legislativo y evitar que las sesiones se centren en la polémica que rodea al legislador.

PUBLICIDAD

Morena justifica exclusión de Inzunza para evitar “show mediático” en el Senado.

El coordinador de Morena sostuvo que, desde su posición, buscará impedir que el Senado se convierta en un escenario de confrontaciones mediáticas o actos protagónicos.

Por ello, adelantó que Inzunza no será convocado a las reuniones de la Comisión Permanente durante el resto del receso parlamentario.

No obstante, enfatizó que la determinación no representa una sanción formal ni implica la pérdida de derechos políticos o legislativos.

Enrique Inzunza seguirá cobrando su dieta como senador

Mier aclaró que el Senado mantiene la obligación legal de cubrir las percepciones económicas del legislador mientras no exista una orden judicial que establezca lo contrario.

PUBLICIDAD

Inzunza no será llamado a la Permanente, pero conserva derechos como senador. FOTO: JOSÉ BETANZOS ZÁRATE/CUARTOSCURO COM

Debido al bloqueo de cuentas bancarias atribuido a medidas de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el pago se realiza mediante cheque y no por transferencia electrónica.

El senador puede recogerlo personalmente o designar a un representante para realizar el trámite correspondiente.

La decisión busca mantener el cumplimiento de las obligaciones administrativas de la Cámara Alta sin afectar el debido proceso.

Las acusaciones que enfrenta el senador de Sinaloa

La controversia en torno a Enrique Inzunza surgió después de que autoridades estadounidenses lo incluyeran entre los funcionarios señalados por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

PUBLICIDAD

Inzunza no será llamado a la Permanente, pero conserva derechos como senador. Foto: X/@InzunzaCazarez

Principales señalamientos en su contra:

Presunta participación en una red de protección política al Cártel de Sinaloa.

Supuestos vínculos con la facción conocida como Los Chapitos .

Inclusión en documentos difundidos por el Departamento de Justicia de Estados Unidos .

Señalamientos relacionados con un esquema de presunta colaboración entre funcionarios y grupos criminales.

Acusaciones que también alcanzan a otros actores políticos de Sinaloa.

Hasta ahora, ninguna autoridad mexicana ha emitido una resolución judicial en su contra y el senador ha rechazado categóricamente todas las imputaciones.

El paradero de Inzunza y su defensa pública

Desde que estalló la polémica, Enrique Inzunza ha mantenido una presencia limitada en la vida pública.

(Captura de pantalla)

De acuerdo con declaraciones del senador morenista Óscar Cantón, el legislador se encuentra en Sinaloa, específicamente en su localidad de origen.

Además, el propio Inzunza ha utilizado sus redes sociales para rechazar las acusaciones.

Recientemente reapareció compartiendo textos del filósofo y estadista griego Solón de Atenas, una publicación que fue interpretada como una referencia indirecta a su situación política y jurídica.

PUBLICIDAD

El senador también ha negado tener contacto con autoridades extranjeras y aseguró que no contratará abogados para enfrentar los señalamientos, argumentando que él mismo asumirá su defensa.

Periodo extraordinario podría marcar el regreso del senador

Pese a su exclusión temporal de la Comisión Permanente, la situación de Enrique Inzunza podría cambiar en las próximas semanas.

Periodo extraordinario podría definir el futuro político de Enrique Inzunza en el Senado. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

Legisladores de Morena han señalado que, en caso de celebrarse un periodo extraordinario, el senador deberá acudir a desempeñar sus funciones como integrante titular de la Cámara Alta o, en su defecto, solicitar licencia para que su suplente ocupe el escaño.

PUBLICIDAD

Mientras tanto, el caso continúa generando debate político debido a las acusaciones provenientes de Estados Unidos y a las implicaciones que podrían tener para uno de los legisladores más cercanos al grupo político gobernante en Sinaloa.